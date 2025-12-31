Deportes

Racing de Santander se frota las manos por Gustavo Puerta: esta sería la millonada que pide para venderlo

Debido al interés de algunos clubes en Europa, el cuadro español quiere transferir al volante colombiano por una buena cantidad de dinero y aprovechando que sería convocado para el mundial

Guardar
Racing de Santander tiene en
Racing de Santander tiene en sus planes la venta del volante Gustavo Puerta, que sería un negocio enorme en el mercado de fichajes - crédito Real Racing Club

Gustavo Puerta es uno de los jugadores con más futuro del fútbol colombiano, pues luego de su aparición en la selección sub-20 de 2023 y proveniente del Bogotá FC, su carrera ha crecido mucho y en dos años ya pasó por cuatro clubes de Europa, que fueron el Bayer Leverkusen, Núremberg, Hull City y el Racing de Santander.

Con respecto a su actual club, Racing pediría una buena cantidad de dinero para vender a Puerta, debido a sus grandes números a mitad de la temporada en la segunda división española, con el mercado de fichajes a punto de abrirse en enero de 2026, durante la época invernal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De hecho, existirían dos equipos muy interesados en el volante y por eso la importancia de colocar un precio rápido, sumado a que el jugador es parte de la selección Colombia y con altas posibilidades de llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Gustavo Puerta valdría una fortuna

En los últimos dos años, el mediocampista mejoró su condición y finalmente recoge esos frutos en el cuadro español, que pese a encontrarse en la segunda categoría de España, fue el escenario ideal para demostrar lo aprendido en Alemania e Inglaterra, que le permitió ser figura en la primera parte de la campaña.

El periodista Julián Capera afirmó que Racing de Santander le puso precio a Gustavo Puerta, debido a las ofertas que vendrían en los próximos días para comprar al jugador y solo aceptarán una que cumpla con las condiciones de la institución, pues sabe que tiene a una estrella en potencia.

Gustavo Puerta ha crecido mucho
Gustavo Puerta ha crecido mucho en el fútbol español y ahora espera jugar en otro equipo importante de Europa para 2026 - crédito Real Racing Club

Sumado a eso, el jugador también pertenece a la selección Colombia, fue clave en los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, y busca un cupo para el mundial, así que el futbolista elegiría un destino que le garantice minutos en los seis meses próximos al torneo de la FIFA.

Racing de Santander no considerará ofertas menores a 20 millones de euros por el mediocampista colombiano de gran rendimiento esta temporada”, fueron las palabras del comunicador de ESPN en su cuenta de X, el martes 30 de diciembre, con respecto al valor del deportista.

Racing de Santander ya habría
Racing de Santander ya habría puesto el precio para negociar la salida de Gustavo Puerta, aunque quisiera retenerlo hasta final de temporada en 2026 - crédito @JulianCaperaB/X

De esta manera, queda por saber qué conjunto será capaz de pagar esa cantidad de dinero al cuadro español por el colombiano, que en 14 partidos disputados entre septiembre y diciembre, en 11 fue titular, marcó un gol y una asistencia, todos en la segunda división.

Dos ofertas en Portugal

A pocos meses de que la selección Colombia defina su nómina para el mundial 2026, el nombre de Gustavo Puerta se perfila como uno de los posibles llamados del técnico Néstor Lorenzo, especialmente gracias al creciente interés que han mostrado Porto y Sporting Braga en sus servicios.

La información, divulgada por el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, subraya que estos clubes portugueses ya han manifestado “un interés muy concreto” por el mediocampista, lo que anticipa posibles movimientos en el mercado durante las próximas semanas.

Gustavo Puerta entraría en carpeta
Gustavo Puerta entraría en carpeta del Porto y el Sporting Braga, ambos equipos de Portugal - crédito @CLMerlo/X

Racing de Santander podría recibir una oferta formal en breve, aunque la directiva del club español, donde milita actualmente el joven vallecaucano, mantiene una posición clara: su objetivo es retenerlo sí o sí hasta mitad de año. Esta decisión se explica por el reciente fichaje del jugador, su condición de pieza clave en la lucha por el ascenso y la continuidad que ha logrado —circunstancias que no se materializaron durante su paso por el Bayer Leverkusen de Alemania ni en sus cesiones a Núremberg y Hull City de Inglaterra.

