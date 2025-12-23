Deportes

Esta es la programación de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: cuándo se jugará el clásico Nacional vs. Millonarios

La Conmebol dio a conocer las fechas y horarios para los compromisos de la fase previa, que tendrá dos llaves de eliminación entre los cuatro clubes cafeteros participantes

Guardar
Los cuatro equipos colombianos en
Los cuatro equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026 conocieron el horario de sus partidos en fase previa - crédito Reuters

La Copa Sudamericana ya quedó sorteada en su primera fase, en la que participarán los cuatro clubes provenientes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que se medirán entre sí para definir dos clasificados por cada país a la ronda de grupos.

Con respecto a los equipos de la Liga BetPlay, se conoció la programación de los dos encuentros de la ronda previa, que tendrán a América, Millonarios, Bucaramanga y Atlético Nacional peleando por dos tiquetes a los grupos, en dos llaves a duelo único en Cali y Medellín, que en caso de empate, se irán a penales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Previamente, la Conmebol también presentó los horarios para los compromisos de Medellín y Tolima en la Copa Libertadores, en la segunda fase previa, mientras que Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe esperarán a marzo, cuando se haga el sorteo de la fase de grupos del certamen.

Programación en Copa Sudamericana

Durante el sorteo del 18 de diciembre, la Conmebol confirmó que el certamen mantendría el mismo formato de los últimos años, que abre polémica porque solo Brasil y Argentina no deben pasar por fase previa de eliminación, sino que sus seis clubes, para cada país, quedan sembrados en la ronda de grupos.

Para empezar, el clásico de Atlético Nacional y Millonarios quedó para el 4 de marzo, sobre las 7:30 p. m., siendo el primero de los dos duelos entre conjuntos colombianos en la fase clasificatoria de la Sudamericana, que dejará afuera a un grande del fútbol cafetero.

El clásico Nacional vs. Millonarios,
El clásico Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana, quedó para el 4 de marzo de 2026 - crédito Conmebol

El compromiso se jugará en el estadio Atanasio Girardot, donde queda por saber si se permitirá el ingreso de aficionados visitantes, porque la Alcaldía de Medellín no permite la entrada de hinchas azules desde 2012, o si el club pagará la multa de 20.000 dólares para evitar esa medida.

De otro lado, América se medirá con el Atlético Bucaramanga el jueves 5 de marzo de 2026, desde las 7:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero, donde los locales quieren volver a la fase de grupos, mientras que el Leopardo espera sorprender en su segunda salida internacional en el torneo.

América de Cali recibirá al
América de Cali recibirá al Bucaramanga el 5 de marzo en el Pascual Guerrero - crédito Conmebol

Finalmente, la Conmebol confirmó que toda la fase previa se jugará entre el 3 y 5 de marzo, para definir a los 16 conjuntos clasificados a la fase de grupos, en la que estarán seis representantes de Argentina, seis de Brasil y cuatro provenientes de la tercera ronda clasificatoria de la Copa Libertadores.

Los horarios de Medellín y Tolima en Libertadores

Días antes, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer la programación para los partidos de las fases 1 y 2 de la Copa Libertadores, en las que quedaban pendientes los clasificados de Bolivia y Ecuador, que se definieron durante el fin de semana del 20 y 21 de diciembre.

Medellín saldrá a escena el martes 17 de febrero de 2026, cuando visite a Liverpool de Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, sobre las 7:30 p. m., la misma hora para la vuelta en el Atanasio Girardot, el martes 24 del mismo mes.

Medellín se medirá con Liverpool
Medellín se medirá con Liverpool de Uruguay el 17 y 24 de febrero de 2026 - crédito Conmebol

Por otro lado, el Deportes Tolima esperará por su rival que saldrá de la primera fase previa, con la llave entre el Deportivo Táchira de Venezuela y The Strongest de Bolivia, enfrentándose el 3 y 10 de febrero.

Tolima jugará por la Copa
Tolima jugará por la Copa Libertadores el 19 y 26 de febrero, ante The Strongest o Táchira - crédito Conmebol

El primer compromiso será en territorio boliviano o venezolano, el jueves 19 de febrero de 2026, a las 7:30 p. m., mientras que la vuelta se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 7:30 p. m., cuyo ganador irá a la tercera fase previa.

Temas Relacionados

Copa SudamericanaAtlético NacionalMillonariosAmérica de CaliBucaramangaNacional Millonarios SudamericanaCopa Sudamericana programaciónColombia-Deportes

Más Noticias

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Deportivo Cali es el equipo que mejor se ha reforzado para la próxima temporada, mientras Millonarios e Independiente Medellín son dos de los clubes con más rumores en la temporada de fichajes

Mercado de fichajes de los

Los 80 años de ‘Kid Pambelé’, la gloría deportiva de Colombia que quedó en el olvido

Antonio Cervantes Reyes nació en San Basilio del Palenque, derrotó a la pobreza y se consagró campeón mundial en Panamá

Los 80 años de ‘Kid

Capitán de los Wolves lanzó advertencia ante crisis de resultados en la Premier League: estaría dirigida a Jhon Arias y Yerson Mosquera

Tras sumar apenas dos puntos en 17 partidos de temporada, el capitán Matt Doherty asumió la vocería e hizo una solicitud a la plantilla previo al inicio del mercado de fichajes de invierno

Capitán de los Wolves lanzó

La Dimayor aclaró los títulos de la Copa Colombia: esto pasará con los campeones antes de 2008

El presidente Carlos Mario Zuluaga explicó la polémica con respecto a que las ediciones del siglo XX no se contarían como torneos oficiales en el fútbol profesional

La Dimayor aclaró los títulos

Hernán Peláez anunció su salida de la radio y programa deportivo que conducía: “La vida sigue”

El reconocido periodista deportivo le puso fecha de cierre a su etapa como conductor de ‘Peláez y De Francisco’

Hernán Peláez anunció su salida
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas más exitosas

Las 10 películas más exitosas de la semana en Disney+ Colombia para disfrutar en familia

Última esposa de Diomedes Díaz lo recordó a 12 años de su fallecimiento: “Te extraño sin escándalo, sin dramatismos”

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Influencer Silvy Araújo publicó emotivo video para confirmar que está embarazada: “Nuestro sueño creciendo”

Yina Calderón estaría en la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’: esta fue la pista que dio

Deportes

Mercado de fichajes de los

Mercado de fichajes de los equipos de la Liga BetPlay 2026 - EN VIVO: rumores, altas y bajas de los clubes colombianos hoy 23 de diciembre

Los 80 años de ‘Kid Pambelé’, la gloría deportiva de Colombia que quedó en el olvido

La Dimayor aclaró los títulos de la Copa Colombia: esto pasará con los campeones antes de 2008

Hernán Peláez anunció su salida de la radio y programa deportivo que conducía: “La vida sigue”

Luis Díaz entre los mejores jugadores del mundo en 2025: este es el lugar del colombiano, que superó a Messi y a Cristiano