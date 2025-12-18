El Tren Valencia pidió que le den oportunidad en la selección Colombia a José Enamorado: “Es un muchacho con carácter”

El atacante se convirtió en una de las fichas claves para el Junior de Barranquilla - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El título de Junior de Barranquilla en el fútbol colombiano ha puesto en el centro de la conversación a José Enamorado, cuya actuación en la final frente al Deportes Tolima lo consolidó como una de las figuras más destacadas del campeonato, el 16 de diciembre de 2025.

Ante su actuación, Adolfo “el Tren” Valencia elogió el rendimiento del extremo rojiblanco y sugirió que su evolución podría abrirle las puertas a una convocatoria con la Selección Colombia, según expresó en el programa Balón Dividido de ESPN, el 17 de diciembre de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la parte final de su intervención, Valencia subrayó la importancia del carácter en el fútbol y la influencia del entorno en el desarrollo de los jugadores.

“El fútbol es fácil, uno tiene que tener carácter. Depende mucho del equipo”, una reflexión que enmarca el análisis sobre el presente de Enamorado y su posible proyección internacional.

Durante el programa, Valencia destacó el trabajo del técnico Lucas González, a quien definió como un entrenador que apuesta por el fútbol ofensivo y no rehúye los desafíos.

Sin embargo, reconoció que en la final las cosas no salieron como esperaba para el Deportes Tolima, mientras que Junior supo capitalizar sus oportunidades y contó con un Enamorado en estado de gracia.

“Siempre he admirado mucho a Lucas González. Es un técnico que propone, que no se esconde y apuesta por el fútbol ofensivo. Pero en esta final las cosas no le salieron. Junior aprovechó las oportunidades que tuvo y, además, Enamorado estaba volando”, afirmó Valencia a ESPN.

El exatacante profundizó en el análisis del crecimiento futbolístico de Enamorado, resaltando su madurez y la mejora en la toma de decisiones dentro del campo. Valencia consideró que estas cualidades lo hacen merecedor de una oportunidad en la Selección Colombia:

“Es un muchacho con carácter, está pasando por un gran momento y se le puede dar la oportunidad de verlo en la Selección. Para eso está el técnico, para analizar posibilidades. Lo que más me gusta de él es que es muy inteligente para jugar: antes tenía el vicio de cortar siempre la jugada y ahora toca, busca el espacio y aprovecha mejor su velocidad”, señaló en Balón Dividido.

Las declaraciones de Valencia se produjeron en medio del análisis del título de Junior y refuerzan la percepción de que Enamorado atraviesa el mejor momento de su carrera, siendo determinante en la final y consolidándose como una de las grandes figuras del fútbol colombiano, detalló en ESPN Colombia.

Fuad Char y los refuerzos para el Junior en la temporada 2026

Fuad Char habló sobre los refuerzos para la temporada 2026 - crédito Junior FC

La reciente consagración del Junior de Barranquilla como campeón del fútbol colombiano ha impulsado a su principal accionista, Fuad Char, a proyectar el futuro inmediato del club con una visión ambiciosa. Mientras la ciudad celebraba la obtención de la undécima estrella, Char anticipó que el equipo ya trabaja en la incorporación de nuevos jugadores para reforzar la plantilla de cara a la temporada 2026, con el objetivo de mantener la competitividad y responder a las expectativas de la afición.

En el marco de la celebración, Char compartió su satisfacción por el ambiente festivo que se vivió en la Ventana de Campeones, donde miles de seguidores se congregaron para festejar el título. El directivo subrayó la importancia de este logro para la ciudad y la región, afirmando:

“Lo que está demostrando Barranquilla es un ejemplo para la Nación y esto del Junior es un complemento de todo eso”.

De cara a la próxima temporada, el Junior iniciará la competencia el quince de enero con el partido de ida de la Superliga frente a Santa Fe en Bogotá. Char adelantó que la directiva planea sumar “tres o cuatro refuercitos, arriba, en el medio campo, en la defensa. Tres o cuatro nomás porque tenemos equipo”.

Consultado sobre posibles salidas de jugadores, Char aclaró que aún no hay decisiones tomadas y que este tema será discutido próximamente con el entrenador Arias. En relación a José Enamorado, figura destacada del semestre, el accionista desmintió rumores sobre ofertas internacionales y aseguró:

“No hay nada para Enamorado, tiene contrato hasta 2026 con nosotros”, dijo.