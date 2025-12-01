Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Neyser Villarreal es uno de los talentos jóvenes de la selección Colombia, como quedó demostrado en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile - crédito @fifaworldcup_es/X

Néyser Villarreal, el delantero que con sus goles llevó a la selección Colombia sub-20 al tercer lugar en la Copa del Mundo de la FIFA, pero que dio de qué hablar por su controversial salida de Millonarios, ya tiene nuevo club en el fútbol profesional. Todo esto, en medio del fuerte enfrentamiento mediático con la dirigencia del equipo Albiazul, pues se negó a renovar su vínculo contractual y no se presentó en las últimas semanas a los entrenamientos con el equipo bogotano.

Villarreal fue oficializado el lunes 1 de diciembre de 2025 como nuevo atacante de Cruzeiro de Brasil, del cual es propietario el exastro brasileño Ronaldo, por los próximos cinco años, con lo que dejó atrás cualquier vínculo con el elenco Embajador, del cual se marchó con el pase en la mano. Esta transferencia marca la primera experiencia internacional del joven ariete, que llegó a ser pretendido en su momento por clubes como el Atlético de Madrid.

La decisión de Villarreal de unirse al club brasileño, en una negociación que era vox populi, representa un paso significativo en su trayectoria profesional. El futbolista, que hasta ahora había desarrollado su carrera en Colombia, expresó su intención de corregir los errores cometidos en el pasado para alcanzar un mejor rendimiento en el exterior, precedido de su gran nivel en el campo de juego, pero también por actitudes extrafutbolísticas que afectaron su imagen.

Neyser Villarreal y su tormentoso final con Millonarios

El traspaso de Villarreal se concretó después de que su nombre estuviera vinculado a varios clubes del extranjero, aunque finalmente optó por aceptar la propuesta del equipo de Belo Horizonte. Con ello, el futbolista quiere consolidarse en la que es considerada la liga más competitiva del continente y en un club que peleó en la presente temporada los primeros lugares del Brasileirao, y competirá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El equipo comandado por el histórico artillero brasileño, hoy dirigente deportivo, apostó en consecuencia por el talento colombiano para reforzar su plantilla de cara a los próximos años. Y no solo eso: fijó una jugosa cláusula de salida para cualquier elenco europeo que quiera llevárselo: de cerca de 300 millones de Reales, que serían US56 millones, según filtró Globo Esporte de esta negociación. Aunque se fue libre, a Millonarios tendrán que pagarle derechos de formación.

Con este movimiento, Villarreal se sumó a la lista de futbolistas colombianos que buscan consolidarse en el exterior, como Carlos Andrés Gómez, hoy figura del Vasco Da Gama y que también salió del onceno bogotano, en un contexto donde la exportación de talento nacional continúa en ascenso. La expectativa en torno a su desempeño en Cruzeiro es alta, y el club confía en que su incorporación aporte dinamismo y eficacia al ataque para lo que se viene en el torneo.

En la pasada Copa del Mundo sub-20, el nacido en Tumaco (Nariño) anotó cinco goles y una asistencia en 463 minutos y, aunque no se llevó la Bota de Oro en el torneo orbital, su nivel se ganó el reconocimiento de la crónica internacional. En especial, porque marcó triplete en la remontada (3-2) ante España, el 11 de octubre, que llevó al combinado nacional a su clasificación a la semifinal; fase que no pudo jugar por acumulación de amarillas.

Por su parte, en su paso por el cuadro Azul, disputó un total de 26 partidos de liga, pero no tuvo la fortuna de anotar. Su paso por la institución, en el último tiempo, estuvo manchado por sus inasistencias a los entrenamientos y un episodio polémico en las redes sociales: cuando posó con la camiseta del América de Cali, club del que es hincha, lo que desató una serie de comentarios en su contra, e incluso toda clase de amenazas de los fanáticos.