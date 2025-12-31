El 2025, un año laureado para el deporte colombiano: más de 600 medallas en eventos multideportivos, títulos mundiales y podios

La delegación colombiana estaba conformada por más de 400 deportistas, que se adjudicaron 341 medallas en total - crédito Comité Olímpico Colombiano

Colombia vivió un 2025 marcados por hitos históricos en el deporte del ciclo olímpico. Figuras consolidadas y nuevos talentos ampliaron el protagonismo del país en múltiples disciplinas. Yeison López, medallista olímpico en París 2024, se consolidó como el mejor pesista del mundo en su categoría. El patinaje colombiano sumó un nuevo título mundial y siete oros en los World Games de Chengdú, mientras emergieron nuevos referentes como la ciclista de pista Stefany Cuadrado y el gimnasta Camilo Vera.

El fútbol nacional logró su sexta clasificación a un Mundial y los atletas colombianos destacaron en las cinco copas mundiales celebradas este año. Además, Colombia reafirmó su hegemonía regional al conquistar más de 600 medallas en eventos multideportivos como los Juegos Bolivarianos y los Panamericanos Junior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Clasificación al Clásico Mundial de Beisbol 2026

La selección Colombia clasificó por tercer vez consecutiva al Clásico Mundial de Beisbol - crédito Clásico Mundial de Beisbol

La selección de Colombia consiguió el pase al Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras superar a Alemania por 10-0 en el torneo clasificatorio realizado en Tucson, Arizona. El equipo finalizó invicto y garantizó su clasificación a la máxima cita del béisbol aplicando la regla del nocaut.

A pesar de la ausencia de figuras como José Quintana y Donovan Solano, el plantel sudamericano demostró superioridad con 23 carreras anotadas y apenas una permitida en los tres partidos disputados. Previamente, Colombia había derrotado a Brasil (5-0) y a la República Popular China (8-1), consolidando su favoritismo en el certamen.

Será la tercera participación consecutiva de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol, tras su debut en 2017 (11.º puesto) y en 2023 (18.º). En el Grupo A del Mundial estarán Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y un equipo procedente del clasificatorio. Los partidos de este grupo tendrán lugar en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, entre el 6 y 11 de marzo de 2026.

Camila Osorio, bicampeona del WTA 250 de Bogotá

Camila Osorio posa con el trofeo de campeona del WTA 250 de Bogotá - crédito Prensa Colsanitas

Camila Osorio se impuso en la final del WTA 250 de Bogotá al vencer a Katarzyna Kawa por 6-3 y 6-3, sumando así su tercer título profesional y convirtiéndose en bicampeona del torneo. El encuentro se disputó en la cancha del Country Club y concluyó tras una hora y 19 minutos de juego.

Después de vencer en un duelo sudamericano a Julia Riera en semifinales, Osorio llegó a la definición habiendo cedido únicamente un set durante todo el torneo. En rondas previas, superó a Mariana Higuita, a Emina Bektas —que salvó un match point—, y a la dos veces campeona Tatjana Maria.

En la final, Osorio tomó rápidamente ventaja al romper el servicio de Kawa en los primeros dos juegos tanto del primer como del segundo set, lo que le permitió establecer parciales tempranos de 3-1 y 3-0, respectivamente. La polaca, 223° del ranking, dispuso de cuatro oportunidades de quiebre en el séptimo juego del set inicial, pero la local defendió el saque y cerró el primer parcial en 45 minutos.

La deportista cucuteña ahora iguala a Tatjana Maria y a Fabiola Zuluaga como las únicas en lograr, al menos, dos campeonatos en este certamen. Además, Osorio quedó a un solo triunfo de empatar el récord de Zuluaga, que ostenta cuatro títulos en Bogotá. Para Osorio Serrano, este nuevo trofeo en la capital se suma a los que conquistó en 2021 y 2024.

Colombia en el top 10 de los Juegos Mundiales de Chengdú 2025

El patinaje fue el deporte más importante de Colombia en los Juegos Mundiales 2025 - crédito Go Nakamura/REUTERS

Colombia logró consolidarse entre los 10 mejores países en los World Games Chengdú 2025, tras obtener 21 medallas —siete de oro, ocho de plata y seis de bronce— y finalizar en la décima posición del medallero general.

