El Ministerio del Deporte aclaró si entregará dinero a la Federación Colombiana de Fútbol por la participación en el Mundial 2026

Cuando faltan apenas meses para el inicio del Mundial del 2026, la atención en torno a la selección Colombia crece, no solo por el desafío deportivo sino por cuestiones administrativas y de incentivos a los futbolistas.

La expectativa aumenta mientras se acerca el sorteo de la fase de grupos, que definirá el camino del combinado nacional en terreno norteamericano: Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones de la cita, y este viernes 5 de diciembre, en Washington D. C., se revelarán los nombres de los primeros rivales de Colombia. El evento está previsto para las 12:00 (hora colombiana).

Paralelamente, al panorama deportivo, surge la duda sobre si los jugadores de la selección recibirán incentivos del Estado colombiano. La ministra del Deporte, Patricia Duque, intervino en este debate al explicar, en entrevista para Semana, la política de su cartera sobre premios económicos para quienes representen al país en el Mundial. “En lo del mundial de fútbol nosotros allí no entramos”, aclaró, fijando la posición institucional sobre los recursos públicos en competencias organizadas por federaciones privadas.

Amplió su explicación aclarando que “todo lo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se maneja a través de un tema privado, entonces nosotros como Ministerio del Deporte no tenemos ni siquiera recursos para la federación”. No obstante, resaltó la disposición a mantener el diálogo y trabajar de manera articulada con los diferentes actores del deporte nacional.

“Aquí se trata de tener una cartera con las puertas abiertas para todos, independientemente de que tengamos los recursos o no”, puntualizó.

Aunque la competencia futbolística despierta mayor atención, la ministra insistió en su compromiso de respaldo a los deportistas de otras disciplinas y federaciones, señalando que desde su llegada al cargo no ha negado ayuda a quienes han solicitado apoyo, siempre que sea viable. Este principio de escucha y acompañamiento, enfatizó Duque, busca potenciar el nivel del deporte nacional en sentido amplio.

Respecto a los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la ministra adelantó que se trabaja para aumentar los fondos dirigidos a los atletas que representarán a Colombia. “La idea es que a partir del 2026 las federaciones cuenten con los recursos, priorizando las que van a ciclo olímpico. (...) Es una de las prioridades, para mí los deportistas son la razón de ser y se debe buscar de qué forma se garantiza su preparación”, expresó Duque.

Bombos y reglas del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá (28°), México (15°), Estados Unidos (14°), España (1°), Argentina (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°), Brasil (5°), Portugal (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (8°) y Alemania (9°).

Bombo 2: Croacia (10°), Marruecos (11°), Colombia (13°), Uruguay (16°), Suiza (17°), Japón (18°), Senegal (19°), RP de Irán (20°), República de Corea (22°), Ecuador (23°), Austria (24°) y Australia (26°).

Bombo 3: Noruega (29°), Panamá (30°), Egipto (34°), Argelia (35°), Escocia (36°), Paraguay (39°), Túnez (40°), Costa de Marfil (42°), Uzbekistán (50°), Catar (51°), Arabia Saudí (60°) y Sudáfrica (61°).

Bombo 4: Jordania (66°), Cabo Verde (68°), Ghana (72°), Curazao (82°), Haití (84°), Nueva Zelanda (86°), Gales (32°) o Bosnia-Herzegovina (71°), Italia (12°) o Irlanda del Norte (69°), Ucrania (28°) o Suecia (43°), Polonia (31°) o Albania (63°), Nueva Caledonia (149°) o Jamaica (70°) o República Democrática del Congo (56°) y Bolivia (76°) o Surinam (123°) o Irak (58°).

El sorteo del torneo internacional programado para 2026 presenta un esquema de distribución basado estrictamente en la última actualización del ranking FIFA del diecinueve de noviembre de 2025. La organización otorgó a los anfitriones una ubicación privilegiada: México encabezará el grupo A (A1, bola verde), Canadá el grupo B (B1, bola roja) y Estados Unidos el grupo D (D1, bola azul), asegurando presencia norteamericana en tres sectores diferenciados de la competencia.

Para definir la composición de los grupos, el reglamento introduce una restricción: no puede haber más de un equipo de la misma confederación por grupo, con la excepción de la UEFA. Dada la participación de dieciséis representantes europeos, el formato permite un máximo de dos selecciones europeas por zona, prohibiendo una tercera del mismo continente. La regla también afecta a las tres selecciones actualmente en disputa por dos puestos del bombo cuatro en el torneo clasificatorio de la FIFA.

Un aspecto fundamental de la estructura del sorteo reside en la protección del trayecto de las cuatro selecciones nacionales mejor posicionadas: España, Argentina, Francia e Inglaterra. Estas escuadras se colocarán de manera que sus caminos solo puedan cruzarse en semifinales, asegurando la mayor distancia posible entre ellas en la fase inicial y los cruces directos. El reglamento oficial indica textualmente: “si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final”. Una directriz similar resguarda el recorrido de Francia e Inglaterra.