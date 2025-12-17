Marino Hinestroza estaría muy cerca de llegar a Boca Juniors: hay negociaciones avanzadas por la figura de Atlético Nacional

Marino Hinestroza fue la gran figura de Atlético Nacional al marcar dos goles y dar una asistencia ante Independiente Medellín - crédito Atlético Nacional

A puertas de la definición de la Copa Colombia entre Medellín y Atlético Nacional, el 17 de diciembre de 2025 se conoció desde territorio argentino una noticia que sacudiría al Mundo Atlético Nacional.

Ya con los cierres de campeonatos en las principales ligas de Sudamérica, el mercado de fichajes vuelve a activarse, y en los próximos días podría darse un golpe sobre la mesa por parte de Boca Juniors con uno de los grandes talentos de la Liga BetPlay: la salida de Marino Hinestroza hacia el seis veces campeón de América.

El atacante del Verdolaga jugaría la final de Copa Colombia, y partiría hacia el fútbol argentino - crédito @CLMerlo / X

En este contexto, el 17 de diciembre de 2025 se conoció por parte del periodista César Luis Merlo, especializado en el mercado de fichajes de futbolistas, que el atacante de 23 años ya tendría las negociaciones avanzadas para llegar al Xeneize para la temporada 2026:

“[EXCLUSIVO] Boca tiene negociaciones muy avanzadas para comprar a Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional. Hay mucho optimismo para que la operación se cierre y el futbolista firme un contrato a largo plazo. Lo conté en Picado TV", dijo el comunicador en mención.

Este sería el valor del traspaso por Marino Hinestroza

Por otra parte, el periodista Germán García Grova complementó la información sobre el traspaso de la figura de Atlético Nacional, el 17 de diciembre de 2025, con el detalle que la negociación con Boca Juniors se daría por un valor que está entre los 6 millones de dólares.

“Boca aceleró por Marino Hinestroza Le ofertó a Atlético Nacional para comprar al extremo colombiano una cifra de monto fijo + bonos que oscila los US$6M. Está cerca de ser el primer refuerzo de Ubeda”, dijo.

Otro de los periodistas especializados en el mercado de fichajes detalló que la oferta rondaría por los seis millones de dólares - crédito @GerGarciaGrova / X

Números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional durante la temporada 2025

Marino Hinestroza ha sido polémica por sus celebraciones en los goles y declaraciones a los medios - crédito David Jaramillo / Colprensa

Con 55 partidos durante todo el año en 4.287 minutos, Hinestroza se convirtió desde el título 18 de Atlético Nacional hasta la actualidad en una de las fichas claves para el ataque del Verdolaga.

Además, anotó en siete ocasiones y empató en once oportunidades, siendo una de las grandes figuras de la Liga BetPlay. A continuación, estos fueron los goles que marcó durante el año en curso:

2 de abril de 2025 - Copa Libertadores: 85 minutos y gol en Atlético Nacional 3-0 Club Nacional

4 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 66 minutos y doblete en el Fortaleza 1-5 Atlético Nacional

16 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 66 minutos y gol en Atlético Nacional 4-1 Boyacá Chicó

19 de junio de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Once Caldas 1-2 Atlético Nacional

26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: 76 minutos y doblete en el Atlético Nacional 5-2 Independiente Medellín

Último partido de Marino Hinestroza: la final del Clásico Paisa

- crédito David Jaramillo / Colprensa

En la noche de este miércoles, Hinestroza podría disputar su último partido con la camiseta de Atlético Nacional durante la final de la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín. El encuentro, que se jugará el 17 de diciembre, tiene la serie igualada 0-0 tras el partido de ida, lo que añade un componente emotivo a la posible despedida del jugador, quien podría marcharse con un título y el reconocimiento de la afición que lo vio consolidarse.

El partido comenzará a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

A continuación, así quedaron los últimos cinco partidos entre sí:

13 de diciembre de 2025 - Final Copa BetPlay: Nacional 0-0 Medellín

4 de diciembre de 2025 - Liga BetPlay: Nacional 2-1 Medellín

23 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 0-0 Nacional

26 de octubre de 2025 - Liga BetPlay: Nacional 5-2 Medellín

7 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-3 Nacional