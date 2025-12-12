Richard Ríos brilla en Europa junto al Benfica: este fue el reconocimiento que recibió tras su gran actuación en la victoria ante Napoli

Richard Ríos sigue brillando con Benfica, tras su gol y asistencia ante el Napoli - crédito Pedro Rocha / REUTERS

El 10 de diciembre de 2025, Benfica venció 2 a 0 al Napoli en el estadio da Luz, de Lisboa, por la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League.

Richard Ríos fue uno de los grandes protagonistas en la victoria de las Águilas frente al campeón italiano, ya que abrió el camino de la victoria y fue el que entregó la asistencia para el segundo gol del volante Leandro Barreiro en el segundo tiempo.

El colombiano se destacó por su asistencia y gol ante el Napoli de Italia - crédito @championsleague / Instagram

Por este motivo, el 11 de diciembre de 2025, la organización de la Champions League, encabezada por la Uefa, dio a conocer el once ideal de la fecha, en donde el exvolante del Palmeiras de Brasl entró:

Portero: Unai Simón (Athletic Bilbao)

Defensores: Rico O’Reilly (Manchester City), Mohamed Salisu (Mónaco), Dávid Hancko (Atlético de Madrid), Jules Koundé (FC Barcelona)

Mediocampistas: Richard Ríos (Benfica), Lennart Karl (Bayern Múnich), Charles De Ketelaere (Atalanta)

Delanteros: Anthony Gordon (Newcastle), Mason Greenwood (Olympique Marsella), Noni Madueke (Arsenal)