El dominio colombiano se manifestó principalmente en el patinaje de velocidad, disciplina que aportó la totalidad de las medallas doradas y la mayoría de los podios (13 preseas: cinco de plata y una de bronce). Gabriela Rueda se convirtió en la principal figura, luego de conseguir tres oros (15.000 metros eliminación, 5.000 metros puntos y 10.000 metros eliminación) y dos platas (10.000 metros puntos y 1.000 metros). María Fernanda Timms y Juan Jacobo Mantilla alcanzaron dos medallas de oro cada uno en la misma disciplina.

Además del éxito en patinaje, el país sumó preseas en actividades subacuáticas ―tres platas y tres bronces―, con María Carolina Rodríguez abriendo el medallero colombiano tras obtener bronce en apnea dinámica con aleta. Se agregaron metales en squash y jiujitsu, ambos con bronce.

La delegación nacional, integrada por 45 atletas, fue la más destacada de América Latina, al ubicarse delante de México (puesto 21) y Argentina (posición 32). El medallero general fue liderado por China (36 oros, 17 platas, 11 bronces), seguida de Alemania (17 oros) y Ucrania (16 oros).

En los Juegos Panamericanos Junior 2025, Colombia celebró el podio en el medallero

La gimnasia artística masculina de Colombia celebró este miércoles uno de sus triunfos más significativos en el ciclo juvenil: Thomas Mejía se proclamó campeón panamericano del all around en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La delegación de Colombia concluyó su participación en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 como una de las grandes protagonistas del certamen continental, logrando igualar su máximo histórico de 48 medallas de oro pese a competir con apenas la mitad de deportistas respecto a la edición previa en Cali. Con esta destacada actuación, el equipo colombiano mantuvo la tercera posición en la clasificación general, colocándose muy cerca de Estados Unidos, segundo, y ampliando la distancia frente a potencias habituales como México, Cuba y Canadá, según informó el Comité Olímpico Colombiano.

Esta campaña no solo permitió a Colombia subirse nuevamente al podio, también sellar la clasificación directa de 26 atletas a los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027, de acuerdo con los resultados oficiales. Nueve de estos cupos se consiguieron en ciclismo, ocho en patinaje, cinco en atletismo, cinco en levantamiento de pesas, y uno en cada una de las siguientes disciplinas: gimnasia artística, judo, natación carreras, squash y tenis.

De las delegaciones presentes, Brasil se coronó campeón absoluto tras cosechar 70 oros, 50 platas y 55 bronces; Estados Unidos ocupó el segundo puesto con 54 oros, 43 platas y 45 bronces. Por su parte, Colombia consiguió 27 platas y 40 bronces, consolidando su presencia entre las favoritas. El cuarto lugar fue para México, que acumuló 29 oros, situándose a diecinueve preseas doradas de la representación colombiana. Completaron los diez primeros puestos: Argentina con 27 oros, Canadá y Cuba con 19 cada uno, Chile con 18, Venezuela con 12 y Puerto Rico con 7.

Natalia Linares y un podio histórico para Colombia en el Salto Largo

Natalia Linares celebrando su tercer puesto en el Mundial de Atletismo durante la prueba de Salto Largo - crédito Edgar Su/REUTERS

La atleta Natalia Linares logró la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025 tras alcanzar 6,92 metros en la final de salto largo femenino, resultado que representa un nuevo récord nacional y suramericano sub-23.

El registro de Linares igualó la distancia que previamente había establecido para consagrarse en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, confirmando así su marca histórica en el quinto intento de la competencia. En una final disputada por 12 atletas, la colombiana abrió la ronda con 6,75 metros y en su segundo salto obtuvo 6,85, ubicándose en la tercera posición desde el principio y asegurando el podio con su mejor marca.

Durante las rondas clasificatorias, Linares avanzó a la final después de situarse cuarta en el Grupo A con un salto de 6,66 metros y sexta en la general entre 17 rivales. En el certamen, el primer lugar fue para la estadounidense Tara Davis-Woodhall con 7,13 metros, mientras que la alemana Malaika Miambo ocupó la segunda posición tras saltar 6,99 metros.

