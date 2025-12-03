Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA

La selección Colombia terminó bien la temporada 2025 y se enfoca en realizar un buen mundial para 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., donde la Selección Colombia conocerá a sus rivales.

El evento comenzará a las 12:00 del mediodía (hora colombiana) y definirá los grupos del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La posibilidad de que Colombia integre el denominado “grupo de la muerte” genera expectativa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un escenario adverso para la selección sería compartir grupo con España, actual líder del ranking FIFA, junto a Noruega, que cuenta con figuras como Erling Haaland y Martin Odegaard, y un equipo africano como Ghana.

Otra combinación de “alto riesgo” incluiría a Francia, Egipto y un clasificado de la repesca Uefa, donde podrían figurar selecciones como Italia o Dinamarca.

James Rodríguez volvió a figurar con la selección Colombia, pese a que no tiene club para 2026 - crédito FCF

El sistema de bombos para el sorteo se estableció según el ranking FIFA del mes pasado, ubicando a Colombia en el bombo 2.

Esto impide que enfrente en la fase de grupos a selecciones como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia, que también integran ese bolillero.

Además, existen restricciones para evitar cruces con equipos de la misma confederación, salvo en el caso de la Uefa.

Estas son las selecciones que integran los bombos y su Ránking FIFA

Los bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá (28°), México (15°), Estados Unidos (14°), España (1°), Argentina (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°), Brasil (5°), Portugal (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (8°) y Alemania (9°).

Bombo 2: Croacia (10°), Marruecos (11°), Colombia (13°), Uruguay (16°), Suiza (17°), Japón (18°), Senegal (19°), RP de Irán (20°), República de Corea (22°), Ecuador (23°), Austria (24°) y Australia (26°).

Bombo 3: Noruega (29°), Panamá (30°), Egipto (34°), Argelia (35°), Escocia (36°), Paraguay (39°), Túnez (40°), Costa de Marfil (42°), Uzbekistán (50°), Catar (51°), Arabia Saudí (60°) y Sudáfrica (61°).

Bombo 4: Jordania (66°), Cabo Verde (68°), Ghana (72°), Curazao (82°), Haití (84°), Nueva Zelanda (86°), Gales (32°) o Bosnia-Herzegovina (71°), Italia (12°) o Irlanda del Norte (69°), Ucrania (28°) o Suecia (43°), Polonia (31°) o Albania (63°), Nueva Caledonia (149°) o Jamaica (70°) o República Democrática del Congo (56°) y Bolivia (76°) o Surinam (123°) o Irak (58°).

Estas son las reglas del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fútbol Fútbol - Sorteos de la repesca de la Copa del Mundo y de la repesca europea - Sede de la FIFA, Zúrich, Suiza- 20 de noviembre de 2025 El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa del Mundo tras el sorteo REUTERS/Denis Balibouse

La distribución de equipos para el sorteo del próximo torneo internacional seguirá criterios estrictos definidos por el ranking Fifa del 19 de noviembre de 2025. Canadá, México y Estados Unidos, como anfitriones, ocuparán posiciones fijas en el bombo 1: México en la A1 (bola verde), Canadá en la B1 (bola roja) y Estados Unidos en la D1 (bola azul).

Para evitar que selecciones de la misma confederación coincidan en un grupo, se aplicará la regla que impide esta situación, salvo en el caso de la UEFA, que, al contar con dieciséis equipos, podrá tener hasta dos representantes por grupo, pero nunca más de dos. Esta restricción también se aplicará a las tres naciones que compiten por las dos plazas del bombo 4 en el Torneo clasificatorio de la FIFA.

El sorteo contempla que las cuatro selecciones mejor posicionadas en el ranking —España, Argentina, Francia e Inglaterra— se ubiquen en cuadros opuestos hasta las semifinales. Según los lineamientos oficiales, “si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final”. Un criterio similar se aplicará a Francia e Inglaterra.

Las otras nueve selecciones del bombo 1 serán asignadas automáticamente a la primera posición de los grupos correspondientes, identificadas por bolas del mismo color que las de los anfitriones. En los bombos 2, 3 y 4 —donde se encuentra Colombia—, la ubicación exacta dentro de cada grupo se determinará siguiendo un patrón preestablecido, disponible en la tabla procedural oficial. Toda la información detallada sobre los procedimientos y patrones de distribución puede consultarse en FIFA.com.