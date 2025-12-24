Deportes

Estos son los detalles de la negociación de Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza: se va cerrando el acuerdo

El atacante venía en conversaciones con los argentinos hace semanas y parece que ya ven la luz al final del túnel, con una millonaria cifra para los verdes

Marino Hinestroza está a un
Marino Hinestroza está a un paso de salir de Atlético Nacional después de año y medio en el club, saliendo campeón en cuatro ocasiones - crédito Colprensa

Atlético Nacional está a un paso de definir el futuro de Marino Hinestroza, atacante y su principal joya desde mediados de 2024, saliendo campeón en cuatro ocasiones y que ya hace parte de la selección Colombia, aunque no de manera continua con el técnico Néstor Lorenzo.

El extremo está a mínimos detalles de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors, conjunto que le puso el ojo hace meses, durante la Copa Libertadores 2025, y terminada la temporada 2026 comenzó las negociaciones con los verdes para quedarse con el jugador de 23 años.

De esta manera, Nacional haría una de sus ventas más importantes de los últimos años, pero también sería una baja sensible porque Hinestroza fue determinante para los técnicos Efraín Juárez, Javier Gandolfi y Diego Arias, pues se convirtió en una figura del fútbol colombiano en dos temporadas.

Así habría sido el negocio por Marino

Desde el mercado de verano el extremo esperaba una buena oferta para volver al fútbol internacional, ahora con el impulso de que venía de ser la estrella de los verdolagas y con cuatro títulos en año y medio, que fueron dos Copas Colombia, una Liga BetPlay y una Superliga.

Se conoció el 24 de diciembre que Boca Juniors y Atlético Nacional habrían llegado a un acuerdo para la compra de Marino Hinestroza, ya que después de semanas de sondeos, conversaciones y ofertas, por fin se llegó a un punto en común con respecto a la oferta.

Marino Hinestroza tiene un pie
Marino Hinestroza tiene un pie afuera de Atlético Nacional, debido a su deseo de jugar en el exterior para 2026 - crédito Colprensa

El periodista Julián Capera, del canal deportivo ESPN, informó en su cuenta de X que los xeneizes quieren quedarse con todos los derechos deportivos del atacante, que desde inicios de 2025 están en poder del conjunto antioqueño - la mayoría del porcentaje- y la otra parte en propiedad del Columbus Crew.

“Boca Juniors mejoró la propuesta inicial a Atlético Nacional y Columbus Crew por Marino Hinestroza (cerca de cinco millones de dólares por el 100%, reporta César Luis Merlo). Entre club y jugador está todo acordado desde la semana anterior“, fue lo que escribió el comunicador.

Marino Hinestroza es uno de
Marino Hinestroza es uno de los grandes objetivos del Boca Juniors de Argentina - crédito @JulianCaperaB / X

De esta manera, sería cuestión de horas para que Boca anuncie al colombiano para la temporada 2026, cuando jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores y soñando con volver a salir campeón a nivel internacional, además de que hace poco le dijo adiós a Frank Fabra tras nueve años.

Otras posibles salidas

Terminando 2025, el conjunto de Diego Arias, que por ahora es el entrenador hasta el 31 de diciembre, no ha concretado la primera contratación para 2026, pues primero está definiendo con qué hombres se quedará de la plantilla actual, que pese a ser competitiva, se quedó corta para ganar la Copa Libertadores y la Liga BetPlay.

Además de Marino Hinestroza, existen problemas para renovar a Alfredo Morelos, delantero que se encuentra a préstamo desde el Santos de Brasil, que en una ocasión renovó la cesión en enero de 2025 y ahora pediría la compra del atacante, de lo contrario, volvería al Peixe.

Alfredo Morelos termina su préstamo
Alfredo Morelos termina su préstamo en Atlético Nacional el 31 de diciembre de 2025 - crédito David Jaramillo / Colprensa

Pese a que el goleador ha dicho en varias ocasiones que se quiere quedar en Medellín y se siente a gusto en el verde, el tema de su alto salario es un problema y la institución mantiene las gestiones para llegar a una cifra considerable, con la que se pueda negociar el traspaso definitivo.

De otro lado, Andrés Román y Camilo Cándido fueron contactados por Nacional de Uruguay, otro participante en la Copa Libertadores que no solo quiere al lateral izquierdo Charrúa, sino que le encanta el marcador de punta derecho por su velocidad y experiencia, así que ya conversó con su representante para conocer sus condiciones.

