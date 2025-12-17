Deportes

Marino Hinestroza estaría muy cerca de llegar a Boca Juniors: hay negociaciones avanzadas por la figura de Atlético Nacional

Las negociaciones por el traspaso del extremo vallecaucano avanzan, mientras el equipo colombiano se prepara para la final de la Copa Betplay y la afición espera una decisión oficial

Guardar
Marino Hinestroza fue la gran
Marino Hinestroza fue la gran figura de Atlético Nacional al marcar dos goles y dar una asistencia ante Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional

A puertas de la definición de la Copa Colombia entre Medellín y Atlético Nacional, el 17 de diciembre de 2025 se conoció desde territorio argentino una noticia que sacudiría al Mundo Atlético Nacional.

Ya con los cierres de campeonatos en las principales ligas de Sudamérica, el mercado de fichajes vuelve a activarse, y en los próximos días podría darse un golpe sobre la mesa por parte de Boca Juniors con uno de los grandes talentos de la Liga BetPlay: la salida de Marino Hinestroza hacia el seis veces campeón de América.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El atacante del Verdolaga jugaría
El atacante del Verdolaga jugaría la final de Copa Colombia, y partiría hacia el fútbol argentino - crédito @CLMerlo / X

En este contexto, el 17 de diciembre de 2025 se conoció por parte del periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes de futbolistas, que el atacante de 23 años ya tendría las negociaciones avanzadas para llegar al Xeneize para la temporada 2026:

“[EXCLUSIVO] Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional. Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo. Lo conté en Picado TV", dijo el comunicador en mención.

Este sería el valor del traspaso por Marino Hinestroza

Por otra parte, el periodista Germán García Grova complementó la información sobre el traspaso de la figura de Atlético Nacional, el 17 de diciembre de 2025, con el detalle que la negociación con Boca Juniors se daría por un valor que está entre los 6 millones de dólares.

“Boca aceleró por Marino Hinestroza Le ofertó a Atlético Nacional para comprar al extremo colombiano una cifra de monto fijo + bonos que oscila los US$6M. Está cerca de ser el primer refuerzo de Ubeda”, dijo.

Otro de los periodistas especializados
Otro de los periodistas especializados en el mercado de fichajes detalló que la oferta rondaría por los seis millones de dólares - crédito @GerGarciaGrova / X

Números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional durante la temporada 2025

Marino Hinestroza ha sido polémica
Marino Hinestroza ha sido polémica por sus celebraciones en los goles y declaraciones a los medios - crédito David Jaramillo / Colprensa

Con 55 partidos durante todo el año en 4.287 minutos, Hinestroza se convirtió desde el título 18 de Atlético Nacional hasta la actualidad en una de las fichas claves para el ataque del Verdolaga.

Además, anotó en siete ocasiones y empató en once oportunidades, siendo una de las grandes figuras de la Liga BetPlay. A continuación, estos fueron los goles que marcó durante el año en curso:

  • 2 de abril de 2025 - Copa Libertadores: 85 minutos y gol en Atlético Nacional 3-0 Club Nacional
  • 4 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 66 minutos y doblete en el Fortaleza 1-5 Atlético Nacional
  • 16 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 66 minutos y gol en Atlético Nacional 4-1 Boyacá Chicó
  • 19 de junio de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Once Caldas 1-2 Atlético Nacional
  • 26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: 76 minutos y doblete en el Atlético Nacional 5-2 Independiente Medellín

Último partido de Marino Hinestroza: la final del Clásico Paisa

- crédito David Jaramillo /
- crédito David Jaramillo / Colprensa

En la noche de este miércoles, Hinestroza podría disputar su último partido con la camiseta de Atlético Nacional durante la final de la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín. El encuentro, que se jugará el 17 de diciembre, tiene la serie igualada 0-0 tras el partido de ida, lo que añade un componente emotivo a la posible despedida del jugador, quien podría marcharse con un título y el reconocimiento de la afición que lo vio consolidarse.

El partido comenzará a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

  • 13 de diciembre de 2025 - Final Copa BetPlay: Nacional 0-0 Medellín
  • 4 de diciembre de 2025 - Liga BetPlay: Nacional 2-1 Medellín
  • 23 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 0-0 Nacional
  • 26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Nacional 5-2 Medellín
  • 7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-3 Nacional

Temas Relacionados

Marino HinestrozaAtlético NacionalBoca JuniorsLiga BetPlayMercado de fichajesColombia-Deportes

Más Noticias

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

El partido de ida de la final del campeonato, que une a la primera con la segunda división del fútbol colombiano, terminó en empate sin goles, con Atlético Nacional como local en el estadio Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Néstor Lorenzo se refirió a José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

El técnico de la selección Colombia sigue de cerca a los protagonistas del Junior de Barranquilla, evaluando posibles nombres para el Mundial de 2026 en la previa de la definición ante el Tolima

Néstor Lorenzo se refirió a

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios

En el Consejo de FIFA, celebrado en Doha, Catar, se definió que el Mundial tendrá la contribución económica más alta de la historia para las selecciones participantes

FIFA confirmó la millonada que

Alejandro Restrepo será el técnico del Medellín hasta el 2027 sin importar lo que pase en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional

El segundo título de la Copa BetPlay se define en el Atanasio Girardot, y mientras esto ocurre, el cuadro Poderoso hizo un importante anuncio

Alejandro Restrepo será el técnico

Junior campeón: así quedó el palmarés de títulos del Tiburón tras ganar la Liga BetPlay II-2025

El cuadro barranquillero es el quinto equipo colombiano con más títulos, superado por Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y América de Cali

Junior campeón: así quedó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

Mr. Stiven denunció la negligencia

Mr. Stiven denunció la negligencia en atención a su mascota en una veterinaria de Cali: “Mi gato se murió allá”

Alfredo Gutiérrez compartió las canciones que le compuso al Junior de Barranquilla, campeón de la final de la Liga Betplay Dimayor 2025 II

Recordado cantante que inició junto a J Balvin y Reykon ahora trabaja como domiciliario en Medellín: “No ha sido fácil”

La Segura habló sin filtros sobre su cirugía de glúteos: no quedó feliz con el resultado

Aida Victoria Merlano se quedó por fuera de su casa y en video mostró lo que le tocó hacer para entrar: “¿Y ahora?”

Deportes

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

Néstor Lorenzo se refirió a José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios

Alejandro Restrepo será el técnico del Medellín hasta el 2027 sin importar lo que pase en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Junior campeón: así quedó el palmarés de títulos del Tiburón tras ganar la Liga BetPlay II-2025