Por qué los equipos del fútbol colombiano están en crisis: Infobae habló con expertos en la materia

El fútbol colombiano en el último año ha vivido una dura crisis desde la pérdida del reconocimiento deportivo por parte del Deportivo Pereira, y la falta de pagos de salarios en equipos como el Deportivo Pasto - crédito Jesús Aviles / Infobae

La crisis fútbol colombiano tiene raíces profundas y estructurales, según la perspectiva de las fuentes consultadas por Infobae Colombia con amplia experiencia en el sector.

Los más recientes casos de equipos como el Deportivo Pereira, perdiendo su reconocimiento deportivo por parte del Ministerio del Deporte (pese a anunciar la llegada de un nuevo dueño, el 20 de noviembre de 2025), como también las denuncias por parte de organismos que defienden los derechos de los futbolistas como Acolfutpro, son algunos de los casos que evidencian el mal momento que viven equipos tradicionales e históricos del balompié nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Funcionarios del Ministerio del Trabajo visitaron las instalaciones del Deportivo Pereira- crédito Ministerio del Trabajo

Al abordar la pregunta central sobre el origen de estos problemas, la fuente consultada por Infobae Colombia (y que por motivos de confidencialidad, pidió no ser revelada su nombre) es contundente, al afirmar que una de las obligaciones por parte de organismos como Dimayor para que este tipo de problemas no ocurran:

“Lo que debe cambiar es que la Dimayor haga cumplir el reglamento. Coja los estatutos de la Dimayor que están en la página web. Búsquelos. Obligaciones de los afiliados”.

Esta afirmación pone en el centro del debate la falta de aplicación de las normas y la ausencia de control efectivo por parte de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol, lo que, a juicio del entrevistado, ha permitido la proliferación de prácticas irregulares y el deterioro de la integridad institucional.

La fuente sostiene que el incumplimiento de los reglamentos y la falta de vigilancia por parte de los organismos rectores son los factores determinantes de la crisis que viven clubes como equipos como Deportivo Pereira y Deportivo Pasto.

“La federación, para que usted opere como un equipo de primera o de segunda división, tiene que cumplir con los cinco requisitos que establece la licencia de clubes. La licencia establece unos condicionamientos que anualmente para tener la licencia y operar, tiene que cumplir requisitos de infraestructura, requisitos financieros, requisitos jurídicos, requisitos deportivos”, explica. Según su testimonio, la Dimayor ha delegado la verificación de estos requisitos, pero no ejerce un control real: “La obligación de verificar eso son las federaciones. Entonces, la Dimayor... por eso nosotros decimos el incumplimiento de sus propios reglamentos”.

El entrevistado compara la situación local con la de otras ligas internacionales:

“Si existiera una liga seria, en Alemania descienden al equipo. En Italia descienden el equipo. En Escocia... Lo descienden. En Inglaterra, un equipo hace tres, cuatro años que no cumplió el fair play financiero, uno de los requisitos financieros, no pudo jugar la Copa Uefa, no la pudo jugar y clasificó a jugar la Copa Uefa. Y no pudo jugarla, la Eurocopa. ¿Por qué? Pues porque está incumpliendo unos requisitos financieros. Y no se acaba el fútbol ni pasa nada. Es una liga que hace cumplir las reglas y punto, no pasa nada”.

Caso Deportivo Pereira

El Deportivo Pereira vive una crisis profunda, desde que quedó campeón en 2022, y que lo conllevó a perder el reconocimiento deportivo - crédito Sebastián Henao/Colprensa

Al referirse al Deportivo Pereira, la fuente detalla la magnitud de las pérdidas y cuestiona el destino de los recursos obtenidos por el club:

“Pérdidas acumuladas a 31 diciembre del 2023. Son cuatro mil... Cuatro mil algo, cuatro mil algo. Buscas el informe y ahí está. Pérdidas acumuladas a 31 diciembre, pero además es una documentación pública. Son... la Superintendencia de Sociedades saca un informe, hace como un mes, que el club... que el fútbol colombiano es lo mejor y todo está bien, en ese informe... Entonces, yo tomo el-- y veo que el segundo año el señor acumula 17 mil millones y tantos. A 31 diciembre del 2024. Entonces, pasar de 4 mil millones a esa cifra... Algo está pasando raro".