Yeison López, el mejor del mundo en la categoría 88 kilogramos del levantamiento de pesas

El chocoano, medalla de plata en París 2024, impuso doble récord mundial en el certamen celebrado en Noruega - crédito @iwfnet/Instagram

El colombiano Yeison López conquistó tres medallas y dos récords mundiales en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas realizado en Forde, Noruega, al conseguir el oro y la plusmarca en arranque, la plata en envión y el oro total (con récord del mundo) en la categoría de 88 kilogramos.

Durante la temporada pasada, López destacó en la Copa Mundo de Levantamiento de Pesas en Tailandia, dentro de la división de 89 kilogramos, donde estableció el récord mundial de arranque con 182 kilogramos y se quedó con el oro en ese ejercicio, la plata en envión y el segundo puesto total, asegurando además su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

En la competencia de Forde, el atleta inició su actuación levantando 173 kilogramos en el arranque, situándose como líder de la prueba. En su segundo intento, subió esa cifra a 177 kilogramos, lo que le permitió establecer el nuevo récord mundial. Aunque en su intento final buscó los 180 kilogramos, no logró concretarlo.

En la modalidad de envión, Yeison López falló en su primer intento con 205 kilogramos, pero logró esa marca en la segunda oportunidad. Su tercer levantamiento de 210 kilogramos fue récord mundial de forma momentánea, ya que el norcoreano Kwang Ryol Ro lo superó luego con 211 y 215 kilogramos.

El total para López fue de 387 kilogramos, cifra que representó el récord mundial de la categoría. Kwang Ryol Ro terminó segundo en el acumulado con 377 kilogramos y el moldavo Marin Robu ocupó el tercer lugar con 369 kilogramos.

La selección Colombia jugará su sexta Copa Mundial de la FIFA en 2026

La selección Colombia conoció su camino en el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá - crédito FCF / Infobae

Con una actuación sólida y un marcador contundente, la selección colombiana de fútbol aseguró su pase al Mundial 2026 tras vencer por 3-0 a Bolivia, consolidando así su séptima clasificación a una Copa del Mundo y situándose en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un rival aún por definir de la repesca. El sorteo oficial realizado este viernes 5 de diciembre determinó que el tercer integrante del grupo provendrá del enfrentamiento entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

El encuentro, disputado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla ante más de 40.000 espectadores, fue testigo de una destacada actuación del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. A partir del minuto 31, Colombia abrió el marcador gracias a James Rodríguez, que finalizó una jugada colectiva tras recibir un pase preciso de Santiago Arias por el costado derecho y definió con pierna derecha venciendo al portero Carlos Lampe. Bolivia, a cargo de Óscar Villegas, quedó con diecisiete unidades y depende de la última jornada para saber si obtiene una plaza en la repesca.

En el segundo tiempo, Colombia mantuvo el dominio del balón, pero permitió a Bolivia acercarse con peligro en algunos pasajes. La Verde, aunque intentó manejar el ritmo por algunos instantes, no consiguió profundidad, mientras los locales defendieron con disciplina y esperaron el momento oportuno para atacar. El segundo tanto llegó en el minuto 74, cuando Juan Fernando Quintero, que había ingresado en reemplazo de James Rodríguez, filtró un pase preciso a Jhon Córdoba, que , utilizando su potencia y el pie derecho, superó nuevamente al arquero rival.

El marcador se cerró en el minuto 83: Luis Díaz avanzó por la banda izquierda y habilitó con precisión a Quintero, que marcó el 3-0 definitivo

Récord de medallas para Colombia en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025

Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 (Conade)

El desempeño de la delegación colombiana en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 se tradujo en un hito histórico para el país al alcanzar un total de 119 medallas, el mayor número de preseas registrado hasta la fecha en este evento. Este resultado no solo ubicó a Colombia en la segunda posición del continente por cantidad de medallas de oro, también consolidó su liderazgo en el total de podios, posicionándola como una potencia emergente del deporte paralímpico juvenil en América.

La edición celebrada entre el 31 de octubre y el 9 de noviembre en Santiago y O’Higgins contó con la participación de futuras figuras del deporte adaptado del continente. El recuento final dejó a Colombia con 51 oros, 34 platas y 34 bronces, cifra que supera las 106 medallas obtenidas durante los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Bogotá 2023. Con este nuevo registro, la nación incrementó en trece el total de preseas respecto a la cita anterior, aunque descendió un peldaño en el medallero dorado general al pasar de 52 a 51 medallas de oro.

