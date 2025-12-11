Deportes

Millonarios buscaría a un viejo conocido del fútbol colombiano para la temporada 2026 como refuerzo: de quién se trata

La directiva del club bogotano acelera la contratación de un mediocampista defensivo internacional, para reforzar el equilibrio del equipo

Guardar
El cuadro embajador buscaría refuerzos
El cuadro embajador buscaría refuerzos tanto en el mediocampo como en el ataque para la temporada 2026 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La temporada 2025 para Millonarios terminó de la peor forma: con la eliminación de los cuadrangulares de la Liga BetPplay.

Ahora, el equipo de Hernán Torres comienza a trabajar de cara a lo que será el 2026, y ya comienzan a sonar varios nombres.

El 10 de diciembre de 2025, se conoció desde territorio peruano, que la directiva del cuadro Embajador estaría buscando a un volante que pasó por el Deportes Tolima y el América de Cali: el chileno Rodrigo Ureña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El volante con paso en el América de Cali y Deportes Tolima, tendría una oferta del fútbol colombiano - crédito @L1MAX_ / X

El 10 de diciembre de 2025, el programa de L1 Radio, del canal L1 Max (canal oficial de las transmisiones del fútbol peruano), el periodista Gustavo Peralta Coello informó sobre que en los próximos días llegaría una oferta por el jugador.

“Millonarios, después de hacer un análisis de varios jugadores en esa posición, han llegado a la conclusión que al que quieren es a Rodrigo Ureña, porque el técnico de Millonarios (Hernán Torres) lo conoce, y también el director deportivo (Ariel Michaloutsos)”, dijo Peralta.

Peralta añadió también que la situación para concretar una oferta de venta por el jugador, estaría bajo una cláusula de dinero importante, que según desde las versiones periodísticas que existen en Perú, estaría por un valor de seiscientos mil dólares.

“En los próximos días puede llegar la propuesta de Millonarios por Rodrigo Ureña, pero la U no aceptará menos de lo que está estipulado en la cláusula”.

Millonarios se quiere reforzar en el frente de ataque para la temporada 2026

Millonarios seguirá en prácticas para
Millonarios seguirá en prácticas para el final de 2025, pese a que no clasificó a cuadrangulares de Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

La directiva de Millonarios ha intensificado la búsqueda de refuerzos ofensivos para la temporada 2026, con especial atención en la contratación de extremos, tras una campaña 2025 marcada por lesiones y bajo rendimiento en esa zona del campo. El club bogotano, que ya inició su pretemporada bajo la dirección de Hernán Torres, evalúa la salida de varios jugadores extranjeros para liberar cupos y facilitar la llegada de futbolistas con experiencia internacional.

En el cierre de la temporada anterior, la situación de Santiago Giordana se convirtió en uno de los focos de atención. El delantero argentino, que arribó al club en 2024, no logró consolidarse y su continuidad está en duda. El periodista Felipe Sierra detalló en sus redes sociales:

Millonarios le daría salida a
Millonarios le daría salida a Santiago Giordana para despejar más puestos de extranjeros y de delanteros - crédito @PSierraR/X

“Millonarios busca distintas alternativas para negociar la salida del delantero argentino Santiago Giordana (30), que no tiene lesión ni afectación de gravedad en su rodilla; el susto no pasó más allá de un esguince”. Durante 2025, Giordana sumó cuatro goles y tres asistencias en treinta y seis partidos de Liga BetPlay, y su posible salida abriría un cupo de extranjero clave para la reestructuración del plantel.

La ofensiva de Millonarios sufrió especialmente por la prolongada ausencia de Leonardo Castro, quien estuvo fuera de las canchas durante cinco meses por lesión, y por la irregularidad de los extremos. Las lesiones de Alex Castro, el bajo nivel de Edwin Mosquera y Cristian Cañozales, junto con la inconstancia de Beckham Castro en el segundo semestre, complicaron el desempeño del equipo y contribuyeron a la eliminación tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Colombia.