Sobre las prácticas laborales, la fuente describe mecanismos para evadir obligaciones:

“Ellos tienen una práctica de pagar primas, ellos pagan un salario. Pagan una prima mensual y pagan unas primas trimestrales, que ponen en el contrato que no son constitutivas de salario. Usted puede pactar con su empresa que no sean constitutivas de salario, pero no dejan de ser obligaciones laborales. Eso lo hacen para no pagar parafiscales, para no pagar... Y finalmente, no la cuentan porque igual el jugador está recibiendo, cuando le pagan unas sumas de dinero, que el club reporta e igual están siendo reportadas a la Dian como ingresos”.

El entrevistado recuerda que el club ya había atravesado una quiebra: “El señor ya había quebrado al Deportivo Pereira. A la Corporación Deportiva Pereira. Y dejó acreencias por 32.000 millones de pesos, que es el capital con el cual nace”.

Deportivo Pasto y la falta de pagos a sus jugadores

La fuente consultada por Infobae Colombia, explicó que las malas prácticas en el fútbol colombiano, están arraigadas desde la parte dirigencial - crédito @DeporPasto/X

En cuanto al Deportivo Pasto, la fuente describe una modalidad de pago que también genera conflictos:

“Con el Deportivo Pasto tiene otra modalidad de pago, paga un salario básico y paga unos acuerdos, ¿sí? Que finalmente cuando los demandan terminan convirtiéndose en salario, ¿sí? Entonces, pagan una suma de dinero X y pagan arriendos de derechos deportivos, pagan-- les da notas denominaciones”.

El entrevistado denuncia situaciones que afectan especialmente a las futbolistas: “El Deportivo Pasto, por ejemplo, a las mujeres futbolistas había tres lesionadas... las sacó de la Seguridad Social. Cuando está un trabajador lesionado, pues no lo puede sacar del trabajo, no lo puede despedir, si la mujer estuviera embarazada... Entonces, hay tres arqueras, dos arqueras y una volante que están rotas de ligamento cruzado, ¿sí? Entonces a una la sacó del contrato y la metió y la inscribió por Sisbén”.

Sobre los compromisos salariales, la fuente agrega: “Hoy el Pasto quedó comprometido a pagarle a los jugadores el mes que les debe de salarios, y ese otro pago quedó de pagárselos el viernes. Hoy miércoles no se los ha pagado. El Ministerio de Trabajo estuvo allá. Y entonces se comprometió, no, que es que sí, pero es que yo pago, ya el inspector, ya el regional de Pasto está con el tema de... Ya lo visitó, como el del Pereira”.

El caso del Cúcuta Deportivo

Cúcuta Deportivo se coronó campeón del segundo semestre de la Primera B y ascendió a la Liga BetPlay, junto a Jaguares - crédito Cúcuta Deportivo

El entrevistado recuerda el caso del Cúcuta Deportivo como antecedente a que este tipo de situaciones llevan pasando desde hace más de 5 años, lo cual implica que es un mal que tiene sus orígenes desde hace tiempo atrás:

“El Cúcuta Deportivo no se presentó a dos partidos, perdió por W, quedó desafiliado. Y perdió el reconocimiento deportivo. Entonces, el Pereira iba para allá lo mismo, igual. Es que yo no sé por qué la gente dice: Uy, que... Ya eso pasó con Cúcuta. Se está aplicando la ley y los reglamentos. Se espavientan con... La gente aquí no tiene memoria, pero eso ya ha pasado”.

