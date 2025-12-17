Figura del Junior habló por primera vez con la prensa: reveló las sensaciones de su paso por el cuadro Tiburón

El delantero se caracterizó por su buen aporte desde la parte táctica del equipo de Alfredo Arias - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Junior de Barranquilla conquistó su título número 11 en la historia del fútbol colombiano, al vencer por 1-0 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, el 16 de diciembre de 2025.

En una noche de contrastes, Guillermo Paiva, delantero paraguayo del Tiburón, que salió expulsado al minuto 41 por agredir al defensor Marlon Torres, habló por primera vez a los medios de comunicación, y así se dio el curioso momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este fue el momento cuando el atacante paraguayo habló por primera vez a los medios de comunicación - crédito @ToqueSports / X

En charla con Toque Sports, el 16 de diciembre de 2025, se le consultó al delantero paraguayo por las sensaciones de quedar campeón con el Tiburón, confesó también que nadie creía en que podían dar la sorpresa en el grupo de la muerte, y la agradeció a Barranquilla por la hospitalidad al recibirlo:

“Claro, estoy muy feliz. Estoy muy orgulloso de este equipo. En los cuadrangulares, muy difícil. En los cuadrangulares, la muerte, nadie daba nada por nosotros y acá estamos festejando una medalla. No es fácil conseguirla. Una felicidad inmensa. Estoy muy feliz ahora. Quiero disfrutar este momento y nada. A disfrutar, le mando saludos a Barranquilla y gracias por el recibimiento y gracias por el año hermoso”, dijo.

Olimpia de Paraguay volvería a buscar a Guillermo Paiva

El delantero se convirtió en una de las figuras claves para el Junior de Barranquilla - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Según informó el diario ABC Color de Paraguay, el 17 de diciembre de 2025, la situación contractual de Paiva, cuyo vínculo con el club barranquillero finaliza el 31 de diciembre de 2025, ha despertado el interés de Olimpia, que busca repatriarlo para reforzar su plantilla de cara a la Copa Sudamericana 2026.

El medio paraguayo detalló que, aunque Junior cuenta con una opción de compra sobre el jugador, la directiva de Olimpia lo considera una pieza clave en los planes del entrenador Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para la próxima temporada.

La incertidumbre no se limita a Paiva. ABC Color también señaló que el defensor paraguayo Cristian Javier Báez, de 35 años, enfrenta un panorama similar respecto a su continuidad en Junior. El periódico reseñó:

“El futuro de ambos jugadores es incierto: en Olimpia hay interés para el regreso del atacante, que está en los planes de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para 2026”.

Mientras los futbolistas disfrutan de su periodo de vacaciones, tanto Paiva como Báez deberán negociar con la directiva su posible permanencia en el club, en un contexto donde la presión por mantener la competitividad en todos los frentes se intensifica, según lo reportó ABC Color.

Estadísticas de Guillermo Paiva en la temporada 2025

Guillermo Paiva marcó uno de los tres goles para la victoria 3-2 sobre las Águilas Doradas - crédito Junior FC

El delantero oriundo de Presidente Franco, de 28 años de edad, jugó 52 partidos en más de 3.375 minutos, anotó 12 goles y asistió en 7 ocasiones.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

12 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 84 minutos y gol en el Deportivo Cali 0-2 Junior

19 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Águilas Doradas 2-3 Junior

29 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 45 minutos y gol en el Junior 4-0 Llaneros

12 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: 75 minutos y gol en el Junior 1-1 Internacional de Bogotá

1 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 77 minutos y gol en el Atlético Bucaramanga 1-1 Junior

9 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: 82 minutos y gol en el Junior 2-1 Millonarios

12 de abril de 2025 - Liga BetPlay: 21 minutos y gol en el Pasto 3-3 Junior

25 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: 63 minutos y gol en el Atlético Nacional 2-3 Junior

6 de marzo de 2025 - Copa Sudamericana: 45 minutos y gol en el Junior 2-2 América de Cali

26 de noviembre de 2025 - Cuadrangulares Liga BetPlay: 75 minutos y gol en el Nacional 1-1 Junior