Millonarios habría buscado a Emerson
Millonarios habría buscado a Emerson Batalla, recordado por ser figura de Alianza Valledupar en 2024 - crédito @JulianCaperaB/X

En este contexto, el club ha puesto la mira en Emerson Batalla, extremo que milita en el Juventude de Brasil y cuyos derechos federativos pertenecen a Talleres de Argentina hasta junio de 2027. El periodista Julián Capera informó en su cuenta de X:

“Millonarios consultó condiciones por Emerson Batalla, que termina préstamo con Juventude y cuyos derechos pertenecen a Talleres hasta junio de 2027”, aunque aclaró que, por el momento, solo se trata de sondeos. Batalla es recordado por su paso por Alianza Valledupar en 2024, donde anotó ocho goles en treinta y nueve partidos

Temas Relacionados

MillonariosLiga BetPlayRodrigo UreñaUniversitarioHernán TorresColombia-Deportes

Últimas Noticias

Otro ‘portazo’ a James Rodríguez: Pumas se baja de la carrera por fichar al capitán de la selección Colombia

El colombiano no renovó su contrato con el Club León, tras un año en el cuadro de Guanajuato, y ahora analiza la mejor opción que tiene para continuar su carrera de cara al Mundial 2026

Otro ‘portazo’ a James Rodríguez:

Figura del Junior aseguró que Colombia estará en su contra en la final contra el Tolima: “No podemos pelear contra un país”

Las palabras de Jermein Peña, quien asegura que el país está en contra del Junior, motivan al plantel barranquillero y elevan la tensión antes del duelo decisivo frente a Deportes Tolima en la Liga Betplay

Figura del Junior aseguró que

Alerta en la selección Colombia: Daniel Muñoz tuvo que ser operado de la rodilla y será baja por seis semanas

La Federación Colombiana de Fútbol mantiene diálogos constantes con el equipo médico del Crystal Palace para monitorear la evolución del defensor

Alerta en la selección Colombia:

Colombia descendió en el ranking femenino de la FIFA tras el empate contra Bolivia en la Liga Femenina de Naciones: este es su nuevo puesto

El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia cedió un empate en La Paz durante la cuarta fecha de la Liga de Naciones y cedió el primer lugar en la tabla del torneo clasificatorio a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027

Colombia descendió en el ranking

Excampeón del mundo con Argentina prefirió no poner a la selección Colombia como favorita en el Mundial 2026: “No llega”

Mario Alberto Kempes prefirió no poner a la selección colombiana entre las favoritas para evitar la presión, aunque reconoce su potencial para avanzar en el torneo, junto a Portugal

Excampeón del mundo con Argentina
MALDITOS NERDS
EVO 2026 anuncia los doce

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

Call of Duty confirma que no volverá a tener lanzamientos consecutivos de Black Ops o Modern Warfare

Capcom afirma su intención de lanzar nuevas entregas de Mega Man, Devil May Cry y Ace Attorney

Where Winds Meet recibirá una expansión con nuevos jefes y una nueva región

ENTRETENIMIENTO
Quién es Bela Bajaria, el

Quién es Bela Bajaria, el cerebro detrás del éxito global de Netflix: cómo conquistó Hollywood y transformó el streaming

Más de 200 personajes de Disney llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

‘Cien años de soledad’: ¿Cuándo llegará la segunda parte del relato de Gabriel García Márquez a Netflix?

Actriz de “La maravillosa Sra. Maisel” murió tras ser atropellada por un auto

Eric Dane convirtió su experiencia con la ELA en una causa pública y familiar: “Mi vida ya no gira en torno a mí”

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de Bulgaria

El primer ministro de Bulgaria presentó la dimisión de su Gobierno tras las protestas masivas

El presidente Zelensky convocó una reunión urgente con aliados para discutir la paz

Angustioso rescate en el Parque Nacional Arches: un excursionista quedó atrapado en arenas movedizas

El canto alpino del yodel, patrimonio inmaterial de la Unesco

Más de 400 civiles murieron en la ofensiva del M23 en el este de Congo