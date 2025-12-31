Racing de Santander se frota las manos por Gustavo Puerta: esta sería la millonada que pide para venderlo

Racing de Santander tiene en sus planes la venta del volante Gustavo Puerta, que sería un negocio enorme en el mercado de fichajes - crédito Real Racing Club

Gustavo Puerta es uno de los jugadores con más futuro del fútbol colombiano, pues luego de su aparición en la selección sub-20 de 2023 y proveniente del Bogotá FC, su carrera ha crecido mucho y en dos años ya pasó por cuatro clubes de Europa, que fueron el Bayer Leverkusen, Núremberg, Hull City y el Racing de Santander.

Con respecto a su actual club, Racing pediría una buena cantidad de dinero para vender a Puerta, debido a sus grandes números a mitad de la temporada en la segunda división española, con el mercado de fichajes a punto de abrirse en enero de 2026, durante la época invernal.

De hecho, existirían dos equipos muy interesados en el volante y por eso la importancia de colocar un precio rápido, sumado a que el jugador es parte de la selección Colombia y con altas posibilidades de llegar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Gustavo Puerta valdría una fortuna

En los últimos dos años, el mediocampista mejoró su condición y finalmente recoge esos frutos en el cuadro español, que pese a encontrarse en la segunda categoría de España, fue el escenario ideal para demostrar lo aprendido en Alemania e Inglaterra, que le permitió ser figura en la primera parte de la campaña.

El periodista Julián Capera afirmó que Racing de Santander le puso precio a Gustavo Puerta, debido a las ofertas que vendrían en los próximos días para comprar al jugador y solo aceptarán una que cumpla con las condiciones de la institución, pues sabe que tiene a una estrella en potencia.

Sumado a eso, el jugador también pertenece a la selección Colombia, fue clave en los amistosos frente a Nueva Zelanda y Australia, y busca un cupo para el mundial, así que el futbolista elegiría un destino que le garantice minutos en los seis meses próximos al torneo de la FIFA.

“Racing de Santander no considerará ofertas menores a 20 millones de euros por el mediocampista colombiano de gran rendimiento esta temporada”, fueron las palabras del comunicador de ESPN en su cuenta de X, el martes 30 de diciembre, con respecto al valor del deportista.

De esta manera, queda por saber qué conjunto será capaz de pagar esa cantidad de dinero al cuadro español por el colombiano, que en 14 partidos disputados entre septiembre y diciembre, en 11 fue titular, marcó un gol y una asistencia, todos en la segunda división.

Dos ofertas en Portugal

A pocos meses de que la selección Colombia defina su nómina para el mundial 2026, el nombre de Gustavo Puerta se perfila como uno de los posibles llamados del técnico Néstor Lorenzo, especialmente gracias al creciente interés que han mostrado Porto y Sporting Braga en sus servicios.

La información, divulgada por el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, subraya que estos clubes portugueses ya han manifestado “un interés muy concreto” por el mediocampista, lo que anticipa posibles movimientos en el mercado durante las próximas semanas.

Racing de Santander podría recibir una oferta formal en breve, aunque la directiva del club español, donde milita actualmente el joven vallecaucano, mantiene una posición clara: su objetivo es retenerlo sí o sí hasta mitad de año. Esta decisión se explica por el reciente fichaje del jugador, su condición de pieza clave en la lucha por el ascenso y la continuidad que ha logrado —circunstancias que no se materializaron durante su paso por el Bayer Leverkusen de Alemania ni en sus cesiones a Núremberg y Hull City de Inglaterra.

Puerta, de 22 años, se consolidó como una figura destacada en Colombia tras liderar a la Selección Sub-20 durante 2023, campaña en la que marcó dos goles y dos asistencias y se posicionó como el mejor futbolista bajo la dirección de Héctor Cárdenas. Ese mismo año sumó otro hito al marcar un gol en el Mundial juvenil, lo que pavimentó su llegada al fútbol europeo.

En la actual temporada con el Racing de Santander, Puerta no solo ha cosechado regularidad y minutos decisivos, sino que ha ganado reconocimiento junto a otros colombianos que brillan en tierras lusas, como Richard Ríos en el Benfica y Luis Javier Suárez en Sporting Lisboa. Su progresión reciente se reflejó en su debut y gol con la Selección mayor, durante el triunfo 2-1 ante Nueva Zelanda el pasado 15 de noviembre en Estados Unidos, cuando anotó al minuto 3 del encuentro.