Deportes

Egan Bernal habló sobre su futuro deportivo para 2026 en el ciclismo de ruta: “Vamos a ver”

El campeón del Tour de Francia 2021 ha considerado la llegada de nuevos refuerzos y la posibilidad de asumir diferentes roles dentro del equipo británico

Egan Bernal se refirió a
Egan Bernal se refirió a su futuro deportivo para 2026 - crédito @TourColombiaOfi / X

El 2025 se acerca a su final, y el ciclismo colombiano, pese a las expectativas que tuvo al comienzo de la temporada, no dejó los mejores resultados.

Uno de sus representantes, Egan Bernal, luego de su participación en el Giro de Italia y la Vuelta a España, se dedicó a sus proyectos personales en los últimos meses.

Pero en los días recientes, “el Cóndor” Bernal volvió a hablar sobre su futuro como ciclista para el 2026.

El campeón del Tour de Francia 2021 se refirió a lo que le espera para el próximo año con el Ineos Grenadiers - crédito France 24 / YouTube

En una entrevista exclusiva con France 24 realizada en Zipaquirá, Egan Bernal habló sobre su futuro deportivo con el Ineos Grenadiers, equipo con el que termina contrato al final de la temporada 2026.

El ciclista colombiano, campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, compartió su visión sobre la próxima campaña, su disposición ante posibles cambios de equipo y sus expectativas para la Vuelta a España.

Bernal confirmó que existen conversaciones sobre su continuidad en el Ineos Grenadiers, aunque enfatizó que su prioridad es enfocarse en la próxima temporada a nivel deportivo.

“Sí, se están hablando diferentes cosas, diferentes opciones, pero por el momento me quiero enfocar en terminar el siguiente año, en hacer las cosas bien y yo creo que las mejores cosas vienen cuando uno no las guarda, así que en este momento estoy tranquilo y miraremos qué pasa”, declaró Egan Bernal a France 24.

Durante ocho temporadas en el equipo británico, Bernal ha construido una relación cercana con la escuadra, a la que considera su casa desde su llegada en 2018. No obstante, no descartó la posibilidad de buscar nuevas alternativas en el futuro.

Consultado sobre la opción de cambiar de equipo y asumir un papel diferente al de líder, Bernal se mostró abierto a distintas posibilidades.

“La posición dentro del equipo no me molesta, la verdad. O sea, creo que si hay un corredor que está más fuerte que uno, es lo más lógico que uno vaya a ayudar, ¿no? Así que eso no me molesta”, explicó a France 24.

Sin embargo, reconoció que un cambio de equipo sería un reto personal:

“Cambiar de equipo, llevo ocho años ahí desde que llegué en el 2018 y me formaron. Sería difícil cambiar, pero bueno, vamos a ver”.

Expectativas para la temporada 2026 y su balance de la Vuelta a España

En charla con France 24,
En charla con France 24, Bernal entregó un balance de lo que fue su trayectoria en la Vuelta a España - crédito @INEOSGrenadiers / X

En cuanto a su rol dentro del equipo, Bernal manifestó su disposición a adaptarse a las necesidades del cuerpo técnico, incluso si eso implica asumir funciones de gregario. El ciclista colombiano expresó a France 24 que no tendría inconveniente en desempeñar tareas de apoyo si así lo solicita la dirección deportiva, reafirmando su compromiso y profesionalismo con la escuadra.

Pensando en la temporada 2026, Bernal manifestó un interés especial por la Vuelta a España, una de las grandes vueltas que aún no ha conquistado.

“La Vuelta a España es la carrera que en este momento me llama más la atención, pero claro, hay que planificar con el equipo, así que... La verdad, estoy abierto a todo. A donde me lleven, yo sería contento”, afirmó el ciclista colombiano a France 24.

El corredor subrayó que su motivación principal para el próximo año está en la planificación conjunta con el equipo, manteniendo una actitud flexible ante las decisiones que se tomen en la escuadra.

Nuevos refuerzos y ambiente en el equipo

El francés Kevin Vauquelin será
El francés Kevin Vauquelin será corredor del Ineos Grenadiers - crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS File Photo

Bernal también se refirió a la llegada de nuevos compañeros al Ineos Grenadiers, destacando el potencial de los refuerzos provenientes del Arkea, entre ellos Kevin Vauquelin.

“No, un corredorazo. O sea, yo creo que si estuvo adelante en ese Tour de Francia es porque tiene un gran motor. O sea, un Tour de Francia, uno no está ahí adelante porque sí. Es un corredor joven. Creo que en este equipo quizás puede mejorar, así que sería chévere tener un corredor que esté adelante con el equipo”, valoró en la entrevista con France 24.

El ciclista colombiano resaltó el ambiente positivo dentro del equipo y la oportunidad que representa la incorporación de nuevos talentos para fortalecer la plantilla de cara a los próximos retos.

Al concluir la conversación, Bernal resumió su postura ante las decisiones que marcarán su carrera en los próximos años:

“En este momento estoy tranquilo y miraremos qué pasa”, expresó a France 24, reflejando una actitud abierta y serena frente a los desafíos y oportunidades que se presenten en su trayectoria profesional.

Balance de Egan Bernal en la temporada 2025

- crédito @INEOSGrenadiers / X
- crédito @INEOSGrenadiers / X

El corredor colombiano disputó dos de las tres grandes vueltas de ciclismo, y allí tuvo su mejor participación en el Giro de Italia (carrera en la cual supo ser campeón en 2021).

También compitió en otras carreras como la Vuelta a Cataluña y se destacó a nivel nacional por ser el Campeón Nacional de Ruta. A continuación, estos fueron sus resultados a lo largo de la temporada:

  • 6 de febrero de 2025 - Campeonatos Nacionales de Ruta - Contrarreloj: Primer lugar
  • 9 de febrero de 2025 - Campeonatos Nacionales de Ruta - Modalidad Ruta: Primer lugar
  • Vuelta a Cataluña: Puesto 7
  • Giro de Italia: Puesto 7 en la clasificación general
  • Vuelta a Burgos: Puesto 6
  • Vuelta a España: Puesto 17 en la clasificación general
  • 28 de septiembre de 2025 - Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI - Ruanda: retiro
  • 4 de octubre de 2025 - Giro de Emilia: Puesto 4
  • 7 de octubre de 2025 - Tre Valli Varesine: Puesto 54 en la clasificación general
  • 9 de octubre de 2025 - Gran Piemonte: Puesto 9
  • 11 de octubre de 2025 - Il Lombardia: Puesto 8

