Colombia vs. la quinta selección más cara del Mundial 2026: esto cuestan las nóminas que conforman el grupo K de la Copa del Mundo

Luis Díaz es el jugador colombiano más valioso del momento; mientras que Vitinha lidera el ránking de la selección de Portugal - crédito Reuters

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026 ha deparado que la Selección Colombia deberá enfrentarse a Portugal, una de las selecciones más valiosas del planeta y que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo en su última cita mundialista.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo también compartirá grupo con la debutante Uzbekistán y espera la definición del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo para conocer a su cuarto rival.

En el contexto de la competencia, Portugal llega a México, Canadá y USA 2026 como la quinta selección con mayor valor de mercado, superando a históricos como Alemania y Argentina. El plantel luso, además de la figura de Cristiano Ronaldo, cuenta con jugadores de talla mundial como Joao Neves y Vitinha, ambos valorados en 90 millones de euros, así como Nuno Mendes con 75 millones y Rafael Leão con 70 millones.

Aunque la cotización actual de Cristiano Ronaldo ha descendido a 12 millones de euros debido a su edad y su paso al Al-Nassr, su peso en la selección nacional sigue siendo determinante. El delantero portugués ostenta el récord de máximo goleador en selecciones, con 143 goles en 226 partidos, y ha marcado ocho goles en 22 partidos de Copas del Mundo.

El cruce entre Colombia y Portugal se perfila como uno de los más atractivos de la fase de grupos, no solo por el valor de las plantillas, sino por el contexto histórico: será la despedida de Cristiano Ronaldo de los mundiales, al igual que la de Lionel Messi, y la última oportunidad para que el astro portugués conquiste el único título que le falta. Tanto Portugal como Colombia parten como favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Fabio Cannavaro asumió como entrenador de Uzbekistán, luego de que la selección asiática clasificara al Mundial 2026 - crédito Brian Snyder/REUTERS

Uzbekistán, por su parte, vivirá su primera experiencia mundialista bajo la dirección técnica de Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en el Mundial de 2006. El equipo asiático logró su clasificación con un valor de 35,3 millones de euros, cifra que se ha duplicado tras la incorporación del defensor Abdukodir Khusanov, quien milita en el Manchester City y está valorado en 35 millones de euros.

Este joven zaguero, de apenas veintiún años, se posiciona como uno de los jugadores más valiosos de su selección y rivaliza en cotización con Jhon Durán, el segundo colombiano mejor valorado, solo por detrás de Luis Díaz, quien lidera el ranking cafetero con 70 millones de euros. Sin embargo, el jugador del Fenerbahce de Turquía no estaría en la lista final de convocados por sus constantes faltas de indisciplina.

Luis Díaz es el llamado a ser el mejor jugador de la selección Colombia en el Mundial de 2026 - crédito Adidas

En cuanto a la valoración de las selecciones clasificadas, Colombia alcanzó el Mundial con un valor de 290,3 millones de euros, ubicándose en el decimotercer puesto entre los cuarenta y ocho participantes. En la cima del ranking figuran Inglaterra y Francia, con 1.290 millones y 1.270 millones de euros respectivamente, seguidos por España con 919 millones y Brasil con 914,5 millones. Portugal, en la quinta posición, supera a Alemania (802 millones) y Argentina (772,2 millones), esta última vigente campeona mundial.

Así será el calendario de Colombia y sus rivales en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo K

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.