La Federación Francesa de Fútbol confirmó el partido amistoso contra la selección Colombia antes del Mundial 2026

Luego de que la FIFA realizara el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, se comenzaron a confirmar algunos partidos amistosos de las selecciones en la fecha FIFA de marzo, la última antes de que los entrenadores confirmen la lista de jugadores convocados al campeonato de selecciones más importante del mundo.

La selección Colombia quedó ubicada en el grupo K en donde enfrentará a Portugal (cabeza de grupo), Uzbekistán y la selección ganadora del repechaje internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. El duelo ante la selección lusa obligó a la Federación Colombiana de Fútbol a conseguir un partido amistoso contra un combinado europeo de elite, este será Francia.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF), luego del sorteo, confirmó el partido amistoso contra la selección cafetera, la cual tendrá lugar en Estados Unidos. El día, la hora y el estadio no fue confirmado aún por ninguna de las dos entidades.

“Una Copa del Mundo es, ante todo, una enorme oportunidad de poder disputarla. Es la más hermosa de las competiciones de fútbol. Desde mil novecientos noventa y ocho, la selección de Francia ha participado en todas las fases finales. Así que, ante todo, es una felicidad y un verdadero orgullo poder participar en esta nueva Copa del Mundo. Y además, sabemos que tenemos un equipo que forma parte de aquellos que pueden tener ambición en esta competición”, declaró Philippe Diallo, presidente de la FFF.

Y continuo: “Por lo tanto, confío en Didier Deschamps, en su cuerpo técnico y, obviamente, en nuestros jugadores para dar lo mejor, para llegar lo más lejos posible en esta magnífica competición. Vamos a poder elegir nuestro campo base, vamos a poder elegir el programa de preparación, especialmente con dos partidos en marzo aquí, en Estados Unidos, contra Brasil y Colombia. Y seguramente en el mes de junio, dos partidos de preparación antes de dejar el Hexágono para ir a conquistar América".

El grupo de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 fue el I, elegido como el “grupo de la muerte” al enfrentar a Noruega, Senegal y el ganador del repechaje internacional entre Bolivia, Irak y Surinam.

El historial de partidos entre la selección Colombia vs. Francia

La selección Colombia se ha enfrentado en cinco ocasiones a la selección de Francia con un parejo balance de tres victorias para los franceses y dos para los colombianos. El más reciente duelo fue el 23 de marzo de 2018, también como duelo previo a una Copa Mundial de la FIFA, la de Rusia 2018. Aquel compromiso terminó en victoria para la Tricolor 3-2 con goles de Juan Fernando Quintero, Luis Fernando Muriel y Radamel Falcao García.

David Ospina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Santiago Arias, James Rodríguez, Johan Mojíca y Camilo Vargas, así como Juanfer Quintero, son los jugadores que podrían repetir convocatoria ahora en 2026.

El primer partido entre galos y cafeteros fue el 18 de junio de 1972 en el estadio Fonte Nova de Salvador de Bahía, durante la Copa Independencia Brasil, con victoria de los bleus por 3-2.

La primera vez que Colombia superó a Francia fue en un amistoso previo a la Copa América de Ecuador 1993, disputado en Martinica. En ese encuentro, Adolfo ‘Tren’ Valencia marcó tres goles tras reemplazar al lesionado Anthony De Ávila, mientras que Youri Djorkaeff descontó para los franceses. El resultado final fue 3-1.

En la Copa Confederaciones 2003, tras consagrarse campeón de la Copa América 2001, Colombia se midió nuevamente ante Francia, que se impuso 1-0 con un tanto de Thierry Henry.

El encuentro restante se remonta a 2008 en París, donde Francia ganó 1-0 gracias a un gol de penal de Franck Ribery.