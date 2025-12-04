La colombiana Mariana Pajón fue incluida en la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

Mariana Pajón cumplirá un nuevo rol en el Comité Olímpico Internacional - crédito Matthew Childs / REUTERS

El nombramiento de Mariana Pajón como integrante de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional (COI), el 4 de diciembre de 2025, marca un nuevo capítulo en la representación de los deportistas latinoamericanos en los órganos de decisión del olimpismo mundial.

La confirmación, hecha por el propio COI, posiciona a la doble campeona olímpica colombiana en un espacio clave para la defensa de los intereses de los atletas a nivel global.

La designación de Pajón responde a la renovación periódica que realiza el COI en su Comisión de Atletas, un organismo consultivo que actúa como puente entre los deportistas y la dirigencia olímpica.

Con esta incorporación, la ciclista de BMX suma una nueva responsabilidad a su trayectoria, reconocida tanto por sus logros deportivos como por su liderazgo fuera de las pistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así se anunció la llegada de la ciclista colombiana - crédito @iocmedia / X

El COI (Comité Olímpico Internacional) anunció el 4 de diciembre de 2025, la integración de nuevos miembros a la Comisión, subrayó la importancia de contar con voces activas y experimentadas en la defensa de los derechos y necesidades de los atletas.

La presencia de Mariana Pajón en este grupo refuerza la representación latinoamericana y, en particular, la de Colombia en los espacios de decisión del deporte internacional.

Jutno a Mariana Pajón, también se encuentran los siguientes deportistas de varias disciplinas como el judo, badmintón, entre otras. Estos son los perfiles de los designados, según la información que citó el Comité Olímpico Internacional, a través de su página oficial:

Soraya Aghaei Haji Agha (Irán - Badmiton): compitió en Tokio 2020, convirtiéndose en la primera jugadora de bádminton en representar a Irán en los Juegos Olímpicos. Ha sido entrenadora a nivel nacional y es miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Nacional de Irán.

Husein Alireza (Arabia Saudita - Remo): participó en Tokio 2020 y combina el deporte de élite con el emprendimiento. Ha participado activamente en las comisiones de atletas de Arabia Saudita y el Consejo Olímpico de Asia (OCA).

Cheick Sallah Cissé (Costa de Marfil - Taekwondo): es medallista de oro olímpico en Río 2016 y también participó en Tokio 2020. Compitió en varios Campeonatos Mundiales y ganó el oro en 2023. Actualmente trabaja en el Ministerio de Deportes de Costa de Marfil y también copreside la Comisión Mundial de Atletas de Taekwondo.

Olufunke Oshonaike (Tenis de mesa - Nigeria): compitió en siete ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos, desde Atlanta 1996 hasta Tokio 2020. Es miembro tanto de la CA del Comité Olímpico Nacional de Nigeria como de la CA de Tenis de Mesa de Nigeria.

Mariana Pajón (Colombia - BMX): es tres veces olímpica, bicampeona olímpica de BMX (Londres 2012 y Río 2016) y múltiple campeona mundial. Dirige una fundación que promueve el deporte juvenil y ha sido miembro de la Comisión de Atletismo de la UCI.

Función de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional

El Comité Olímpico Internacional designó varios atletas - crédito Denis Balibouse / REUTERS

La Comisión de Atletas del COI tiene como función principal canalizar las inquietudes y propuestas de los deportistas ante el Comité Ejecutivo y la Asamblea General del organismo. Sus integrantes participan en la elaboración de políticas, la promoción de la integridad deportiva y la protección de los valores olímpicos. La llegada de Pajón, reconocida por su compromiso y su capacidad de diálogo, se interpreta como un respaldo a la diversidad y la inclusión en el movimiento olímpico.

El anuncio del COI fue recibido con entusiasmo en Colombia, donde la figura de Mariana Pajón trasciende el ámbito deportivo. Su papel como referente para las nuevas generaciones y su experiencia en competencias internacionales la convierten en una voz autorizada para abordar los desafíos que enfrentan los atletas, desde la preparación hasta la transición a la vida postdeportiva.

La integración de Pajón a la Comisión de Atletas coincide con un momento de transformación en el olimpismo, en el que la participación activa de los deportistas en la toma de decisiones adquiere un protagonismo creciente. El COI ha reiterado que la Comisión es un espacio fundamental para garantizar que las políticas y reformas respondan a las realidades y expectativas de quienes compiten en los Juegos Olímpicos.

Con este nombramiento, Mariana Pajón se suma a un selecto grupo de deportistas que, desde la Comisión de Atletas, influyen en la agenda global del deporte. Su presencia refuerza el compromiso del COI con la pluralidad de voces y la construcción de un olimpismo más participativo y representativo.

La Comisión de Atletas del COI desempeña un papel central dentro del Movimiento Olímpico, representando la voz global de los atletas dentro del COI y del Movimiento Olímpico, según lo que explicó la organización en su página web de forma oficial. La Comisión está compuesta por un máximo de 23 miembros, 12 de los cuales (la mayoría) son elegidos directamente por los atletas mediante elecciones durante los Juegos, además de un máximo de 11 miembros designados.

La presidenta de la Comisión de Atletas y sus palabras de bienvenida

La presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, le dio la bienvenida a Mariana Pajón - crédito Jia Haocheng/Pool via REUTERS

Tras el anuncio de los nuevos integrantes de la Comisión de Atletas del COI, la presidenta Emma Terho le dio la bienvenida a los nuevos atletas y a Mariana Pajón:

“Me complace dar la bienvenida a Soraya, Husein, Cheick, Olufunke y Mariana a la Comisión de Atletas. Sus diversos orígenes, logros y experiencia enriquecerán nuestras conversaciones y nos ayudarán a seguir defendiendo a los atletas de todo el mundo”, dijo.