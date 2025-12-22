Deportes

Estos podrían ser los rivales de Junior y Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores: Flamengo y Boca Juniors, entre las opciones

La edición 2026 del más importante torneo continental iniciará el 3 de febrero e Independiente Medellín y Deportes Tolima son los equipos colombianos que buscarán avanzar hasta los cuadrangulares

Guardar
Fútbol - Copa Libertadores -
Fútbol - Copa Libertadores - Sorteo de la Fase de Grupos - Sede de la Conmebol, Luque, Paraguay - 17 de marzo de 2025. Se exhibe el trofeo de la Copa Libertadores - crédito REUTERS/Cesar Olmedo

El Junior de Barranquilla celebró su undécima estrella tras imponerse con un marcador global de 4 a 0 sobre el Deportes Tolima en Ibagué, asegurando así su regreso a la Copa Libertadores 2026.

El club colombiano no participaba en el torneo continental desde 2024, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminado por Colo Colo.

La ubicación de Junior en el sorteo de la fase de grupos dependía de la definición de la Copa de Brasil, que se resolvió este domingo con la victoria del Corinthians sobre el Vasco da Gama en el estadio Maracaná.

El triunfo del Timao 2 a 1, con un gol decisivo de Memphis Depay a los 63 minutos, otorgó al club paulista el último título del fútbol brasileño y determinó su posición en el sorteo de la Libertadores. Con este resultado, Corinthians se ubicará en el bombo 2.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La confirmación de los 28 equipos que disputarán la próxima edición de la Copa Libertadores permitió definir la distribución de los bombos para el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará en marzo de 2026.

Junior FC dio la vuelta
Junior FC dio la vuelta olímpica en el estadio Manuel Murillo Toro - crédito Junior

Junior y Santa Fe son los equipos colombianos confirmados en esta fase, mientras que Deportes Tolima e Independiente Medellín deberán disputar la fase previa para intentar acceder a esa instancia.

Inicialmente, se estimaba que Junior podría integrar el bombo 2 en el sorteo. Sin embargo, el mejor ranking de Corinthians en la Conmebol (puesto 22) desplazó al conjunto barranquillero al bombo 3.

Esta ubicación implica que los equipos colombianos enfrentarán a rivales de mayor jerarquía y mejor posicionados en el ranking, como Flamengo, Palmeiras o Boca Juniors en el bombo 1, y clubes como Estudiantes, Cruzeiro o Lanús (ganador de la Copa Sudamericana) en el bombo 2.

Si Tolima e Independiente Medellín logran superar las fases previas y acceder a la fase de grupos, serán ubicados directamente en el bombo 4, junto a equipos con menor escalafón en el ranking.

Estos son los bombos en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Previo a la quinta fecha
Previo a la quinta fecha de los cuadrangulares, Santa Fe está clasificado a la Copa Libertadores y Millonarios a la Copa Sudamericana por reclasificación - crédito Norberto Duarte / EFE / POOL

Bombo 1

  • Palmeiras (Brasil).
  • Boca (Argentina).
  • Flamengo (Brasil).
  • Peñarol (Uruguay).
  • Liga de Quito (Ecuador).
  • Fluminense (Brasil).
  • Nacional (Uruguay).
  • Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2

  • Corinthians (Brasil).
  • Estudiantes (Argentina).
  • Cerro Porteño (Paraguay).
  • Lanús (Argentina).
  • Bolívar (Bolivia).
  • Cruzeiro (Brasil).
  • Universitario (Perú).
  • Libertad (Paraguay).

Bombo 3

  • Junior FC (Colombia).
  • Rosario Central (Argentina).
  • Universidad Católica (Ecuador).
  • Independiente Santa Fe (Colombia).
  • Always Ready (Bolivia).
  • Coquimbo Unido (Chile).
  • La Guaira (Venezuela).
  • Cusco FC (Perú).

Bombo 4

  • Independiente Rivadavia (Argentina).
  • Mirassol (Brasil).
  • Platense (Argentina).
  • Universidad Central (Venezuela).
  • G1 (Independiente Medellín (Colombia), Liverpool (Uruguay), Guaraní (Paraguay) y E2).
  • G2 (Deportes Tolima (Colombia), O’Higgins (Chile), EC Bahia (Brasil) y E1).
  • G3 (Sporting Cristal (Perú), Carabobo FC (Venezuela), Huachipato (Chile) y E3).
  • G4 (Barcelona SC (Ecuador), Argentinos Juniors (Argentina), Botafogo (Brasil) y Bolivia 3).

