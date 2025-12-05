Deportes

Así reaccionó figura de Portugal tras conocer que Colombia será su rival en el Mundial 2026: “Será el equipo más difícil”

La tricolor dirigida por Néstor Lorenzo jugará ante la campeona de Europa en 2016 y ante uno de los máximos referentes del fútbol mundial: Cristiano Ronaldo

El volante del PSG estuvo
El volante del PSG estuvo presente en el sorteo del Mundial y habló bien de Luis Díaz - crédito Heiko Becker/ REUTERS - File Photo

La selección Colombia ya conoce a sus rivales para el Mundial de la FIFA 2026: jugará ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, la debutante en copas del mundo, Uzbekistán, y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia y Jamaica.

Por esta razón, las reacciones de la prensa portuguesa se enfocaron en las reacciones de Vitinha, volante portugués del París Saint Germain y gran figura de la selección lusa, que cuenta con Cristiano Ronaldo como capitán.

Vitinha elogió a Luis Díaz
Vitinha elogió a Luis Díaz y a Richard Ríos - crédito Record Portugal

Las declaraciones de la figura del PSG, las entregó Vitinha, el 5 de diciembre de 2025, en el canal Sportv, y que el diario Récord de Portugal recogió en su cobertura del sorteo de grupos del Mundial de Norteamérica 2026:

“¿Uzbekistán y Colombia? Admiro los conocimientos de Luis Catarino, pero, hablando por mí mismo, no tengo ni la menor idea. Conozco a Kusanov. En teoría, Colombia será el equipo más difícil de este grupo. Luis Díaz está en un estado de forma fantástico, Richard Ríos... pero quien mejor puede hablar de ello es Luis Catarino", dijo.

Así se dio a conocer
Así se dio a conocer por parte de uno de los medios más importantes de Portugal sobre la noticia de Colombia como nuevo rival - crédito IOL

Otro de los medios más destacados de Portugal como IOL, reseñó la noticia sobre el enfrentamiento de los lusos ante Colombia para la Copa del Mundo de 2026:

“La selección portuguesa ya conoce a sus dos adversarios de la fase de grupos del Mundial de 2026. El último rival saldrá de los playoffs entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia”, dijo.

Por otra parte, la selección de Portugal publicó a través de su cuenta de X, el grupo en dónde tendrá que enfrentar a Colombia:

Así dio a conocer la
Así dio a conocer la selección de Portugal a sus rivales para el Mundial de 2026 - crédito @selecaoportugal / X

Así quedaron los grupos del Mundial del 2026

  • Grupo A: México, Sudádrica, Corea del Sur, UEFA 4
  • Grupo B: Canadá, UEFA 1, Qatar, Suiza
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haiti, Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia, Repechaje intercontinental
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, UEFA 2, Túnez
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje Intercontinental 2, Noruega
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria, Jordania
  • Grupo K: Portugal, Repechaje intercontinental 1, Uzbekistán, Colombia
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

Este es el perfil de Portugal: el rival inédito de Colombia en Mundiales

Cristiano Ronaldo es el referente
Cristiano Ronaldo es el referente de Portugal - crédito Rodrigo Antunes / REUTERS - File Photo

A seis meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica, el sorteo realizado en Washington definió un cruce inédito: Portugal y Colombia se enfrentarán por primera vez en la historia de los mundiales, compartiendo el grupo K junto a Uzbekistán y el ganador del Repechaje Internacional 1, que disputan la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

La selección lusa, dirigida por el español Roberto Martínez, llega con el objetivo de conquistar su primera corona mundialista, respaldada por una generación de figuras y una trayectoria que busca consolidar su “Edad de Oro”.

La historia de Portugal en los mundiales comenzó en Inglaterra 1966, donde alcanzó el tercer puesto con Eusébio como máximo goleador del torneo, anotando nueve tantos. Desde entonces, la selección alternó generaciones brillantes y periodos de ausencia, como el regreso en México 1986, empañado por el “Caso Saltillo”, una huelga interna que afectó su desempeño y relegó al equipo al puesto diecisiete. La “Generación Dorada” de Corea y Japón 2002, liderada por Luis Figo y Rui Costa, no logró superar la fase de grupos, mientras que en Alemania 2006, bajo la dirección de Luiz Felipe Scolari, Portugal alcanzó el cuarto lugar, con un joven Cristiano Ronaldo emergiendo como figura.

El plantel actual combina experiencia y juventud. Cristiano Ronaldo, con 226 partidos y 143 goles desde su debut en 2003, sigue siendo la principal carta ofensiva. El delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita, apodado “el Bicho”, aspira a liderar a su selección hacia el título que le falta. Junto a él, destacan Bruno Fernandes (Manchester United), quien suma 85 partidos y 28 goles desde su debut en 2017, y Bernardo Silva (Manchester City), con 107 partidos y un papel clave en el mediocampo desde 2015. João Neves (París Saint Germain) aporta visión y capacidad de creación, mientras que en el ataque, Rafael Leão (AC Milán), con 43 partidos y cinco goles, y Gonçalo Ramos ofrecen alternativas de velocidad y contundencia.

Así se definirá el repechaje intercontinental, el otro rival de Colombia

Repechaje intercontinental

Cruce 1

  • Nueva Caledonia vs. Jamaica

El ganador jugará ante República Democrática del Congo

Cruce 2

  • Bolivia vs. Surinam

El vencedor se enfrentará a Irak.

Repechaje Uefa

Cruce 1

  • Italia vs. Irlanda del Norte
  • Gales vs. Bosnia y Herzegovina

Cruce 2

  • Ucrania vs. Suecia
  • Polonia vs. Albania

Cruce 3

  • Turquía vs. Rumania
  • Eslovaquia vs. Kosovo

Cruce 4

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte
  • República Checa vs. Irlanda

Los ganadores de estas llaves se enfrentarán entre sí.

