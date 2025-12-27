Néstor Lorenzo fue reconocido como uno de los 10 mejores técnicos del mundo en 2025 por la IFFHS - crédito Luisa González/REUTERS

Néstor Lorenzo figura en el noveno puesto entre los entrenadores más destacados de 2025, según el listado difundido por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), posicionándose junto a reconocidos técnicos de Europa y Sudamérica.

El técnico argentino mantuvo a la selección Colombia en los primeros planos de las Eliminatorias Sudamericanas y consolidó una regularidad estadística que le permitió igualar con Timur Kapadze de Uzbekistán al reunir 10 puntos en la votación técnica, superando a Javier Aguirre de México, que obtuvo 8 puntos y cierra el grupo de los diez mejores entrenadores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La IFFHS ubicó nuevamente al español Luis de la Fuente como líder del ranking, luego de que sumara 136 puntos tras una temporada en la que la selección de España sostuvo el primer lugar del ranking FIFA y alcanzó una racha de 31 partidos oficiales sin derrotas. Completan el podio Roberto Martínez de Portugal con 83 puntos y Lionel Scaloni de Argentina con 59 puntos.

El listado también incluye a Stale Solbakken (Noruega, 48 puntos), Thomas Tuchel (Inglaterra, 41 puntos), Didier Deschamps (Francia, 30 puntos) y Walid Regragui (Marruecos, 25 puntos).

Listado completo de los mejores técnicos del mundo para 2025

Luis de la Fuente, elegido mejor seleccionador del mundo por segundo año consecutivo - crédito Europa Press

Luis de la Fuente (España) - 136 pts

Roberto Martínez (Portugal) - 83 pts

Lionel Scaloni (Argentina) - 59 pts

Stale Solbakken (Noruega) - 48 pts

Thomas Tuchel (Inglaterra) - 41 pts

Didier Deschamps (Francia) - 30 pts

Walid Regragui (Marruecos) - 25 pts

Timur Kapadze (Uzbekistán) - 10 pts

Néstor Lorenzo (Colombia) - 10 pts

Javier Aguirre (México) - 8 pts

Néstor Lorenzo reveló cuál sería el plan para contrarrestar la altura en el Mundial 2026

El entrenador destacó la importancia de las sedes de cara a la Copa del Mundo de 2026 - crédito @ESPNColombia / X

A seis meses del inicio del Mundial 2026, la selección Colombia se enfrenta a un escenario inusual: disputará la fase de grupos en tres sedes con altitudes y climas contrastantes, lo que eleva la exigencia logística y física para alcanzar un rendimiento óptimo en la competencia.

El equipo debutará el 17 de junio de 2026 en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, continuará en Guadalajara (1.560 metros) y finalizará la primera ronda ante Portugal en Miami, apenas a 2 metros de altitud, obligando a una adaptación permanente y precisa a los cambios de entorno.

En la hoja de ruta establecida por el cuerpo técnico, el proceso de aclimatación y entrenamiento se encuentra condicionado a la definición de la sede de concentración por parte de la FIFA. Como detalló Néstor Lorenzo, seleccionador nacional, en diálogo con ESPN, la planificación global contempla que el grupo arribará a Estados Unidos solo cuatro o cinco días antes de instalarse definitivamente en la ciudad que asigne el organismo rector.

Lorenzo habló sobre el tema de las sedes del Mundial 2026 para la selecciòn Colombia - crédito Agustin Marcarian / REUTERS - File Photo

Además, agregó que hasta que la FIFA no comunique oficialmente las sedes, no pueden revelar con precisión los lugares elegidos, aunque anticipó que en territorio colombiano entrenarán en una ciudad de altura similar a la mexicana y allí celebrarán un partido de despedida ante su público.

Desde el tercio final de la planificación expuesta por Lorenzo, el técnico subrayó: “La planificación ya está entregada a la federación. Como no han confirmado los lugares, no los puedo decir, pero acá hay alturas similares a México. Entrenaremos y jugaremos un partido en una altura similar, un partido de despedida acá en el país”.

Según declaró al medio citado, “después vamos a ir a Estados Unidos porque solo podemos entrar cuatro o cinco días antes a la sede definitiva, que puede ser México o Guadalajara. Ahí nos tenemos que quedar hasta el partido de dieciseisavos de final”. Este enfoque busca garantizar la mejor adaptación posible antes del inicio de la competencia.