Puerta, de 22 años, se consolidó como una figura destacada en Colombia tras liderar a la Selección Sub-20 durante 2023, campaña en la que marcó dos goles y dos asistencias y se posicionó como el mejor futbolista bajo la dirección de Héctor Cárdenas. Ese mismo año sumó otro hito al marcar un gol en el Mundial juvenil, lo que pavimentó su llegada al fútbol europeo.

En la actual temporada con el Racing de Santander, Puerta no solo ha cosechado regularidad y minutos decisivos, sino que ha ganado reconocimiento junto a otros colombianos que brillan en tierras lusas, como Richard Ríos en el Benfica y Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa. Su progresión reciente se reflejó en su debut y gol con la Selección mayor, durante el triunfo 2-1 ante Nueva Zelanda el pasado 15 de noviembre en Estados Unidos, cuando anotó al minuto 3 del encuentro.

Temas Relacionados

Gustavo PuertaRacing de SantanderGustavo Puerta equipoMercado de fichajesSelección ColombiaMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Juan David Arizala tendría cambio de planes: iría al fútbol italiano, pero no al AC Milan

El lateral de Independiente Medellín parecía estar listo para jugar con el Rossonero, pero distintas informaciones apuntan a que otro club se metió en la puja

Juan David Arizala tendría cambio

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Deportivo Cali es el equipo que ha anunciado fichajes más sonoros con el portero de la selección de Perú Pedro Gallese y el volante Emmanuel Reynoso

Mercado de jugadores - EN

Millonarios y Cúcuta Deportivo tendrán amistosos de primer nivel: así será la pretemporada de algunos clubes colombianos

Seis conjuntos de la Liga BetPlay fueron invitados a un torneo de preparación, cuyas sedes serán en Uruguay y Colombia

Millonarios y Cúcuta Deportivo tendrán

Viajar a la Copa del Mundo ganando el salario mínimo, estas son las cuentas que debe hacer un colombiano en 2026

Colombia jugará dos partidos en México y uno en Estados Unidos en la fase de grupos del torneo de naciones que se disputará en verano

Viajar a la Copa del

Vasco da Gama le quitaría un posible refuerzo a Atlético Nacional: se quedaría con volante del fútbol mexicano

Pese a que los verdes parecían estar muy cerca del jugador, apareció el conjunto brasileño que cuenta con los colombianos Carlos Cuesta y Andrés Gómez

Vasco da Gama le quitaría
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Delegación de Paz del Gobierno

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

Nuevo comandante de las Fuerzas Militares se refirió a los desafíos de la nueva cúpula militar del Gobierno Petro: “Es una prioridad”

Madre envió súplica a Gustavo Petro por ola de violencia en la región: “Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

Reportan el secuestro de un policía en vía Panamericana de Cali a Popayán: esto se sabe

Así es como la Amazonía colombiana “suministra la demanda internacional de cocaína, oro y carne” a los grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Calzones amarillos y ropa brillante

Calzones amarillos y ropa brillante para la noche de Año Nuevo: cómo vestirse para recibir 2026

Estos son los famosos colombianos que se convirtieron en padres en 2025

Cómo romper el círculo de las excusas y cumplir sus propósitos en 2026

Tito El Bambino causó sensación en la Feria de Cali: compartió fotos visitando zonas tradicionales de la ciudad

Karoll Márquez lanzó fuerte indirecta contra Petro por el incremento del salario mínimo de 2026: “Guevonazo”

Deportes

Juan David Arizala tendría cambio

Juan David Arizala tendría cambio de planes: iría al fútbol italiano, pero no al AC Milan

Mercado de jugadores - EN VIVO: altas, bajas y posibles fichajes de los clubes del fútbol colombiano hoy 30 de diciembre para el 2026

Millonarios y Cúcuta Deportivo tendrán amistosos de primer nivel: así será la pretemporada de algunos clubes colombianos

Viajar a la Copa del Mundo ganando el salario mínimo, estas son las cuentas que debe hacer un colombiano en 2026

Vasco da Gama le quitaría un posible refuerzo a Atlético Nacional: se quedaría con volante del fútbol mexicano