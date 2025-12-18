Harold Santiago Mosquera se despidió de Santa Fe en emotivo video: “Me voy tranquilo porque lo di todo”

El delantero será jugador libre tras terminar contrato con Santa Fe - crédito @HaroldSantiagoMosquera

Tras ganar la Liga Betplay-1 en 2025, la hinchada de Santa Fe pidió que los directivos renovaran gran parte del plantel profesional que obtuvo la décima estrella para la institución.

Entre los pilares de la nómina estaba Harold Santiago Mosquera, que anotó uno de los tantos de la final contra Independiente Medellín, que se registró en el estadio Atanasio Girardot.

A pesar de la petición, el contrato de Mosquera no fue renovado y meses antes de que terminara la participación de Santa Fe en el torneo finalización, se confirmó que el delantero de 30 años saldría del club en condición de jugador libre.

Entre las razones expuestas por el club, se remarcó que la petición de los representantes de Mosquera no podría ser cumplida por el Cardenal, además de que había clubes en Colombia y el exterior que habían ofrecido más dinero al “23″.

El último partido que disputó Mosquera con Santa Fe fue en la derrota 1-0 contra Deportes Tolima en el cuadrangular B, después de ello, el delantero confirmó que su futuro no seguiría ligado a la institución de Bogotá.

Finalmente, en la noche del 17 de diciembre, después de que Santa Fe confirmó que el plantel profesional estaba oficialmente en vacaciones y que regresarán a entrenamientos el 2 de enero, Harold Santiago Mosquera realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que se despidió de la hinchada de Santa Fe.

"Querido Santa Fe estos últimos días han sido muy difíciles para mí. Pero llegó el momento de despedirme. Hace casi año y medio llegué a Independiente Santa Fe, con la ilusión intacta y con el corazón dispuesto a dejarlo todo por estos colores. Desde el primer día me entregué al máximo para honrar esta camiseta y responder al cariño que recibí desde el inicio", es parte del mensaje con el que Mosquera acompañó un video en el que mostró sus mejores momentos con la camiseta del Cardenal.

En el mensaje, el delantero destacó el título conseguido ante Medellín y el cariño que en todo momento recibió por parte de la hinchada del León.

“Jamás olvidaré este campeonato que conseguimos; ese título quedará para siempre en mi vida porque fue un sueño compartido de mis compañeros, el cuerpo técnico, el presi, los trabajadores del club y sobre todo, con una hinchada que lleva a Santa Fe en el alma. Este club me regaló momentos que marcaron mi carrera. Sentir el respaldo y la pasión de una afición tan fiel y exigente me transformó como persona y como futbolista“.

De la misma forma, reafirmó que tenía la tranquilidad de haber entregado todo su esfuerzo durante los partidos que disputó con Santa Fe durante los tres semestres que perteneció al club.

“Hoy cierro este ciclo totalmente agradecido, con el corazón lleno y la certeza de que siempre respeté esta institución desde el primer momento hasta el último momento. Gracias a mis compañeros por la hermandad, a los profes por la confianza, al presi por su apoyo desde siempre y a la hinchada cardenal por adoptarme como uno de los suyos. Independiente Santa Fe, este capítulo lo llevaré siempre en mi vida con orgullo“, puntualizó el delantero de 30 años.

En la publicación, que cuenta con más de 5.000 interacciones, hinchas de Santa Fe agradecieron a Harold Santiago Mosquera por su rendimiento en el terreno de juego, además, lamentaron que no pueda seguir ligado al club.

Cabe mencionar que como jugador del Cardenal, Mosquera disputó 72 partidos, anotó 15 tantos y entregó 13 asistencias. Se han generado rumores que indican que el futuro del ofensivo estaría ligado a América de Cali, pero hasta el momento el club vallecaucano no ha confirmado su contratación.