América de Cali repatriaría a figura reconocida de la Liga BetPlay para la temporada 2026: “Pedido expreso”

Los diablos rojos fracasaron en la Liga BetPlay y la Copa BetPlay- crédito David Jaramillo/ Colprensa

América de Cali completará cinco años sin ganar la Liga BetPlay. La última ocasión en la cual logró conseguir el título fue el 27 de diciembre de 2020, cuando derrotó en la final a Santa Fe en la serie global por 3-2.

Después de los fracasos tanto en la Liga BetPlay, quedando por fuera de la posibilidad de pelear el título con Junior de Barranquilla, y no cumplir las expectativas en la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional, la directiva del cuadro vallecaucano apostaría por tener un mercado de fichajes con nombres destacados en el pasado reciente del fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El periodista especializado en fichajes comentó sobre la posibilidad de que llegue el volante para reforzar a los "Diablos Rojos"-crédito @PSierraR/X

Con este panorama, y el mercado de fichajes vigente en el fin de 2025, los nombres comienzan a activarse para el equipo dirigido por David González.

Se conoció el 19 de diciembre de 2025 por parte del periodista Felipe Sierra que existe un acuerdo entre Yeison Guzmán y la “Mechita” para la temporada 2026:

“Acuerdo cerrado entre Yeison Guzmán (27) y América sobre las condiciones y salario del volante. Mañana podrían pactar los detalles finales con Fortaleza Esporte Clube de Brasil”.

El volante colombiano estaría en los planes de los Diablos Rojos para la temporada 2026-crédito @JulianCaperaB/X

Por otra parte, el periodista Julián Capera confirmó que el volante de 27 años, oriundo de La Unión, Antioquia, es un pedido por parte de David González:

“Principio de acuerdo entre América de Cali y Yeison Guzmán, como contó Felipe Sierra. Con Fortaleza todavía se discuten detalles del acuerdo. Se trabaja un préstamo con opción de compra. Pedido expreso de David González”.

Balance de Yeison Guzmán en la temporada 2025

El volante antioqueño no tuvo un paso destacado en el fútbol brasileño, y volvería al fútbol colombiano-crédito @FortalezaEC/X

Con tan solo 5 partidos en 187 minutos (proveniente del Torpedo FC de Rusia), Yeison Guzmán llegó al equipo de los “Leones” de la Serie A de Brasil.

Es importante recordar que el equipo del estado de Ceará, perdió la categoría en el fútbol brasileño, ya que sumó 43 puntos y quedó a un punto de la salvación, por detrás del Internacional de Porto Alegre, de los colombianos Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

A continuación, estos fueron los minutos que jugó:

27 de septiembre de 2025 - Serie A de Brasil: 22 minutos en el Fortaleza 1-0 Sport Recife

2 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: 45 minutos en el Fortaleza 0-2 São Paulo

5 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: 45 minutos en el Juventude 1-2 Fortaleza

15 de octubre de 2025 - Serie A de Brasil: 71 minutos en el Vasco da Gama 0-2 Fortaleza

12 de noviembre de 2025 - Serie A de Brasil: 4 minutos en el Atlético Mineiro 3-3 Fortaleza

Novedades del América de Cali de cara a la temporada 2026

Los Diablos Rojos quieren apostar por reforzarse para clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante Atlético Bucaramanga - crédito Petiso Arango / YouTube

El 18 de diciembre de 2025, Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, habló con el periodista Carlos Arturo “El Petiso” Arango sobre las principales novedades del equipo vallecaucano para la temporada 2026.

En primer lugar, habló sobre que cada jugador que llega al club debe contar con el aval del director técnico, en este caso, David González:

“Todo jugador que llegue al América o que salga del América tiene que tener el visto bueno del técnico. Por eso hoy en América no está Jairo Moreno, Rodallega, que me ha dolido en el alma, y otros jugadores más. Siempre el técnico es el que aprueba la llegada y salida de un jugador”.

Sobre el mercado de fichajes y la planificación para la próxima temporada, Gómez confirmó que el técnico David González tiene la última palabra en la conformación de la plantilla:

“David González hizo un análisis de todo el equipo y él dice quién sale y quién llega. Todo el mundo sabe, nos falta un arquero, falta delantero, defensa, etcétera. Estamos trabajando en ello“, dijo.