Deportivo Cali alista otro fichaje de peso para el fútbol colombiano: Alberto Gamero lo confirmó

Deportivo Cali es otro de los equipos que se prepara de gran manera para la temporada 2026, aprovechando el tiempo después de quedar eliminado de los cuadrangulares y con el objetivo de vivir una nueva época de éxitos, con la llegada de nuevos dueños e inversión extranjera.

Al fichaje de Pedro Gallese, se le sumaría el de un jugador de mucho reconocimiento, que salió campeón en el fútbol colombiano hace tiempo y que el técnico Alberto Gamero ya dirigió, de ahí que lo pidió y aseguró que todo está encaminado para que llegue a un acuerdo.

Con respecto a Gallese, portero peruano que viene del Orlando City, se convirtió en uno de los fichajes más importantes para la próxima temporada, por su experiencia y que es referente de su selección, de ahí que sorprendió que aceptara la oferta de los azucareros y diera el salto al país cafetero.

El Verdiblanco hace una apuesta fuerte con los nuevos dueños, que con su inversión en la institución, permitió que se abriera la chequera para la contratación de varios jugadores importantes, pues recientemente se confirmaron a cuatro deportistas para la próxima campaña.

El técnico Alberto Gamero confirmó que Daniel Giraldo está muy cerca del Deportivo Cali, siendo un pedido para el medio campo y que es un jugador que conoce por su paso por Millonarios en 2021, el primer ciclo, y luego entre 2023 y 2024, saliendo campeón de tres títulos.

“Está en la carpeta de lo que nosotros queremos y si no es él, va a venir otro. Seguramente lo vamos a traer”, fueron las palabras del timonel, durante una rueda de prensa el viernes 19 de diciembre, ante la pregunta sobre cómo va la negociación con el volante del Juventude de Brasil.

Sin embargo, Gamero fue cauto al decir que sigue Giraldo sigue en conversaciones, al igual que otros futbolistas de la carpeta de fichajes del Cali que, hasta no tener un acuerdo, no serán anunciados por la institución, así que solo quiere que las cosas salgan bien en estos días.

“No queremos soltar nombres porque se dañan negociaciones como se han dañado muchas. Queremos que las cosas vayan bien, están trabajando como una hormiguita y esperemos que la cosa se cristalice, pero sí vamos a traer algunos refuerzos más”, mencionó el técnico.

De otro lado, el portero Pedro Gallese habló acerca de la razón para firmar contrato con el cuadro vallecaucano: “El proyecto que me presentaron me pareció algo muy interesante. Desde el momento que termino contrato con Orlando, Deportivo Cali tuvo interés de tenerme. Vi las ganas de ellos de que yo esté ahí y eso también fue importante”

“Es un club que tiene mucha historia en Colombia con nuevos proyectos, con ganas de levantarse y dar el golpe ahí en la liga. Voy con las mejores ganas. Como siempre, soy muy competitivo, entonces voy a ir a dejar todo de mí”, añadió el guardameta de 35 años, al medio Area Sports Network.

Sobre los detalles finales para la firma de contrato, pues por ahora solo hay principio de acuerdo, Gallese dijo que “hemos conversado un poco, pero seguro vamos a profundizar cuando viaje allá. Estoy viajando seguro en unos días para los exámenes médicos y luego me voy a incorporar en la pretemporada”.

“Como equipo grande e histórico quiere siempre llegar a las finales, luchar por el campeonato y creo que ese es el gran objetivo. El gran reto es primero llegar a las finales y luego pelear el campeonato”, finalizó el portero.