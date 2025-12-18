Deportes

Déiver Machado reveló las razones para cambiar de equipo en Francia: Néstor Lorenzo fue determinante

El lateral quiere llegar al mundial con la selección Colombia, fichó con el Nantes y dio detalles sobre la negociación y cómo fue que el técnico se involucró

Guardar
Déiver Machado espera volver a
Déiver Machado espera volver a la selección Colombia para 2026, pues sueña con jugar el mundial de la FIFA - crédito REUTERS/Agustín Marcarián

La selección Colombia sigue con sus planes de cara a 2026, con cuatro amistosos y el inicio del mundial en Estados Unidos, México y Canadá, en donde espera llegar, al menos, a los cuartos de final para igualar su mejor participación, que fue la de Brasil 2014 y quedando eliminado ante el local.

Déiver Machado sueña con llegar a la Copa del Mundo, fue por eso que cambio de equipo en Francia, pasando del Lens al Nantes, con el objetivo de sumar la mayor cantidad de minutos posibles y ser figura en la institución para ser visto por el entrenador Néstor Lorenzo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Casualmente, el timonel argentino tuvo que ver con la contratación de los franceses, según el lateral izquierdo, que tiene vasta experiencia y quiere ser uno de los llamados en esa posición, en la que compite con Johan Mojica y Álvaro Angulo, este último le robó la posición.

“El mensaje fue el mismo”

Durante una entrevista con Caracol Radio, el lateral izquierdo reveló detalles sobre su traspaso, que se dio en medio de la sorpresa porque el jugador llevaba cuatro años en el Lens, era titular y de la nada se registró el fichaje por 500.000 euros para el Nantes, también de la Ligue 1.

Es un cambio repentino, que hago con base en la continuidad para tener minutos y más tiempo de juego. En el Lens empecé jugando, después de la lesión cambiaron un poco las cosas”, dijo el defensor colombiano, asegurando que su ausencia le costó la titularidad.

Déiver Machado jugó para el
Déiver Machado jugó para el Lens entre 2021 y 2025, con 117 partidos, nueve goles y ocho asistencias - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

Machado añadió que “el equipo empezó a ganar, hablé con el técnico y no fue muy claro en la conversación respecto a los minutos que podía requerir. Por tanto tiempo que llevaba en el club, merecía tener ese respeto, entonces por eso también mi decisión de cambiary buscar nuevos aires”.

Según Machado, Néstor Lorenzo fue el que le recomendó que cambiara de equipo, pues le pide a todos sus dirigidos que lleguen a la selección Colombia con ritmo: “Que pudiéramos actuar, estar siempre en competencia, entonces basado en eso, pensando también la situación que tuve, busqué un nuevo camino para tener ese tiempo de juego y así poder pelear por ese cupo en marzo y después el Mundial.

El técnico Néstor Lorenzo quiere
El técnico Néstor Lorenzo quiere tener a los jugadores con mayor rendimiento en 2026, para eso necesita que sean titulares en sus clubes - crédito Luisa González/REUTERS

“Al final, Dios y el profe son quienes deciden, mientras que nosotros como jugadores debemos dar el máximo e intentar siempre estar al nivel”, aseguró el lateral izquierdo, que actualmente suma seis compromisos, cinco como titular, pero una lesión no le permitió consolidarse en la primera parte de la temporada.

“Al final, el profe decide”

De otro lado, Déiver Machado reconoce que tiene competencia para la lateral izquierda en el combinado nacional, en especial por Álvaro Angulo porque es protagonista con Pumas de México, mientras que Johan Mojica es parte de la columna vertebral del combinado nacional.

Déiver Machado jugó la Copa
Déiver Machado jugó la Copa América 2024 con la selección Colombia, así que sabe afrontar torneos importantes - crédito Darren Yamashita/USA TODAY Sports

Es una competencia cerrada con jugadores muy talentosos. Al final, el profe decide y nosotros debemos mostrar nuestra mejor versión. Ya al final, él determinará quién va a ir. El que esté siempre dará lo mejor para la Selección, entonces para eso nos debemos preparar”, afirmó.

El marcador de punta terminó diciendo que la Tricolor tiene condiciones para afrontar cualquier reto por delante, como la Copa del Mundo de la FIFA: “Es un desafío muy grande, pero creo que nuestra Selección ha demostrado a lo largo de este proceso que puede enfrentar a cualquier selección de tú a tú. Tenemos un gran grupo con grandes jugadores, entonces Colombia está preparada para afrontar a este tipo de rivales. Hay que seguir creciendo y preparándonos”.

Temas Relacionados

Deiver MachadoNéstor LorenzoSelección ColombiaNantesLensDeiver Machado NantesMundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Portugal tendrá prioridad sobre Colombia en sedes de entrenamientos: federación analiza tres opciones en México

Tras el sorteo de la fase de grupos, los directivos de las naciones clasificadas están organizando todo para que sus jugadores puedan prepararse de la mejor manera antes del inicio de la Copa del Mundo

Portugal tendrá prioridad sobre Colombia

Este es el mejor árbitro en el fútbol colombiano, según Óscar Julián Ruiz: viene de pitar una final

El recordado ex árbitro dio a conocer al colegiado que más destaca en la actualidad, pero también elogió a otros colegas que hicieron historia en esa labor en el país

Este es el mejor árbitro

León olvidó a James Rodríguez y oficializó la llegada de dos colombianos a La Fiera

El club de Guanajuato está haciendo una limpieza en el camerino tras el fracaso de 2025

León olvidó a James Rodríguez

El fútbol colombiano está entre los principales exportadores de jugadores a nivel mundial: estas son las cifras

El país se consolida como referente internacional con 433 jugadores formados localmente en ligas extranjeras, superando a Argentina y Uruguay en Norte y Centroamérica, y generando ingresos millonarios por transferencias y derechos de formación

El fútbol colombiano está entre

Polémica disputa entre el concejal Andrés Gury Rodríguez e hinchas del Medellín: uno de ellos usó una bengala

El polémico cabildante estuvo en el estadio Atanasio Girardot por la final de la Copa Colombia, en la que discutió con un grupo de aficionados al final del encuentro

Polémica disputa entre el concejal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La violencia se reorganiza en

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

Paro del ELN reafirmó que es la estructura armada en todo el continente capaz de ejercer hegemonía militar y política: hay alerta

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Blessd y Beéle lideran el ranking de canciones en Spotify Colombia con estos grandes éxitos

Shakira habló del polémico “Cambiaste un Ferrari por un Twingo” y aclaró si hoy se arrepiente

Shakira celebró ‘sold out’ para sus conciertos de 2026 en Centroamérica: “Ya estoy contando los días”

Esta es la historia de uno de los villancicos más sonados en Colombia: fue creado por un músico que nunca fue reconocido

Deportes

Portugal tendrá prioridad sobre Colombia

Portugal tendrá prioridad sobre Colombia en sedes de entrenamientos: federación analiza tres opciones en México

Este es el mejor árbitro en el fútbol colombiano, según Óscar Julián Ruiz: viene de pitar una final

León olvidó a James Rodríguez y oficializó la llegada de dos colombianos a La Fiera

Polémica disputa entre el concejal Andrés Gury Rodríguez e hinchas del Medellín: uno de ellos usó una bengala

Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”