Esta es la programación de los equipos colombianos en la Copa Sudamericana: cuándo se jugará el clásico Nacional vs. Millonarios

Los cuatro equipos colombianos en la Copa Sudamericana 2026 conocieron el horario de sus partidos en fase previa - crédito Reuters

La Copa Sudamericana ya quedó sorteada en su primera fase, en la que participarán los cuatro clubes provenientes de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que se medirán entre sí para definir dos clasificados por cada país a la ronda de grupos.

Con respecto a los equipos de la Liga BetPlay, se conoció la programación de los dos encuentros de la ronda previa, que tendrán a América, Millonarios, Bucaramanga y Atlético Nacional peleando por dos tiquetes a los grupos, en dos llaves a duelo único en Cali y Medellín, que en caso de empate, se irán a penales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Previamente, la Conmebol también presentó los horarios para los compromisos de Medellín y Tolima en la Copa Libertadores, en la segunda fase previa, mientras que Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe esperarán a marzo, cuando se haga el sorteo de la fase de grupos del certamen.

Programación en Copa Sudamericana

Durante el sorteo del 18 de diciembre, la Conmebol confirmó que el certamen mantendría el mismo formato de los últimos años, que abre polémica porque solo Brasil y Argentina no deben pasar por fase previa de eliminación, sino que sus seis clubes, para cada país, quedan sembrados en la ronda de grupos.

Para empezar, el clásico de Atlético Nacional y Millonarios quedó para el 4 de marzo, sobre las 7:30 p. m., siendo el primero de los dos duelos entre conjuntos colombianos en la fase clasificatoria de la Sudamericana, que dejará afuera a un grande del fútbol cafetero.

El clásico Nacional vs. Millonarios, por la Copa Sudamericana, quedó para el 4 de marzo de 2026 - crédito Conmebol

El compromiso se jugará en el estadio Atanasio Girardot, donde queda por saber si se permitirá el ingreso de aficionados visitantes, porque la Alcaldía de Medellín no permite la entrada de hinchas azules desde 2012, o si el club pagará la multa de 20.000 dólares para evitar esa medida.

De otro lado, América se medirá con el Atlético Bucaramanga el jueves 5 de marzo de 2026, desde las 7:30 p. m. en el estadio Pascual Guerrero, donde los locales quieren volver a la fase de grupos, mientras que el Leopardo espera sorprender en su segunda salida internacional en el torneo.

América de Cali recibirá al Bucaramanga el 5 de marzo en el Pascual Guerrero - crédito Conmebol

Finalmente, la Conmebol confirmó que toda la fase previa se jugará entre el 3 y 5 de marzo, para definir a los 16 conjuntos clasificados a la fase de grupos, en la que estarán seis representantes de Argentina, seis de Brasil y cuatro provenientes de la tercera ronda clasificatoria de la Copa Libertadores.

Los horarios de Medellín y Tolima en Libertadores

Días antes, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer la programación para los partidos de las fases 1 y 2 de la Copa Libertadores, en las que quedaban pendientes los clasificados de Bolivia y Ecuador, que se definieron durante el fin de semana del 20 y 21 de diciembre.

Medellín saldrá a escena el martes 17 de febrero de 2026, cuando visite a Liverpool de Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo, sobre las 7:30 p. m., la misma hora para la vuelta en el Atanasio Girardot, el martes 24 del mismo mes.

Medellín se medirá con Liverpool de Uruguay el 17 y 24 de febrero de 2026 - crédito Conmebol

Por otro lado, el Deportes Tolima esperará por su rival que saldrá de la primera fase previa, con la llave entre el Deportivo Táchira de Venezuela y The Strongest de Bolivia, enfrentándose el 3 y 10 de febrero.

Tolima jugará por la Copa Libertadores el 19 y 26 de febrero, ante The Strongest o Táchira - crédito Conmebol

El primer compromiso será en territorio boliviano o venezolano, el jueves 19 de febrero de 2026, a las 7:30 p. m., mientras que la vuelta se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a las 7:30 p. m., cuyo ganador irá a la tercera fase previa.