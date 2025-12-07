Deportes

Colombia vs. la quinta selección más cara del Mundial 2026: esto cuestan las nóminas que conforman el grupo K de la Copa del Mundo

Luis Díaz es el jugador mejor valorizado de la selección Colombia; mientras que Vitinha y Joao Neves comparten el primer puesto de la selección de Portugal

Guardar
Luis Díaz es el jugador
Luis Díaz es el jugador colombiano más valioso del momento; mientras que Vitinha lidera el ránking de la selección de Portugal - crédito Reuters

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de 2026 ha deparado que la Selección Colombia deberá enfrentarse a Portugal, una de las selecciones más valiosas del planeta y que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo en su última cita mundialista.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo también compartirá grupo con la debutante Uzbekistán y espera la definición del repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y Congo para conocer a su cuarto rival.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el contexto de la competencia, Portugal llega a México, Canadá y USA 2026 como la quinta selección con mayor valor de mercado, superando a históricos como Alemania y Argentina. El plantel luso, además de la figura de Cristiano Ronaldo, cuenta con jugadores de talla mundial como Joao Neves y Vitinha, ambos valorados en 90 millones de euros, así como Nuno Mendes con 75 millones y Rafael Leão con 70 millones.

Aunque la cotización actual de Cristiano Ronaldo ha descendido a 12 millones de euros debido a su edad y su paso al Al-Nassr, su peso en la selección nacional sigue siendo determinante. El delantero portugués ostenta el récord de máximo goleador en selecciones, con 143 goles en 226 partidos, y ha marcado ocho goles en 22 partidos de Copas del Mundo.

El cruce entre Colombia y Portugal se perfila como uno de los más atractivos de la fase de grupos, no solo por el valor de las plantillas, sino por el contexto histórico: será la despedida de Cristiano Ronaldo de los mundiales, al igual que la de Lionel Messi, y la última oportunidad para que el astro portugués conquiste el único título que le falta. Tanto Portugal como Colombia parten como favoritos para avanzar a la siguiente ronda.

Fabio Cannavaro asumió como entrenador
Fabio Cannavaro asumió como entrenador de Uzbekistán, luego de que la selección asiática clasificara al Mundial 2026 - crédito Brian Snyder/REUTERS

Uzbekistán, por su parte, vivirá su primera experiencia mundialista bajo la dirección técnica de Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia en el Mundial de 2006. El equipo asiático logró su clasificación con un valor de 35,3 millones de euros, cifra que se ha duplicado tras la incorporación del defensor Abdukodir Khusanov, quien milita en el Manchester City y está valorado en 35 millones de euros.

Este joven zaguero, de apenas veintiún años, se posiciona como uno de los jugadores más valiosos de su selección y rivaliza en cotización con Jhon Durán, el segundo colombiano mejor valorado, solo por detrás de Luis Díaz, quien lidera el ranking cafetero con 70 millones de euros. Sin embargo, el jugador del Fenerbahce de Turquía no estaría en la lista final de convocados por sus constantes faltas de indisciplina.

Luis Díaz es el llamado
Luis Díaz es el llamado a ser el mejor jugador de la selección Colombia en el Mundial de 2026 - crédito Adidas

En cuanto a la valoración de las selecciones clasificadas, Colombia alcanzó el Mundial con un valor de 290,3 millones de euros, ubicándose en el decimotercer puesto entre los cuarenta y ocho participantes. En la cima del ranking figuran Inglaterra y Francia, con 1.290 millones y 1.270 millones de euros respectivamente, seguidos por España con 919 millones y Brasil con 914,5 millones. Portugal, en la quinta posición, supera a Alemania (802 millones) y Argentina (772,2 millones), esta última vigente campeona mundial.

Así será el calendario de Colombia y sus rivales en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

- crédito Mateo Riaños /
- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo K

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.
  • 27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

Temas Relacionados

Selección ColombiaLuis DíazSelección PortugalGrupo KMundial 2026VitinhaColombia vs. PortugalColombia-Deportes

Últimas Noticias

La Federación Francesa de Fútbol confirmó el partido amistoso contra la selección Colombia antes del Mundial 2026

La Tricolor jugaría otro partido amistoso ante Croacia, antes de que Néstor Lorenzo haga oficial la lista de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Federación Francesa de Fútbol

Por qué los equipos del fútbol colombiano están en crisis: Infobae habló con expertos en la materia

La falta de vigilancia efectiva y prácticas de algunos equipos a nivel nacional, han permitido que la crisis institucional en los equipos de la Liga BetPlay

Por qué los equipos del

Revolcón en la nómina de Millonarios: saldría un polémico jugador y llegaría figura de la Liga BetPlay

El cuadro azul acelera para concretar más fichajes antes de que acabe 2025, para empezar la temporada 2026 con una plantilla competitiva y asegurando futbolistas de mayor nivel

Revolcón en la nómina de

Álvaro Montero no quiere arriesgar su lugar en la selección Colombia: este sería su destino en 2026

Debido a la falta de minutos en Vélez Sarsfield, el portero buscaría otro equipo para tener más oportunidades y ser convocado para la Copa del Mundo

Álvaro Montero no quiere arriesgar

Néstor Lorenzo prendió las alarmas por una desventaja para la selección Colombia en el Mundial 2026: esta es la razón

El entrenador se pronunció sobre los estadios y horarios para los partidos del combinado nacional, jugando primero en México y terminando la fase de grupos en Estados Unidos

Néstor Lorenzo prendió las alarmas
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Matthew Lillard respondió a las

Matthew Lillard respondió a las críticas de Quentin Tarantino sobre su trabajo actoral: “Eso duele”

¿Al Pacino se casó por primera vez? El anillo que desató rumores y la respuesta del actor

Matthew Perry y la oración que lo llevó a la gloria de la televisión: “Dios, puedes hacer lo que quieras conmigo”

Dakota Johnson reconoció lo difícil que es producir cine: “Tengo una relación de amor-odio con mi trabajo”

Primer vistazo a “Los testamentos”, la secuela de The Handmaid’s Tale que llegará pronto a streaming

INFOBAE AMÉRICA

Al fin se reconoce lo

Al fin se reconoce lo que está pasando: EEUU y su estrategia de seguridad nacional

Revelan el verdadero propósito de los enigmáticos agujeros de Perú

Netanyahu anunció que espera avanzar a la segunda fase de la tregua en Gaza “muy pronto”

Monos azules, kit de maquillaje y un sueño cumplido: la historia de Sally Ride, la mujer que rompió barreras al aventurarse al espacio

A un año de su reapertura, Notre Dame superó en visitantes al Louvre y la torre Eiffel