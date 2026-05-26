Presidente del CNE aseguró que ninguna encuestadora fue sancionada y advirtió que está prohibido publicar sondeos en la última semana electoral

El presidente del Consejo Nacional Electoral explicó que no se sancionó a ninguna encuestadora y detalló las medidas adoptadas para garantizar la transparencia del proceso. - crédito Colprensa

La presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), encabezada por Cristian Quiroz, confirmó que ninguna empresa encuestadora fue sancionada antes del cierre del periodo legal para la divulgación de sondeos y remarcó la prohibición absoluta de publicar encuestas durante la última semana antes de la elección presidencial en Colombia.

Esta declaración responde a la discusión pública sobre la transparencia en los métodos y resultados de las encuestas de intención de voto, en el marco de las elecciones de presidente y vicepresidente para el periodo 2026-2030.

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El magistrado Cristian Quiroz, en entrevista con 6AM W de Caracol Radio, subrayó que hasta el domingo anterior todas las firmas encuestadoras se mantuvieron habilitadas para divulgar estudios de intención de voto, ya que “no hubo ninguna sanción contra ninguna de ellas”. El presidente del CNE explicó que las investigaciones abiertas no implicaron restricciones que afectaran la labor informativa de las empresas durante el periodo legal de publicación de encuestas.

La precisión se consideró necesaria tras la filtración de un audio durante una sesión del CNE, donde se evidenció una discusión interna sobre la aplicación de medidas cautelares contra Atlas Intel, tras el inicio de una indagación por supuestas deficiencias metodológicas. Quiroz calificó como “lamentable” la filtración y sostuvo que el objetivo del CNE fue garantizar el ejercicio de las encuestadoras y la confianza del electorado, sin recurrir a bloqueos masivos pese a la cantidad de denuncias recibidas.

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La difusión de encuestas electorales quedó prohibida durante la última semana antes de los comicios, conforme a la normativa vigente. - crédito Visuales IA

Comisión de encuestas y garantías institucionales

Cristian Quiroz informó que, ante el volumen de denuncias, el CNE creó una comisión de encuestas para analizar de forma conjunta todas las solicitudes y denuncias presentadas. El propósito consistió en asegurar que las empresas pudieran publicar los resultados ya elaborados, sin que las investigaciones en curso se tradujeran en sanciones previas al cierre del periodo habilitado.

“Lo que se hizo fue un acto responsable del Consejo Nacional Electoral de crear una comisión que pudiera estudiar estas solicitudes en conjunto para que las encuestadoras pudieran sacar esas encuestas que ya tenían realizadas”, señaló Quiroz en su conversación con Caracol Radio.

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El Consejo Nacional Electoral conformó una comisión para revisar denuncias sobre encuestadoras y supervisar el cumplimiento de las reglas electorales. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Prohibición estricta de encuestas en la última semana

Al ingresar en la última semana electoral, el presidente del CNE recordó que la legislación establece la prohibición total de publicar, difundir o realizar encuestas sobre intención de voto, ya sea de carácter público o privado. Cristian Quiroz fue enfático: “Esta semana no se puede hacer ninguna encuesta. Está absolutamente prohibido esta semana hacer encuestas”, indicó en la entrevista.

La autoridad electoral descartó la posibilidad de interpretaciones flexibles o la autorización de sondeos para consumo interno o bajo custodia notarial. La restricción se mantiene vigente hasta la conclusión del proceso electoral.

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Dispositivo de supervisión y cobertura electoral

En cuanto a la supervisión del proceso, Quiroz destacó la presencia de más de 14.000 observadores internacionales y misiones especiales de cinco países para respaldar la transparencia de los comicios.

Según datos recogidos por El Tiempo, el 99% de las 120.000 mesas de votación en Colombia contará con testigos acreditados por las campañas políticas.

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Las candidaturas de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella registran cobertura total en puestos de votación. Además, expertos en software participarán en auditorías de los sistemas de procesamiento de datos, con el objetivo de garantizar la integridad y agilidad del conteo electoral.

Colombianos habilitados en el extranjero comenzaron a votar en consulados y puestos oficiales distribuidos en más de 60 países. - crédito @EmbColombiaJap/X

Votación en el exterior y balance inicial

Mientras tanto, el proceso electoral para la comunidad colombiana en el exterior inició el lunes 25 de mayo. Según reportes de la Registraduría Nacional y la Cancillería, más de 1.414.000 ciudadanos están habilitados para votar fuera del país, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 hombres. Las votaciones se desarrollan en consulados y sedes en ciudades como Miami, Barcelona, Londres, Toronto y Buenos Aires.

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La logística contempló la instalación de 1.489 mesas entre el 25 y el 30 de mayo, incrementándose a 2.181 mesas el domingo de la elección, distribuidas en 253 puestos de votación en 67 países. Las autoridades reportaron un flujo relevante de votantes durante las primeras jornadas, reflejando la participación activa de la comunidad en el exterior.