El atletismo destacó como la disciplina más exitosa de la delegación, aportando treinta y dos medallas: veinticuatro de oro, cinco de plata y tres de bronce, logradas por quince deportistas y dos guías. Entre los nombres sobresalientes se sitúan Fabio Londoño y Angie Nicoll Mejía, que conquistaron cuatro oros cada uno en las pruebas de 100, 200 y 400 metros, así como en salto largo, en las categorías T37 y T38 respectivamente.

Colombia, campeón de los Juegos Bolivarianos 2025

Colombia sigue dominando los Juegos Bolivarianos por cuarta edición - crédito Ministerio del Deporte

El dominio de Colombia en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 se consolidó con un desempeño sobresaliente, marcado no solo por la conquista de la cima del medallero, también por la obtención del título en veinte disciplinas deportivas. Este logro representa la cuarta consagración consecutiva para Colombia en la máxima cita multideportiva regional, afianzando su posición de potencia continental. El país sumó 142 medallas de oro, 122 de plata y 77 de bronce, una cifra que le permitió sostener una diferencia de 38 oros respecto de Venezuela, el principal rival histórico que finalizó con 104 oros, 92 platas y 115 bronces, relegando a Perú al tercer puesto con 78 oros, 80 platas y 104 bronces.

En el medallero general, los once países participantes se repartieron preseas doradas, aunque la supremacía de Colombia resultó indiscutible. Incluso Bolivia, que cerró la tabla con un oro, siete platas y veinticinco bronces, logró subir al podio, al igual que Uruguay y Trinidad y Tobago, que como países invitados sumaron cuatro oros y uno respectivamente. La delegación colombiana demostró amplitud y regularidad, al conseguir al menos una medalla de oro en treinta y cinco de las cuarenta y cuatro disciplinas en las que compitió, y en todas menos una —la natación en aguas abiertas— obtuvo al menos un bronce.

El análisis por federaciones sitúa a la natación como la más laureada de Colombia, con diecinueve oros, veintiún platas y once bronces entre las variantes de carreras, clavados y artística. El ciclismo ocupó el segundo lugar, con dieciocho oros, once platas y tres bronces sumados en las pruebas de ruta, pista, bicicleta de montaña y BMX en sus versiones Racing y freestyle. El podio lo completó el levantamiento de pesas, disciplina que otorgó diecisiete oros, diez platas y dos bronces a la delegación nacional.

El recorrido individual tuvo como figura destacada a la nadadora Jazmin Pisteli Palomino, que acumuló cuatro medallas de oro y una de plata, convirtiéndose en la multimedallista más destacada de los Juegos para Colombia. Muy cerca estuvo Tifanny Murillo, también representante de la natación, que subió seis veces al podio: ganó un oro y obtuvo cinco platas.

Colombia cierra el 2025 con nuevo campeón Mundial de Boxeo

Carlos Utria celebrando por su título en el Grand Prix de Boxeo en Riad, Arabia Saudita - crédito @joseenriquebox/X

El sábado 20 de diciembre, Carlos Utria se alzó como campeón mundial superligero en el Grand Prix de Boxeo celebrado en Riad, un triunfo que no solo significó un hito personal, también consolidó al boxeo colombiano en el escenario internacional y le otorgó al joven púgil una bolsa de USD 200.000. Gracias a esta victoria, el oriundo de Soplaviento, Bolívar, mantuvo su largo invicto profesional y se convirtió en el primer colombiano en conquistar este certamen de la categoría, según informaron en medios deportivos nacionales e internacionales.

El desenlace del combate en el Global Theater de la capital saudita reflejó la madurez táctica de Utria, que, con tan solo veintidós años, se impuso por decisión unánime a Mujibillo Tursunov. Las tarjetas de los jueces registraron puntuaciones de 77-75, 77-75 y 78-74 a favor del colombiano, resaltando su dominio, especialmente en la segunda mitad de la pelea. En ese tramo, su defensa ajustada y su capacidad de contragolpe neutralizaron la presión constante del boxeador uzbeko, que llegaba invicto con nueve victorias y dos nocauts.

El triunfo le valió el Trofeo José Sulaimán y lo posicionó como una de las figuras emergentes de las 140 libras, abriéndole la puerta a futuras oportunidades dentro de la estructura del Consejo Mundial de Boxeo.