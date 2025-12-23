Así le fue a la selección Colombia en el 2025: del bache en Eliminatorias a la clasificación al Mundial 2026

James Rodríguez jugará en el 2026 su último Mundial de fútbol con la selección Colombia - crédito Reuters

La selección Colombia cerró el 2025 con pocas derrotas y la clasificación a la Copa Mundial de la Fifa 2026 como el gran objetivo conseguido por el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El primer partido fue una derrota en marzo ante Brasil y culminó con la goleada 3-0 ante Australia en los partidos amistosos de noviembre.

Los primeros partidos fueron parte del bache en la Eliminatoria Sudamericana, cuando no se sumaron victorias, se perdió un partido como visitante y se empataron tres encuentros en línea: dos como local y uno como visitante.

En septiembre se sumó la primera victoria del año, en total fueron cinco, y no volvió a conocer la derrota.

El único encuentro, en ese lapso, donde no anotó gol, fue en el amistoso de octubre ante Canadá. Repase los 10 partidos de la Amarilla en el 2025:

20 de marzo: Brasil 2-1 Colombia (Fecha 13 - Eliminatorias Sudamericanas)

25 de marzo: Colombia 2-2 (Fecha 14 - Eliminatorias Sudamericanas)

6 de junio: Colombia 0-0 Perú (Fecha 15 - Eliminatorias Sudamericanas)

10 de junio: Argentina 1-1 Colombia (Fecha 16 - Eliminatoria Sudamericana)

4 de septiembre: Colombia 3-0 Bolivia (Fecha 17 - Eliminatoria Sudamericana)

9 de septiembre: Venezuela 3-6 Colombia (Fecha 18 - Eliminatoria Sudamericana

11 de octubre: México 0-4 Colombia (Partido amistoso)

14 de octubre: Canadá 0-0 Colombia (Partido amistoso)

15 de noviembre: Colombia 2-1 Nueva Zelanda (Partido amistoso)

18 de noviembre: Colombia 3-0 Australia (Partido amistoso)

Estos fueron los goleadores y los asistidores de la selección Colombia en el 2025

James Rodríguez y Luis Díaz son los dos referentes de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

El goleador de la selección Colombia en el 2025 fue Luis Díaz.

El atacante, que inició el año en Liverpool y fue transferido después de junio al Bayern Múnich, marcó cinco de los 22 goles de la Amarilla en el año.

Lucho registro tres en eliminatorias y dos en partidos amistosos. El guajiro estuvo seguido por Luis Suárez que necesito solo de un partido, contra Venezuela, para marcar cuatro goles.

El máximo asistidor de la Tricolor fue James Rodríguez con cinco pases de gol y en el segundo escalafón estuvo Juan Fernando Quintero con cuatro asistencias. Estos fueron los goleadores, los rivales y los asistidores de la selección Colombia en el 2025:

20 de marzo: Luis Díaz vs. Brasil (asistencia de James Rodríguez)

25 de marzo: Luis Díaz vs. Paraguay (asistencia de Jhon Arias)

25 de marzo: Jhon Durán vs. Paraguay (asistencia de Luis Díaz)

10 de junio: Luis Díaz vs. Argentina (asistencia de Kevin Castaño)

4 de septiembre: James Rodríguez vs. Bolivia (asistencia de Santiago Arias)

4 de septiembre: Jhon Córdoba vs. Bolivia (asistencia de Juan Fernando Quintero)

4 de septiembre: Juan Fernando Quintero vs. Bolivia (asistencia de Luis Díaz)

9 de septiembre: Yerry Mina vs. Venezuela (asistencia de Juan Fernando Quintero)

9 de septiembre: Luis Suárez vs. Venezuela

9 de septiembre: Luis Suárez vs. Venezuela (asistencia de James Rodríguez)

9 de septiembre: Luis Suárez vs. Venezuela (asistencia de Luis Díaz)

9 de septiembre: Luis Suárez vs. Venezuela (asistencia de Richard Ríos)

9 de septiembre: Jhon Córdoba vs. Venezuela (asistencia de Juan Fernando Quintero)

11 de octubre: Jhon Lucumí vs. México (asistencia de James Rodríguez)

11 de octubre: Luis Díaz vs. México (asistencia de James Rodríguez)

11 de octubre: Jefferson Lerma vs. México

11 de octubre: Johan Carbonero vs. México (asistencia de Juan Fernando Quintero)

15 de noviembre: Gustavo Puerta vs. Nueva Zelanda (asistencia de Santiago Arias)

15 de noviembre: Johan Carbonero vs. Nueva Zelanda (asistencia de Yerry Mina)

18 de noviembre: James Rodríguez vs. Australia

18 de noviembre: Luis Díaz vs. Australia (asistencia de Rafael Santos Borré)

18 de noviembre: Jefferson Lerma vs. Australia (asistencia de Davinson Sánchez)

Estos fueron los 40 jugadores llamados a la selección Colombia durante 2025

Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022 - crédito Reuters

Durante el 2025, Néstor Lorenzo citó un total de 40 jugadores a la selección Colombia, lo que puede dar arrojar un listado preliminar de los seleccionados para disputar la Copa Mundial de la FIFA. Este es el listado completo de jugadores y su actual equipo:

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX) Carlos Cuesta – Vasco da Gama (BRA) Cristian Borja – Club América (MEX) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C. (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) Jhon Jáder Durán – Al-Nassr F.C. (KSA) Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP) Johan Carbonero – Internacional SC (BRA) Jorge Carrascal – Flamengo (BRA) Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP) Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Kevin Serna – Fluminense (BRA) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) Luis Sinisterra – A.F.C. Bournemouth (ENG) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL) Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA) Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA) Willer Ditta – Cruz Azul (MEX) Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Álvaro Angulo – Pumas (MEX) Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (BRA) Deiver Machado – R.C. Lens (FRA) Dayro Moreno – Once Caldas DAF Gustavo Puerta – Racing de Santander (ESP)

Estos fueron los jugadores con más y con menos convocatorias a la selección Colombia en 2025

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos son algunos de los jugadores fijos en la nómina de la selección Colombia - crédito FCF

Néstor Lorenzo tendrá 26 cupos, de los cuales tres deben ser porteros, para la lista de convocados a la selección Colombia. Durante el 2025, 12 jugadores fueron incluidos en las cinco convocatorias para las fechas FIFA, lo que podría indicar que su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 está asegurada.

Jugadores con más convocatorias (5)

Daniel Muñoz

Dávinson Sánchez

James Rodríguez

Jefferson Lerma

Jhon Lucumí

Kevin Castaño

Luis Díaz

Richard Ríos

Yerry Mina

David Ospina

Jaminton Campaz

Juan Fernando Quintero

Entre tanto, cinco jugadores fueron llamados una vez, por lo que podrían ser una de las sorpresas en el listado final o, por el contrario, un experimento del entrenador al momento de su llamado.

Jugadores llamados solamente una vez

Kevin Serna

Carlos Andrés Gómez

Willer Ditta

Luis Sinisterra

Dayro Moreno