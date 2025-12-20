Marino Hinestroza recibe nuevo espaldarazo para llegar a Boca Juniors: “Un jugador totalmente desequilibrante”

Marino Hinestroza tiene un pie afuera de Atlético Nacional, debido a su deseo de jugar en el exterior para 2026 - crédito Colprensa

Atlético Nacional está en negociaciones para la venta de Marino Hinestroza, uno de sus mejores jugadores de las últimas dos temporadas y con el que logró cuatro títulos, el más reciente fue la Copa Colombia ante Medellín y que encontró la ventana para venderlo a un buen precio.

De hecho, un extécnico del verde dio buenas referencias de Marino para firmar con Boca Juniors, que es el primer y único conjunto que presentó una oferta y conversa con el cuadro antioqueño para contratarlo en el menor tiempo posible, pues existen otros interesados en el mercado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hinestroza volverá al fútbol internacional después de año y medio con los verdolagas, con los que se dio a conocer en el fútbol y de qué manera, pues se convirtió en estrella de la Liga BetPlay y el jugador más determinante de la plantilla para la consecución de los últimos trofeos.

“Tiene la cabeza también para jugar en Boca”

Desde que mostró su brillo en el segundo semestre de 2024, el atacante de 23 años entró en boca de todos por su velocidad, gambeta y capacidad de asociarse con sus compañeros, aunque también por sus polémicas declaraciones y celebraciones por las anotaciones, que le costaron sanciones de la Dimayor.

Para el técnico Javier Gandolfi, “Marino Hinestroza tiene la cabeza también para jugar en Boca, es un jugador que obviamente cuando analizamos el plantel y existía la posibilidad de ir Atlético Nacional, me lo nombraron mucho, pero no tenía la posibilidad de conocerlo”.

Marino Hinestroza fue titular en los dos partidos de la final de la Copa Colombia - crédito David Jaramillo / Colprensa

“Cuando tengo la primera impresión, le dije a los chicos del cuerpo técnico, va a tener un futuro cercano o de selección, porque ese tipo de jugador que hoy por ahí en el fútbol mundial se perdió ese desequilibrio y ese duelo de uno contra uno, que tiene muchas más posibilidades de ganar. La verdad es que se van a encontrar con un jugador totalmente desequilibrante y tiene la cabeza también para jugar en Boca”, añadió el argentino, en charla con la emisora Radio Continental.

Gandolfi, que dirigió a Hinestroza entre enero y septiembre de 2025, destacó que el extremo por derecha “tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución. Es muy rápido y tiene mucho desequilibrio. Tiene la picardía y el potrero que hoy se perdió. Tiene gol, es atrevido y está preparado de la cabeza”.

Javier Gandolfi habló muy bien de Marino Hinestroza y lo que le puede aportar a Boca Juniors - crédito Jorge Silva/REUTERS

Por el momento, las negociaciones entre Boca y Nacional avanzan, así que existe la opción de que se resuelva todo antes de la Navidad, pero por un alto precio para la venta de sus derechos deportivos, lo que sería, de manera inicial, una cifra superior a los cinco millones de euros.

Una joya del verde

Marino Hinestroza, pese a sus polémicas, se convirtió en uno de los hombres clave para la resurrección de la institución, que luego de tantas críticas por las malas campañas, a partir de 2024 cambió de camino y volvió a las etapas de contratar figuras para ganar títulos, así fue como llegó el extremo de 23 años.

Marino Hinestroza fue una de las figuras de Atlético Nacional durante la temporada 2025 - crédito Colprensa

En 18 meses, Hinestroza disputó 84 partidos, marcando 11 goles y 14 asistencias, ganando la Liga BetPlay 2025, Superliga 2025 y las Copas Colombia de las ediciones 2024 y 2025, esta última ante el Independiente Medellín, en el que fue su último partido con la camiseta verde.

Además de eso, el atacante apareció en 56 encuentros durante la temporada 2025, 52 de ellos en condición de titular, anotó en siete ocasiones e hizo 11 asistencias, marcando el penal definitivo para conseguir la Superliga ante el Atlético Bucaramanga el 6 de febrero, en el estadio Américo Montanini.