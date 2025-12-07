Deportes

Néstor Lorenzo prendió las alarmas por una desventaja para la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es la razón

El entrenador se pronunció sobre los estadios y horarios para los partidos del combinado nacional, jugando primero en México y terminando la fase de grupos en Estados Unidos

Néstor Lorenzo afrontará su tercer mundial con la selección Colombia, el primero como entrenador, en 2026 - crédito FCF

El técnico Néstor Lorenzo ya conoció el camino en el mundial de 2026, desde el calendario con sus horarios, hasta las sedes para sus partidos en el grupo K, en el que espera dar el primer paso para que el combinado nacional sea protagonista en el certamen tras Brasil 2014, cuando llegó a cuartos de final.

Con respecto a eso, el entrenador de la selección Colombia reveló que hay desventaja para sus dirigidos, que deberán viajar desde Ciudad de México a Guadalajara y Miami en la fase de grupos, enfrentando a Uzbekistán, Portugal y un ganador del Torneo de Repechaje en marzo de 2026.

Por lo pronto, el timonel pasará las fiestas de fin de año y en febrero iniciará el trabajo para definir la próxima convocatoria en marzo, para los dos amistosos de preparación que se jugarían en Estados Unidos, posiblemente frente a Francia y Croacia, para seguir mejorando la plantilla.

“La preparación va a ser distinta”

Durante el mediodía del sábado 6 de diciembre, la FIFA anunció los estadios y horarios para todos los partidos de la Copa del Mundo, con 104 encuentros en 16 ciudades, 48 participantes y 12 grupos en la fase inicial, lo que significa todo un reto en materia logística.

En esa organización, el técnico Néstor Lorenzo afirmó que Colombia tiene desventaja por los estadios, debido al tema de la altura, el clima y los viajes, incluso en comparación con el seleccionado portugués, al que señaló que tiene favoritismo con la FIFA por ser candidato al título.

La selección Colombia ya conoció los estadios donde jugará la fase de grupos del mundial de 2026 - crédito AP / Reuters / USA Today

“Nosotros nos tenemos que mover de sede. Portugal tiene dos partidos en Houston y uno en Miami, le queda un poquito más cómodo, pero bueno, lógicamente es el que tiene prioridad también, ¿no?”, fueron las palabras del timonel, durante una entrevista con el Gol Caracol.

De otro lado, Néstor Lorenzo aún no sabe dónde hacer la concentración de Colombia: “Posiblemente, estaríamos en México para la concentración y para el campo de entrenamiento. Tenemos una reunión con el cuerpo técnico y vamos a evaluar la mejor logística para esto, pero calculo que vamos a estar cerca de México o Guadalajara”.

Así quedó el grupo de Colombia en el mundial de 2026, tras el sorteo - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

“El tema es que son dos sedes, México tiene más altura, Guadalajara tiene menos. Dos sedes de altura, cuando la mayoría de los países van a jugar en el llano, así que la preparación también va a ser distinta”, añadió el entrenador, sobre jugar en México los primeros encuentros.

“Nosotros haremos lo nuestro”

Otro tema para Néstor Lorenzo es la preparación previa al viaje a Norteamérica, ya que mencionó dos posibilidades para concentrar a todos los jugadores para que se adapten al clima, una de esas sedes es de la FCF y otra es de un club de la Liga BetPlay.

La selección Colombia terminó bien la temporada 2025 y se enfoca en realizar un buen mundial para 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

“Vamos a ver, es posible ir a Bogotá o Guarne (Antioquia), es muy posible. Hay una adaptación que debemos tener para jugar en Ciudad de México, a pesar de que son los primeros días y los jugadores no van a estar entrenando al máximo porque vienen de poco descanso de las ligas. Vamos a prepararnos, es una sede con bastante altura”, dijo.

Finalmente, Néstor Lorenzo no se confía de sus rivales y el cambio de clima en Estados Unidos o México: “Sí, los rivales que vamos a enfrentar no son de altura, pero vamos a ver cómo se preparan ellos también. Nosotros haremos lo nuestro. También Portugal, que nos toca en Miami. Ellos van a estar ahí entre Houston y Miami, nosotros vamos a venir de la altura al llano y al calor, así que tenemos esa desventaja”.

