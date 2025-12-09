Deportes

Ramón Jesurún confirmó las sedes de los partidos amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

El presidente de la Federación Colombiana confirmó las sedes de los dos partidos amistosos en marzo de 2026, y analizó lo que será el grupo K con Portugal como rival a vencer

Jesurún entregó detalles de cuando
Jesurún entregó detalles de cuando serían las sedes de los amistosos de Colombia - crédito Luisa González / REUTERS

La selección Colombia ya se prepara para lo que será su séptima participación en la Copa del Mundo en Norteamérica 2026.

Con los rivales definidos, la Tricolor jugará ante la Portugal de Cristiano Ronaldo en el grupo K, y junto a la debutante en Mundiales, Uzbekistán, bajó el mando del excampeón del mundo Fabio Cannavaro.

Así lo reconfirmó el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesurún, que dio sobre las sedes de los amistosos para el mes de marzo.

El dirigente se refirió a
El dirigente se refirió a lo que será el grupo K, en dónde Colombia jugará ante Portugal y Uzbekistán - crédito Mariano Vimos / Colprensa

En charla con el programa 6 AM, de Caracol Radio, el 9 de diciembre de 2025, Jesurún habló sobre los detalles de lo que será la doble fecha FIFA de marzo de 2026, en dónde Colombia jugaría ante Croacia y Francia, y los duelos se llevarían a cabo en Orlando (Florida) y en Washington, capital de Estados Unidos:

“Sí, en eso estamos, terminando de finiquitar esas opciones. Tenemos un par más, pero son las que más están a la mano. Los partidos, de concretarse, serían el de Croacia en Orlando y el de Francia en Washington”.