Estos son los horarios para los partidos de Independiente Medellín y Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2025

- crédito Jorge Cuéllar /
- crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

La Conmebol anunció los horarios de la primera y segunda ronda de la Copa Libertadores, permitiendo que los clubes ajusten su preparación para el debut en el torneo.

El Deportes Tolima disputará su primer partido el jueves 19 de febrero a las 7:30 p. m. como visitante, enfrentando al ganador entre Deportivo Táchira y uno de los cuatro equipos bolivianos. El encuentro de vuelta está programado para el jueves 26 de febrero a las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el equipo buscará avanzar tras la eliminación sufrida en 2025 ante Melgar de Arequipa.

Por su parte, Medellín abrirá la serie ante Liverpool de Uruguay el martes 17 de febrero a las 7:30 p. m. en el estadio Centenario de Montevideo. El partido de vuelta se jugará el martes 24 de febrero a las 7:30 p. m . en el Atanasio Girardot de Medellín, donde se definirá uno de los ocho cupos a la tercera ronda previa, la última instancia antes de la fase de grupos.

Temas Relacionados

Copa LibertadoresJunior FCIndependiente Santa FeGrupos Copa LibertadoresFlamengoBoca JuniorsEquipos clasificados a la Copa LibertadoresColombia-Deportes

Más Noticias

Así terminó la selección Colombia el 2025 en el ranking FIFA: leve ascenso entre enero y diciembre, según la última actualización

La Tricolor no logró ser cabeza de serie en el sorteo de la Copa Mundial 2026, pero permanece en los puestos de privilegio por delante de Marruecos e Italia

Así terminó la selección Colombia

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

La controversia provocada con el silbato, que no arbitrará nuevamente en los torneos organizados por la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), generó debate en redes sociales acerca de la transparencia y los criterios de sanción aplicados a los jueces en el balompié rentado

La Comisión Arbitral del fútbol

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

A pocos días para finalizar el 2025, varios clubes anuncian novedades en sus plantillas de cara a la próxima temporada del fútbol profesional colombiano

Mercado de jugadores en el

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

El atacante colombiano pagó ante Mainz 05 la fecha de sanción por acumulación de tarjetas de amarillas y regresa a la convocatoria de Vincent Kompany tras unas breves vacaciones

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Una de las novelas del mercado de fichajes tras la temporada 2025 llegaría a su fin, cuando el delantero colombiano firme su contrato con uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano

Miguel Borja viajaría a México
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Con disparos atacaron estación de

Con disparos atacaron estación de Policía de Suárez, ocasionando caos: las disidencias de las Farc serían las responsables

Secuestraron al primo hermano del alcalde de Corinto, Cauca: delincuentes tendrían al mandatario como objetivo inicial del rapto

Conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica relató lo sucedido: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: siete soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

ENTRETENIMIENTO

Shakira responde a Bukele y

Shakira responde a Bukele y suma dos nuevas fechas a su residencia en El Salvador

Andrés Llinás se casó con Sofía Escobar con todo el espíritu de ‘Los Embajadores’: su boda se pintó de azul

Números de la suerte de Diomedes Díaz: a 12 años de su muerte, estas son las combinaciones que muchos usarán en el chance y rifas

Blessd anunció gran concierto en el Atanasio Girardot para cerrar su tour por Colombia: “Mi primer estadio en Medellín”

Yeison Jiménez reveló cómo las críticas de Amparo Grisales afectaron a su familia y su carrera: “Me dolió Mucho”

Deportes

La Comisión Arbitral del fútbol

La Comisión Arbitral del fútbol colombiano sancionó “de por vida” a juez que hizo parte del panel FIFA: estos serían los motivos

Mercado de jugadores en el fútbol colombiano 2026: Millonarios y Deportivo Cali anunciaron nuevas caras para la próxima Liga BetPlay

Bayern Múnich vs. Heidenheim: gol y victoria de Luis Díaz en el último partido del 2025 en la Bundesliga del fútbol de Alemania

Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Luis Díaz, goleador: el colombiano en el Bayern Múnich cerró con anotación el 2025