Funciones del Ministerio del Deporte en los casos de crisis de la Liga BetPlay

Desde el Ministerio del Deporte, se toman todas las medidas pertinentes en los términos de reconocimiento a los equipos del fútbol colombiano, en caso de no cumplir con los requisitos - crédito Ministerio del Deporte

Infobae Colombia también habló con el Ministerio del Deporte sobre las medidas principales que se toman en estos casos cuando los equipos incumplen con sus obligaciones, y llevan a los procedimientos para suspender o retirar el reconocimiento deportivo, y que son medidas que se dan a conocer a través de circulares informativas, así como ocurrió con el Deportivo Pereira:

“El Ministerio del Deporte puede suspender o retirar el reconocimiento deportivo. Estas medidas solo pueden imponerse cuando se cumplen estrictamente los supuestos legales y mediante actuación administrativa sancionatoria, no de manera automática ni preventiva.

La suspensión del reconocimiento deportivo únicamente procede cuando se verifican los supuestos establecidos en el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011, entre ellos:

El incumplimiento de obligaciones laborales.

La omisión en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social,

La inejecución de obligaciones legales o estatutarias.

Sin embargo, aun cuando estos hechos puedan ser reiterados, la suspensión no opera de manera automática (ipso facto). Esto se debe a que, conforme al principio constitucional del debido proceso, toda sanción administrativa debe imponerse:

Previa actuación administrativa,

Respetando los derechos de defensa, contradicción y representación,

Con observancia de las normas de procedimiento y competencia.

Así lo establece el artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), que regula el procedimiento administrativo sancionatorio, y el artículo 3 numeral 1 del mismo código, que dispone que:

Las actuaciones administrativas deben adelantarse con plena garantía del debido proceso y del derecho de defensa. En ese sentido, el Ministerio no puede aplicar la suspensión del reconocimiento deportivo como medida preventiva o inmediata, sino únicamente: cuando cuente con pruebas verificadas, después de adelantar la actuación administrativa correspondiente, y una vez el organismo deportivo haya tenido oportunidad de ejercer su defensa", explicaron de forma detallada.

También a la hora de consultar cuantas auditorías financieras a los equipos de la Liga BetPlay, el Ministerio del Deporte responde que son 7 clubes los cuales han sido investigados a lo largo del 2025:

“Dentro del marco del plan anual de auditorías de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte durante el año 2025 se realizaron visitas de Inspección de carácter financiero a 7 clubes profesionales de fútbol (Asociación Deportivo Pasto, Club Atlético Bucaramanga SA, Club Llaneros SA, Cúcuta Deportivo Fútbol Club SA en Reorganización, Deportivo Pereira SA, Patriotas Boyacá SA y Real Cartagena Fútbol Club SA en Reorganización), cuyos hallazgos reposan en las respectivas actas de visita, en el sistema de gestión documental del Ministerio del Deporte”.

También el Ministerio explicó que la función de sindicatos de los futbolistas colombianos a la hora de estar atentos a los incumplimientos de pagos en salarios, se debe a que existe un contacto directo con los jugadores, y aclararon el fin desde ellos como ente del Gobierno Nacional:

“Esta situación se presenta en razón a que estas organizaciones tienen contacto directo y permanente con los jugadores, quienes hacen un reporte inmediato en materia de atrasos salariales, falta de pagos a seguridad social u otras vulneraciones laborales. En cambio, el Ministerio del Deporte solo puede actuar cuando recibe una denuncia formal, información verificable o un reporte oficial, y debe seguir un procedimiento administrativo con garantías del debido proceso antes de iniciar una actuación sancionatoria.

En tal sentido, mientras Acolfutpro actúa de manera inmediata en defensa de los trabajadores, el Ministerio interviene después, cuando cuenta con información formal y puede ejercer sus competencias de Inspección, Vigilancia y Control.

