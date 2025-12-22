Estos podrían ser los rivales de Junior y Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores: Flamengo y Boca Juniors, entre las opciones

Fútbol - Copa Libertadores - Sorteo de la Fase de Grupos - Sede de la Conmebol, Luque, Paraguay - 17 de marzo de 2025. Se exhibe el trofeo de la Copa Libertadores - crédito REUTERS/Cesar Olmedo

El Junior de Barranquilla celebró su undécima estrella tras imponerse con un marcador global de 4 a 0 sobre el Deportes Tolima en Ibagué, asegurando así su regreso a la Copa Libertadores 2026.

El club colombiano no participaba en el torneo continental desde 2024, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminado por Colo Colo.

La ubicación de Junior en el sorteo de la fase de grupos dependía de la definición de la Copa de Brasil, que se resolvió este domingo con la victoria del Corinthians sobre el Vasco da Gama en el estadio Maracaná.

El triunfo del Timao 2 a 1, con un gol decisivo de Memphis Depay a los 63 minutos, otorgó al club paulista el último título del fútbol brasileño y determinó su posición en el sorteo de la Libertadores. Con este resultado, Corinthians se ubicará en el bombo 2.

La confirmación de los 28 equipos que disputarán la próxima edición de la Copa Libertadores permitió definir la distribución de los bombos para el sorteo de la fase de grupos, que se celebrará en marzo de 2026.

Junior FC dio la vuelta olímpica en el estadio Manuel Murillo Toro - crédito Junior

Junior y Santa Fe son los equipos colombianos confirmados en esta fase, mientras que Deportes Tolima e Independiente Medellín deberán disputar la fase previa para intentar acceder a esa instancia.

Inicialmente, se estimaba que Junior podría integrar el bombo 2 en el sorteo. Sin embargo, el mejor ranking de Corinthians en la Conmebol (puesto 22) desplazó al conjunto barranquillero al bombo 3.

Esta ubicación implica que los equipos colombianos enfrentarán a rivales de mayor jerarquía y mejor posicionados en el ranking, como Flamengo, Palmeiras o Boca Juniors en el bombo 1, y clubes como Estudiantes, Cruzeiro o Lanús (ganador de la Copa Sudamericana) en el bombo 2.

Si Tolima e Independiente Medellín logran superar las fases previas y acceder a la fase de grupos, serán ubicados directamente en el bombo 4, junto a equipos con menor escalafón en el ranking.

Estos son los bombos en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026

Previo a la quinta fecha de los cuadrangulares, Santa Fe está clasificado a la Copa Libertadores y Millonarios a la Copa Sudamericana por reclasificación - crédito Norberto Duarte / EFE / POOL

Bombo 1

Palmeiras (Brasil).

Boca (Argentina).

Flamengo (Brasil).

Peñarol (Uruguay).

Liga de Quito (Ecuador).

Fluminense (Brasil).

Nacional (Uruguay).

Independiente del Valle (Ecuador).

Bombo 2

Corinthians (Brasil).

Estudiantes (Argentina).

Cerro Porteño (Paraguay).

Lanús (Argentina).

Bolívar (Bolivia).

Cruzeiro (Brasil).

Universitario (Perú).

Libertad (Paraguay).

Bombo 3

Junior FC (Colombia).

Rosario Central (Argentina).

Universidad Católica (Ecuador).

Independiente Santa Fe (Colombia).

Always Ready (Bolivia).

Coquimbo Unido (Chile).

La Guaira (Venezuela).

Cusco FC (Perú).

Bombo 4

Independiente Rivadavia (Argentina).

Mirassol (Brasil).

Platense (Argentina).

Universidad Central (Venezuela).

G1 (Independiente Medellín (Colombia), Liverpool (Uruguay), Guaraní (Paraguay) y E2).

G2 (Deportes Tolima (Colombia), O’Higgins (Chile), EC Bahia (Brasil) y E1).

G3 (Sporting Cristal (Perú), Carabobo FC (Venezuela), Huachipato (Chile) y E3).

G4 (Barcelona SC (Ecuador), Argentinos Juniors (Argentina), Botafogo (Brasil) y Bolivia 3).

Estos son los horarios para los partidos de Independiente Medellín y Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2025

- crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

La Conmebol anunció los horarios de la primera y segunda ronda de la Copa Libertadores, permitiendo que los clubes ajusten su preparación para el debut en el torneo.

El Deportes Tolima disputará su primer partido el jueves 19 de febrero a las 7:30 p. m. como visitante, enfrentando al ganador entre Deportivo Táchira y uno de los cuatro equipos bolivianos. El encuentro de vuelta está programado para el jueves 26 de febrero a las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde el equipo buscará avanzar tras la eliminación sufrida en 2025 ante Melgar de Arequipa.

Por su parte, Medellín abrirá la serie ante Liverpool de Uruguay el martes 17 de febrero a las 7:30 p. m. en el estadio Centenario de Montevideo. El partido de vuelta se jugará el martes 24 de febrero a las 7:30 p. m . en el Atanasio Girardot de Medellín, donde se definirá uno de los ocho cupos a la tercera ronda previa, la última instancia antes de la fase de grupos.