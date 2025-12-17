Deportes

Figura del Junior habló por primera vez con la prensa: reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón

El delantero aportó desde su rol en el ataque, y se consolidó como una de las figuras para el título 11 del cuadro Tiburón

Guardar
El delantero se caracterizó por
El delantero se caracterizó por su buen aporte desde la parte táctica del equipo de Alfredo Arias - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Junior de Barranquilla conquistó su título número 11 en la historia del fútbol colombiano, al vencer por 1-0 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, el 16 de diciembre de 2025.

En una noche de contrastes, Guillermo Paiva, delantero paraguayo del Tiburón, que salió expulsado al minuto 41 por agredir al defensor Marlon Torres, habló por primera vez a los medios de comunicación, y así se dio el curioso momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el momento cuando el atacante paraguayo habló por primera vez a los medios de comunicación - crédito @ToqueSports / X

En charla con Toque Sports, el 16 de diciembre de 2025, se le consultó al delantero paraguayo por las sensaciones de quedar campeón con el Tiburón, confesó también que nadie creía en que podían dar la sorpresa en el grupo de la muerte, y la agradeció a Barranquilla por la hospitalidad al recibirlo:

“Claro, estoy muy feliz. Estoy muy orgulloso de este equipo. En los cuadrangulares, muy difícil. En los cuadrangulares, la muerte, nadie daba nada por nosotros y acá estamos festejando una medalla. No es fácil conseguirla. Una felicidad inmensa. Estoy muy feliz ahora. Quiero disfrutar este momento y nada. A disfrutar, le mando saludos a Barranquilla y gracias por el recibimiento y gracias por el año hermoso”, dijo.

Olimpia de Paraguay volvería a buscar a Guillermo Paiva

El delantero se convirtió en
El delantero se convirtió en una de las figuras claves para el Junior de Barranquilla - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Según informó el diario ABC Color de Paraguay, el 17 de diciembre de 2025, la situación contractual de Paiva, cuyo vínculo con el club barranquillero finaliza el 31 de diciembre de 2025, ha despertado el interés de Olimpia, que busca repatriarlo para reforzar su plantilla de cara a la Copa Sudamericana 2026.

El medio paraguayo detalló que, aunque Junior cuenta con una opción de compra sobre el jugador, la directiva de Olimpia lo considera una pieza clave en los planes del entrenador Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para la próxima temporada.

La incertidumbre no se limita a Paiva. ABC Color también señaló que el defensor paraguayo Cristian Javier Báez, de 35 años, enfrenta un panorama similar respecto a su continuidad en Junior. El periódico reseñó:

“El futuro de ambos jugadores es incierto: en Olimpia hay interés para el regreso del atacante, que está en los planes de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para 2026”.

Mientras los futbolistas disfrutan de su periodo de vacaciones, tanto Paiva como Báez deberán negociar con la directiva su posible permanencia en el club, en un contexto donde la presión por mantener la competitividad en todos los frentes se intensifica, según lo reportó ABC Color.

Estadísticas de Guillermo Paiva en la temporada 2025

Guillermo Paiva marcó uno de
Guillermo Paiva marcó uno de los tres goles para la victoria 3-2 sobre las Águilas Doradas - crédito Junior FC

El delantero oriundo de Presidente Franco, de 28 años de edad, jugó 52 partidos en más de 3.375 minutos, anotó 12 goles y asistió en 7 ocasiones.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

  • 12 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 84 minutos y gol en el Deportivo Cali 0-2 Junior
  • 19 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Águilas Doradas 2-3 Junior
  • 29 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 45 minutos y gol en el Junior 4-0 Llaneros
  • 12 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: 75 minutos y gol en el Junior 1-1 Internacional de Bogotá
  • 1 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 77 minutos y gol en el Atlético Bucaramanga 1-1 Junior
  • 9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 82 minutos y gol en el Junior 2-1 Millonarios
  • 12 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 21 minutos y gol en el Pasto 3-3 Junior
  • 25 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: 63 minutos y gol en el Atlético Nacional 2-3 Junior
  • 6 de marzo de 2025 - Copa Sudamericana: 45 minutos y gol en el Junior 2-2 América de Cali
  • 26 de noviembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: 75 minutos y gol en el Nacional 1-1 Junior

Temas Relacionados

JuniorGuillermo PaivaLiga BetPlayFinal Liga BetPlayTolima vs. JuniorColombia-Deportes

Más Noticias

Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol

La temporada del fútbol colombiano se abrirá con la Superliga entre los dos campeones de Liga del 2025, Independiente Santa Fe vs. Junior FC

Esta es la fecha prevista

Lucas González, técnico del Tolima, salió entre lágrimas a pedir disculpas: así fue el momento

El entrenador reconoció el trabajo de sus jugadores durante el semestre y resaltó la proyección del equipo, que ahora afrontará el reto de la Copa Libertadores tras perder la final ante el Junior

Lucas González, técnico del Tolima,

Estos son los jugadores más importantes de la undécima estrella del Junior, según las estadísticas

José Enamorado, Mauro Silveira y Jermein Zidane Peña son algunos de los futbolistas más destacados de la campaña del Junior FC en la Liga BetPlay II-2025

Estos son los jugadores más

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

El partido de ida de la final del campeonato, que une a la primera con la segunda división del fútbol colombiano, terminó en empate sin goles, con Atlético Nacional como local en el estadio Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Marino Hinestroza estaría muy cerca de llegar a Boca Juniors: hay negociaciones avanzadas por la figura del Nacional

Las negociaciones por el traspaso del extremo vallecaucano avanzan, mientras el equipo colombiano se prepara para la final de la Copa Betplay y la afición espera una decisión oficial

Marino Hinestroza estaría muy cerca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Periodista mostró en video cómo

Periodista mostró en video cómo quedaron las calles de Buenos Aires, Cauca, luego de la incursión armada de las disidencias

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

ENTRETENIMIENTO

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló

⁠La ‘influencer’ Queen Juandy reveló que tuvo un “choque cultural” luego de hacer la Novena de Aguinaldos en Medellín: “No las cantan igual”

Arcángel le confesó a Westcol los errores que cometió con sus exparejas: “Quien quedó mal y quien siempre falló fui yo”

‘El Agropecuario’ compartió un mensaje emotivo sobre la familia y el valor de los vínculos junto a su hijo: “Te amo, Emi”

Marbelle compuso un villancico dirigido a Petro y Verónica Alcocer y armó polémica en redes: “Tú sabes que no me caes bien”

Ibai Llanos visitó la casa de J Balvin en Medellín y conoció el lado más íntimo del artista: “Un templo de paz”

Deportes

Él es Alfredo Arias, el

Él es Alfredo Arias, el técnico que Junior escogió con ayuda de la inteligencia artificial y que quedó campeón de Colombia

Esta es la fecha prevista para el inicio de la Liga BetPlay en el 2026: el torneo será más corto por el Mundial de Fútbol

Lucas González, técnico del Tolima, salió entre lágrimas a pedir disculpas: así fue el momento

Estos son los jugadores más importantes de la undécima estrella del Junior, según las estadísticas

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025