Finalmente, como medida que se planteó desde el interrogante, se preguntó por la posibilidad de crear un Fair Play Financiero, a lo que la cartera respondió lo siguiente:

“Actualmente, el Ministerio del Deporte no tiene contemplado la adopción de un modelo obligatorio de “fair play financiero” ni una reforma estructural de gobernanza para abordar crisis que abarquen a clubes profesionales. Sin embargo, se hace seguimiento desde las competencias del Ministerio y se realizan constantes llamados a mejorar la gestión financiera y administrativa en el sector cuando se evidencian situaciones de este tipo.

Ernesto Lucena, exministro del Deporte y su análisis de la crisis de los equipos de la Liga BetPlay

En diálogo con Infobae Colombia, Lucena explicó que la crisis de los equipos del fútbol colombiano se debe a malas prácticas que hay por parte de los dirigentes - crédito Leandro Bernal / Infobae Colombia

Ernesto Lucena, exministro del Deporte de Colombia, analizó en entrevista con Infobae Colombia las causas profundas de la crisis del fútbol colombiano. Lucena, quien estuvo al frente de la cartera entre 2018 y 2021, señaló que el problema es de carácter sistémico y se origina en la manera en que históricamente se han gestionado los clubes en el país.

“El problema ya es sistémico. Contadas excepciones en Colombia, los equipos de fútbol históricamente no han sido manejados como empresas, sino realmente como unos negocios familiares o de amigos”, afirmó Lucena en diálogo con Infobae Colombia.

Según el exministro, esta cultura organizacional ha impedido la profesionalización del sector y ha generado una estructura financiera frágil, donde solo cuatro o cinco equipos funcionan bajo parámetros empresariales sólidos.

“Solo hasta hace unos 10, 15 años, realmente entendimos que la profesionalización del sector deportivo era vital para su progreso”, agregó.

Al referirse a los casos emblemáticos que han marcado la crisis reciente, Lucena recordó el episodio del Cúcuta Deportivo durante su gestión.

“El Cúcuta Deportivo fue el caso más renombrado cuando yo fui ministro, que incluso llevó a la pérdida del reconocimiento deportivo del Cúcuta en el año 2020. Eso a mí me costó muchos enemigos, por obvias razones, porque era la primera vez que se tomaba una decisión de ese nivel y de ese carácter”, relató. Explicó que la pérdida del reconocimiento deportivo impide a un club participar en competencias oficiales, lo que representa una sanción de gran impacto.

Sobre la situación actual, Lucena advirtió que el Deportivo Pereira podría enfrentar un destino similar si no soluciona sus obligaciones laborales.

“Creo yo hoy, sin conocer en detalle el caso, que el Deportivo Pereira puede ir por ese mismo camino si no arregla rápidamente las cuentas de sus jugadores”, señaló. Además, mencionó que el Deportivo Pasto también ha estado bajo la lupa por incumplimientos laborales, lo que evidencia que la problemática se ha extendido a varios equipos.

El exministro profundizó en los motivos estructurales detrás de la crisis, señalando la falta de grandes patrocinadores, el aumento de los costos laborales y una cultura de incumplimiento en los pagos a los jugadores.

“La mayoría de ellos la pasan muy mal financieramente. Encontrar hoy más de cinco o seis equipos que den utilidad es difícil. El mundo del fútbol en Colombia hoy carece de grandes patrocinadores”, explicó.

Lucena detalló que muchos clubes han recurrido a acuerdos informales con los jugadores, postergando pagos y generando una cultura de promesas incumplidas por prácticas que están arraigadas en el fútbol colombiano.

“Muchos equipos simplemente a veces hacían pactos por debajo de la mesa con los propios jugadores. Yo le pago de esta manera, le pago de esta otra, a un jugador le pago tanto, a otro le pago tanto. Pero con el tiempo y con la regularización de la ley laboral en el fútbol, muchos terminaron en grandes incumplimientos”, sostuvo.