Deportes

Figura del fútbol colombiano fue vendido a Sudáfrica, los detalles de la transferencia

La negociación fue filtrada por el periodista italiano Fabrizio Romano, una de las fuentes más confiables del mercado de fichajes en el mundo

Guardar
Colombia es uno de los
Colombia es uno de los países que más exporta futbolistas en el mundo - crédito Montaje Infobae (iStock/Colprensa)

Cada vez que se abre el mercado de futbolistas (enero y junio), se destaca que Colombia es uno de los países que más exporta atletas de esta disciplina a nivel global.

Ligas como la argentina, brasileña o norteamericana se han convertido en los destinos más repetidos de los últimos años, es por ello que ha llamado la atención que el 3 de enero se filtró que una de las figuras de la Liga Betplay será contratada por un equipo de Sudáfrica.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Se trata del delantero Brayan León Muñiz, que actualmente está vinculado a Independiente Medellín, siendo uno de los referentes del equipo antioqueño en los últimos años.

La negociación fue filtrada por el periodista italiano Fabrizio Romano, que es conocido a nivel mundial por tener información privilegiada sobre múltiples fichajes entre equipos de fútbol.

Muñiz sería contratado por Mamelodi
Muñiz sería contratado por Mamelodi Sundowns - crédito @leon11bryan/Instagram

En la publicación que realizó el italiano en su cuenta de X, en primer lugar reafirmó que el lateral izquierdo Juan Arizala, también de Independiente Medellín, se convertirá en nuevo jugador de Udinese.

Además, filtró que León será vendido por más de tres millones de dólares a Mamelodi Sundowns, uno de los clubes históricos de la liga sudafricana, que participó del Mundial de clubes en el verano del 2025.

“Luego de la venta del lateral Juan Arizala al Udinese, como se reveló la semana pasada, Independiente Medellín prepara una venta más. Brayan León deja el club para unirse a Mamelodi Sundowns por un paquete de 3,5 millones de dólares más una cláusula de reventa“, escribió Romano al respecto.

El atacante, que juega para Independiente Medellín desde 2023, ha disputado 117 partidos en la institución antioqueña, en los que anotó 34 goles y entregó 17 asistencias, siendo clave en los subtítulos de 2024 y 2025 en la liga local. Antes de representar al Poderoso, fue campeón en 2022 con Deportivo Pereira

El italiano informó que Medellín
El italiano informó que Medellín ha completado la venta de los derechos deportivos de Arizala y León Muñiz - crédito @FabrizioRomano/X

La historia de Mamelodi Sundonws

Sobre el club para el que fichará Brayan León Muñiz, el Mamelodi Sundowns Football Club, fue fundado en 1970 en Pretoria, Sudáfrica, siendo uno de los equipos más destacados del continente africano.

Desde su ingreso a la Premier Soccer League en 1996, el club construyó una trayectoria marcada por éxitos tanto a nivel local como internacional. Propiedad del empresario Patrice Motsepe desde 2004, el Mamelodi Sundowns logró más de diez títulos de liga, varios de ellos de manera consecutiva desde 2018.

En el plano continental, el club alcanzó su punto más alto al conquistar la Liga de Campeones de la CAF en 2016 tras vencer a Zamalek de Egipto, y desde entonces fue protagonista habitual llegando a instancias decisivas del torneo. En 2017 representó al fútbol africano en el Mundial de Clubes. Su estilo de juego ofensivo y estructurado, impulsado especialmente durante la etapa de Pitso Mosimane como entrenador, se mantuvo con sucesores como Rulani Mokwena y Miguel Cardoso.

El club sudafricano participó en
El club sudafricano participó en el Mundial de Clubes de 2025 - crédito Reuters

El apodo “The Brazilians” proviene de su uniforme amarillo y azul, similar al de la selección de Brasil. El equipo juega en el estadio Loftus Versfeld, con capacidad para más de 50.000 espectadores, y cuenta con modernas instalaciones para el desarrollo de talento juvenil. También incorporó figuras extranjeras, como el chileno Marcelo Allende, el argentino Lucas Suárez y el brasileño Lucas Ribeiro.

En la temporada más reciente, Mamelodi Sundowns obtuvo su décimo quinto título de liga sudafricana y se quedó con el subcampeonato africano tras caer en la final ante Pyramids de Egipto. En el Mundial de Clubes, que se disputó en Estados Unidos, compartió grupo con Fluminense, Ulsan Hyundai y Borrusia Dortmund, siendo eliminado del certamen en la primera ronda, en la que sumó cuatro unidades.

Temas Relacionados

Mamelodi SundownsSudáfricaBrayan León MuñizDIMMedellínFichajeNegociaciónFútbol colombianoColombia-Deportes

Más Noticias

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

Los cardenales, pensando en la Copa Libertadores, se quedarían con un futbolista experimentado y que no tuvo muchos minutos con los embajadores en el segundo semestre de 2025

Santa Fe le quitaría un

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Con varios clubes iniciando su pretemporada, siguen los movimientos en este periodo de transferencias para el campeonato del primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes

Una figura Vinotinto reforzará al América de Cali: fichaje de peso para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

El cuadro rojo anunció la que es su primera cara nueva en la plantilla para la temporada 2026, luego de confirmar el regreso de Marlon Torres y también llegaría otro defensor

Una figura Vinotinto reforzará al

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Comenzando el nuevo año en el fútbol colombiano, varios clubes en el país reportaron movimientos en el periodo de transferencias para el primer semestre

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”

El defensor paraguayo terminó su contrato y quedó como agente libre, después de un año defendiendo la camiseta rojiblanca y salir campeón del fútbol colombiano

Javier Báez confiesa su sacrificio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe fue confirmado como

Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Spotify Colombia: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Deportes

Santa Fe le quitaría un

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Una figura Vinotinto reforzará al América de Cali: fichaje de peso para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: así fueron las altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Javier Báez confiesa su sacrificio por Junior, pese a ser despedido por el equipo: “No me importó arriesgar mi carrera”