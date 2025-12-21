Se le habría caído un fichaje importante al Junior de Barranquilla: el campeón tendría líos con su representante

Junior de Barranquilla perdería al que iba a ser su primer refuerzo para la Copa Libertadores 2026 - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla se concentra en armar el equipo para la temporada 2026, con el que no solo defenderá el título de la Liga BetPlay y peleará en la Superliga ante Santa Fe, sino que buscará la Copa Libertadores, desde la fase de grupos, y con el primer objetivo de mantener la base actual.

Uno de los jugadores que iba a ser el primer refuerzo de los tiburones, no llegaría finalmente, debido a que su fichaje se habría caído en las últimas horas por un problema con su representante, lo que también afectó los planes del técnico Alfredo Arias para la pretemporada.

De otro lado, hay preocupación en el Junior porque uno de sus jugadores más importantes para ganar la Liga BetPlay, se iría de la institución por el final de su contrato y que otro conjunto colombiano lo buscaría en las próximas semanas, aprovechando esa situación.

Posible fichaje caído

El fichaje de Jannenson Sarmiento por Junior de Barranquilla, que se perfilaba como uno de los movimientos más relevantes del mercado de pases en Colombia, quedó en suspenso debido a un conflicto legal con su representante. Aunque el acuerdo deportivo entre Junior y Unión Magdalena ya estaba cerrado y el mediocampista se preparaba para viajar a Barranquilla para los exámenes médicos, un problema extradeportivo obligó al club a frenar la operación.

La negociación por Sarmiento, considerado uno de los volantes creativos más destacados del fútbol colombiano, se encontraba en su fase final. Junior y Unión Magdalena habían pactado la compra del 80% de los derechos deportivos del jugador, y todo apuntaba a un anuncio inminente.

Jannenson Sarmiento ha sido figura del Unión Magdalena desde 2024, en la segunda división - crédito Colprensa

Sin embargo, la directiva del club barranquillero decidió congelar la operación tras recibir una notificación de Alejandro Comesaña, representante de Sarmiento, que además es el hijo de Julio Comesaña, recordado ex entrenador de los rojiblancos, algo que, según el periodista Felipe Sierra, fue considerado como un problema.

Ante este escenario, la prioridad de Junior fue evitar un conflicto jurídico que pudiera acarrear consecuencias a futuro. El comunicador Sierra confirmó que, por el momento, la negociación está totalmente detenida mientras se revisa la situación legal.

Jannenson Sarmiento ya no llegaría al Junior de Barranquilla, pese a que tenía avances con Unión Magdalena - crédito @PSierraR/X

El nombre de Sarmiento ha estado en la órbita de varios clubes grandes del país. En el último año, Junior, América de Cali y Millonarios manifestaron interés real por el mediocampista. Millonarios estuvo cerca de cerrar un préstamo con opción de compra, mientras que América de Cali avanzó en más de una oportunidad.

Paiva se despediría del Tiburón

La situación de Sarmiento se produce en un mercado de pases especialmente activo para Junior, que también evalúa otros movimientos estratégicos. Mientras el club busca destrabar la negociación, el caso revela cómo factores ajenos al terreno de juego pueden frenar operaciones clave.

En paralelo, el Tiburón enfrenta la posible salida de Guillermo Paiva, delantero paraguayo cuyo préstamo está por finalizar y que también es pretendido por América de Cali. La directiva rojiblanca apuesta por retener a Paiva, mientras Olimpia de Paraguay, dueño de sus derechos, estudia ofertas de Colombia y Brasil.

El delantero Guillermo Paiva se iría del Junior de Barranquilla, al no renovar su contrato - crédito Colprensa

El delantero paraguayo, que es propiedad de Olimpia de Paraguay, quiere resolver su futuro lo antes posible porque, por su paso en el fútbol colombiano, llamó la atención de varios conjuntos en el exterior, pero también de los Diablos Rojos porque buscan un reemplazo para Luis Ramos.

Sumado a eso, los Escarlatas sufrieron por la sanción de Rodrigo Holgado, castigado por un año debido a una irregularidad en la documentación para jugar con Malasia, así que los vallecaucanos perdieron dos delanteros en pocoso meses, de ahí que buscarían al goleador paraguayo.