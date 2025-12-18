Déiver Machado reveló las razones para cambiar de equipo en Francia: Néstor Lorenzo fue determinante

Déiver Machado espera volver a la selección Colombia para 2026, pues sueña con jugar el mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Agustín Marcarián

La selección Colombia sigue con sus planes de cara a 2026, con cuatro amistosos y el inicio del mundial en Estados Unidos, México y Canadá, en donde espera llegar, al menos, a los cuartos de final para igualar su mejor participación, que fue la de Brasil 2014 y quedando eliminado ante el local.

Déiver Machado sueña con llegar a la Copa del Mundo, fue por eso que cambio de equipo en Francia, pasando del Lens al Nantes, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de minutos posibles y ser figura en la institución para ser visto por el entrenador Néstor Lorenzo.

Casualmente, el timonel argentino tuvo que ver con la contratación de los franceses, según el lateral izquierdo, que tiene vasta experiencia y quiere ser uno de los llamados en esa posición, en la que compite con Johan Mojica y Álvaro Angulo, este último le robó la posición.

“El mensaje fue el mismo”

Durante una entrevista con Caracol Radio, el lateral izquierdo reveló detalles sobre su traspaso, que se dio en medio de la sorpresa porque el jugador llevaba cuatro años en el Lens, era titular y de la nada se registró el fichaje por 500.000 euros para el Nantes, también de la Ligue 1.

“Es un cambio repentino, que hago con base en la continuidad para tener minutos y más tiempo de juego. En el Lens empecé jugando, después de la lesión cambiaron un poco las cosas”, dijo el defensor colombiano, asegurando que su ausencia le costó la titularidad.

Déiver Machado jugó para el Lens entre 2021 y 2025, con 117 partidos, nueve goles y ocho asistencias - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

Machado añadió que “el equipo empezó a ganar, hablé con el técnico y no fue muy claro en la conversación respecto a los minutos que podía requerir. Por tanto tiempo que llevaba en el club, merecía tener ese respeto, entonces por eso también mi decisión de cambiary buscar nuevos aires”.

Según Machado, Néstor Lorenzo fue el que le recomendó que cambiara de equipo, pues le pide a todos sus dirigidos que lleguen a la selección Colombia con ritmo: “Que pudiéramos actuar, estar siempre en competencia, entonces basado en eso, pensando también la situación que tuve, busqué un nuevo camino para tener ese tiempo de juego y así poder pelear por ese cupo en marzo y después el Mundial.

El técnico Néstor Lorenzo quiere tener a los jugadores con mayor rendimiento en 2026, para eso necesita que sean titulares en sus clubes - crédito Luisa González/REUTERS

“Al final, Dios y el profe son quienes deciden, mientras que nosotros como jugadores debemos dar el máximo e intentar siempre estar al nivel”, aseguró el lateral izquierdo, que actualmente suma seis compromisos, cinco como titular, pero una lesión no le permitió consolidarse en la primera parte de la temporada.

“Al final, el profe decide”

De otro lado, Déiver Machado reconoce que tiene competencia para la lateral izquierda en el combinado nacional, en especial por Álvaro Angulo porque es protagonista con Pumas de México, mientras que Johan Mojica es parte de la columna vertebral del combinado nacional.

Déiver Machado jugó la Copa América 2024 con la selección Colombia, así que sabe afrontar torneos importantes - crédito Darren Yamashita/USA TODAY Sports

“Es una competencia cerrada con jugadores muy talentosos. Al final, el profe decide y nosotros debemos mostrar nuestra mejor versión. Ya al final, él determinará quién va a ir. El que esté siempre dará lo mejor para la Selección, entonces para eso nos debemos preparar”, afirmó.

El marcador de punta terminó diciendo que la Tricolor tiene condiciones para afrontar cualquier reto por delante, como la Copa del Mundo de la FIFA: “Es un desafío muy grande, pero creo que nuestra Selección ha demostrado a lo largo de este proceso que puede enfrentar a cualquier selección de tú a tú. Tenemos un gran grupo con grandes jugadores, entonces Colombia está preparada para afrontar a este tipo de rivales. Hay que seguir creciendo y preparándonos”.