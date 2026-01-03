Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

Santa Fe y Millonarios son protagonistas en el mercado de fichajes por un jugador que pasaría del cuadro azul al rojo - crédito Colprensa

Avanza el mercado de fichajes en el fútbol colombiano con mucha fuerza, a pocos días de la Superliga y a la espera de confirmarse todo el calendario de 2026, que también dará inicio a la Liga BetPlay, estrenando formato en el primer semestre y que tiene que acabar rápido por el mundial.

Uno de esos movimientos fue entre Millonarios y Santa Fe, debido a que uno de los jugadores que se encontraba en el cuadro azul, ahora se vestiría de rojo para disputar la Copa Libertadores, que es el principal objetivo de la institución en la temporada 2026 porque empezará desde la fase de grupos.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por otro lado, el presidente de los cardenales, Eduardo Méndez, dio detalles sobre cómo van otras negociaciones y jugadores que sonaron para el club en los últimos días, pues actualmente solo se tiene el nombre de Franco Fagúndez como el primer refuerzo del conjunto dirigido por Pablo Repetto.

De azul a rojo

En medio del periodo de transferencias, la prioridad para la mayoría de clubes en Colombia son los jugadores en condición de agente libre, pues no se pagaría tanto y las negociaciones son rápidas, en especial aquellos que recién finalizaron su vínculo con algún equipo.

Ese es el caso de Helibelton Palacios, lateral derecho que pasaría de Millonarios a Santa Fe, luego de que, según las últimas informaciones, saliera de los azules y llegara a un acuerdo con los rojos en los términos de su vínculo, para que se una a trabajos con el entrenador Pablo Repetto.

Helibelton Palacios pasaría de Millonarios a Santa Fe en condición de agente libre, después de un año con los azules - crédito @alexisnoticias/X

Periodistas como Alexis Rodríguez y el medio El VBar Caracol, informaron que el defensor tiene todo listo para la firma de contrato con los cardenales, faltando los exámenes médicos y entre el 3 y 4 de enero será presentado a los aficionados, para que arranque las prácticas.

Palacios se fue de Millonarios luego de 29 partidos, marcó dos goles y una asistencia, pero con apenas 11 compromisos jugados en el segundo semestre de 2025, seis en condición de titular y no se le renovó contrato por decisión del cuerpo técnico, que le dará prioridad a los juveniles.

Helibelton Palacios llegó a Millonarios en enero de 2025 tras su paso por Cruzeiro, las lesiones y falta de mejor condición lo alejaron de la titularidad y se fue del club en diciembre - crédito Colprensa

Cabe destacar que no es la primera vez que un lateral derecho se va de los embajadores al León, pues a inicios de 2024 se dio el traspaso de Elvis Perlaza, también en condición de agente libre y estuvo dos años con los rojos, saliendo campeón de la Liga BetPlay y actualmente firmó con Monagas de Venezuela.

Movimientos en Santa Fe

En charla con Caracol Radio, el presidente Eduardo Méndez entregó novedades sobre el club, empezando por la llegada de Franco Fagúndez: “Es un jugador que hace 20 días llegamos a un acuerdo con Santos Laguna que nos facilitó y está confirmada su llegada. Debe llegar el lunes en horas de la noche”.

Santa Fe trabaja para traer un total de ocho jugadores para la temporada 2026 - crédito Santa Fe

Con respecto a Nahuel Bustos, otro de los futbolistas que están cerca de Santa Fe, el directivo respondió que “hemos venido conversando con Talleres de Córdoba. Hay algunos acuerdos, pero todavía no se ha firmado. Está avanzado a falta de firma, de plata y de todo. Estamos esperando cómo reaccionan los hinchas nuestros, llevamos 600 abonos vendidos, hace 20 días que abrimos esto, demasiado bajo”.

Méndez también habló sobre dos jugadores que vienen de Nacional, uno es Joan Castro, “jugador que le gusta al técnico, que veníamos hablando, pero desafortunadamente tuvo la lesión en el talón, lo operaron y no sé si los tiempos le den a él”, al igual que Kylian Toscano, que es del gusto de Pablo Repetto: “Nos solicitó traerlo y llegamos a un acuerdo con Nacional. Está prestado con opción de compra”.