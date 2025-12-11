Millonarios buscaría a un viejo conocido del fútbol colombiano para la temporada 2026 como refuerzo: de quién se trata

El cuadro embajador buscaría refuerzos tanto en el mediocampo como en el ataque para la temporada 2026 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La temporada 2025 para Millonarios terminó de la peor forma: con la eliminación de los cuadrangulares de la Liga BetPplay.

Ahora, el equipo de Hernán Torres comienza a trabajar de cara a lo que será el 2026, y ya comienzan a sonar varios nombres.

El 10 de diciembre de 2025, se conoció desde territorio peruano, que la directiva del cuadro Embajador estaría buscando a un volante que pasó por el Deportes Tolima y el América de Cali: el chileno Rodrigo Ureña.

El 10 de diciembre de 2025, el programa de L1 Radio, del canal L1 Max (canal oficial de las transmisiones del fútbol peruano), el periodista Gustavo Peralta Coello informó sobre que en los próximos días llegaría una oferta por el jugador.

“Millonarios, después de hacer un análisis de varios jugadores en esa posición, han llegado a la conclusión que al que quieren es a Rodrigo Ureña, porque el técnico de Millonarios (Hernán Torres) lo conoce, y también el director deportivo (Ariel Michaloutsos)”, dijo Peralta.

Peralta añadió también que la situación para concretar una oferta de venta por el jugador, estaría bajo una cláusula de dinero importante, que según desde las versiones periodísticas que existen en Perú, estaría por un valor de seiscientos mil dólares.

“En los próximos días puede llegar la propuesta de Millonarios por Rodrigo Ureña, pero la U no aceptará menos de lo que está estipulado en la cláusula”.

Millonarios se quiere reforzar en el frente de ataque para la temporada 2026

La directiva de Millonarios ha intensificado la búsqueda de refuerzos ofensivos para la temporada 2026, con especial atención en la contratación de extremos, tras una campaña 2025 marcada por lesiones y bajo rendimiento en esa zona del campo. El club bogotano, que ya inició su pretemporada bajo la dirección de Hernán Torres, evalúa la salida de varios jugadores extranjeros para liberar cupos y facilitar la llegada de futbolistas con experiencia internacional.

En el cierre de la temporada anterior, la situación de Santiago Giordana se convirtió en uno de los focos de atención. El delantero argentino, que arribó al club en 2024, no logró consolidarse y su continuidad está en duda. El periodista Felipe Sierra detalló en sus redes sociales:

“Millonarios busca distintas alternativas para negociar la salida del delantero argentino Santiago Giordana (30), que no tiene lesión ni afectación de gravedad en su rodilla; el susto no pasó más allá de un esguince”. Durante 2025, Giordana sumó cuatro goles y tres asistencias en treinta y seis partidos de Liga BetPlay, y su posible salida abriría un cupo de extranjero clave para la reestructuración del plantel.

La ofensiva de Millonarios sufrió especialmente por la prolongada ausencia de Leonardo Castro, quien estuvo fuera de las canchas durante cinco meses por lesión, y por la irregularidad de los extremos. Las lesiones de Alex Castro, el bajo nivel de Edwin Mosquera y Cristian Cañozales, junto con la inconstancia de Beckham Castro en el segundo semestre, complicaron el desempeño del equipo y contribuyeron a la eliminación tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Colombia.

En este contexto, el club ha puesto la mira en Emerson Batalla, extremo que milita en el Juventude de Brasil y cuyos derechos federativos pertenecen a Talleres de Argentina hasta junio de 2027. El periodista Julián Capera informó en su cuenta de X:

“Millonarios consultó condiciones por Emerson Batalla, que termina préstamo con Juventude y cuyos derechos pertenecen a Talleres hasta junio de 2027”, aunque aclaró que, por el momento, solo se trata de sondeos. Batalla es recordado por su paso por Alianza Valledupar en 2024, donde anotó ocho goles en treinta y nueve partidos