Figura del fútbol colombiano fue vendido a Sudáfrica, los detalles de la transferencia

Colombia es uno de los países que más exporta futbolistas en el mundo - crédito Montaje Infobae (iStock/Colprensa)

Cada vez que se abre el mercado de futbolistas (enero y junio), se destaca que Colombia es uno de los países que más exporta atletas de esta disciplina a nivel global.

Ligas como la argentina, brasileña o norteamericana se han convertido en los destinos más repetidos de los últimos años, es por ello que ha llamado la atención que el 3 de enero se filtró que una de las figuras de la Liga Betplay será contratada por un equipo de Sudáfrica.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Se trata del delantero Brayan León Muñiz, que actualmente está vinculado a Independiente Medellín, siendo uno de los referentes del equipo antioqueño en los últimos años.

La negociación fue filtrada por el periodista italiano Fabrizio Romano, que es conocido a nivel mundial por tener información privilegiada sobre múltiples fichajes entre equipos de fútbol.

Muñiz sería contratado por Mamelodi Sundowns - crédito @leon11bryan/Instagram

En la publicación que realizó el italiano en su cuenta de X, en primer lugar reafirmó que el lateral izquierdo Juan Arizala, también de Independiente Medellín, se convertirá en nuevo jugador de Udinese.

Además, filtró que León será vendido por más de tres millones de dólares a Mamelodi Sundowns, uno de los clubes históricos de la liga sudafricana, que participó del Mundial de clubes en el verano del 2025.

“Luego de la venta del lateral Juan Arizala al Udinese, como se reveló la semana pasada, Independiente Medellín prepara una venta más. Brayan León deja el club para unirse a Mamelodi Sundowns por un paquete de 3,5 millones de dólares más una cláusula de reventa“, escribió Romano al respecto.

El atacante, que juega para Independiente Medellín desde 2023, ha disputado 117 partidos en la institución antioqueña, en los que anotó 34 goles y entregó 17 asistencias, siendo clave en los subtítulos de 2024 y 2025 en la liga local. Antes de representar al Poderoso, fue campeón en 2022 con Deportivo Pereira

El italiano informó que Medellín ha completado la venta de los derechos deportivos de Arizala y León Muñiz - crédito @FabrizioRomano/X

La historia de Mamelodi Sundonws

Sobre el club para el que fichará Brayan León Muñiz, el Mamelodi Sundowns Football Club, fue fundado en 1970 en Pretoria, Sudáfrica, siendo uno de los equipos más destacados del continente africano.

Desde su ingreso a la Premier Soccer League en 1996, el club construyó una trayectoria marcada por éxitos tanto a nivel local como internacional. Propiedad del empresario Patrice Motsepe desde 2004, el Mamelodi Sundowns logró más de diez títulos de liga, varios de ellos de manera consecutiva desde 2018.

En el plano continental, el club alcanzó su punto más alto al conquistar la Liga de Campeones de la CAF en 2016 tras vencer a Zamalek de Egipto, y desde entonces fue protagonista habitual llegando a instancias decisivas del torneo. En 2017 representó al fútbol africano en el Mundial de Clubes. Su estilo de juego ofensivo y estructurado, impulsado especialmente durante la etapa de Pitso Mosimane como entrenador, se mantuvo con sucesores como Rulani Mokwena y Miguel Cardoso.

El club sudafricano participó en el Mundial de Clubes de 2025 - crédito Reuters

El apodo “The Brazilians” proviene de su uniforme amarillo y azul, similar al de la selección de Brasil. El equipo juega en el estadio Loftus Versfeld, con capacidad para más de 50.000 espectadores, y cuenta con modernas instalaciones para el desarrollo de talento juvenil. También incorporó figuras extranjeras, como el chileno Marcelo Allende, el argentino Lucas Suárez y el brasileño Lucas Ribeiro.

En la temporada más reciente, Mamelodi Sundowns obtuvo su décimo quinto título de liga sudafricana y se quedó con el subcampeonato africano tras caer en la final ante Pyramids de Egipto. En el Mundial de Clubes, que se disputó en Estados Unidos, compartió grupo con Fluminense, Ulsan Hyundai y Borrusia Dortmund, siendo eliminado del certamen en la primera ronda, en la que sumó cuatro unidades.