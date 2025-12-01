Deportes

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

El atacante, figura de la selección Colombia sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría que se disputó en Chile, disputará la Copa Libertadores del 2026 en su nueva divisa, con lo que puso fin a su tormentosa etapa con los Albiazules

Guardar
Neyser Villarreal es uno de
Neyser Villarreal es uno de los talentos jóvenes de la selección Colombia, como quedó demostrado en la Copa del Mundo Sub-20 de Chile - crédito @fifaworldcup_es/X

Néyser Villarreal, el delantero que con sus goles llevó a la selección Colombia sub-20 al tercer lugar en la Copa del Mundo de la FIFA, pero que dio de qué hablar por su controversial salida de Millonarios, ya tiene nuevo club en el fútbol profesional. Todo esto, en medio del fuerte enfrentamiento mediático con la dirigencia del equipo Albiazul, pues se negó a renovar su vínculo contractual y no se presentó en las últimas semanas a los entrenamientos con el equipo bogotano.

Villarreal fue oficializado el lunes 1 de diciembre de 2025 como nuevo atacante de Cruzeiro de Brasil, del cual es propietario el exastro brasileño Ronaldo, por los próximos cinco años, con lo que dejó atrás cualquier vínculo con el elenco Embajador, del cual se marchó con el pase en la mano. Esta transferencia marca la primera experiencia internacional del joven ariete, que llegó a ser pretendido en su momento por clubes como el Atlético de Madrid.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Neyser Villarreal fue oficializado como
Neyser Villarreal fue oficializado como nuevo jugador de Cruzeiro, luego de su salida de Millonarios, club con el que llegó a un acuerdo para rescindir su contrato - crédito @Cruzeiro/X

La decisión de Villarreal de unirse al club brasileño, en una negociación que era vox populi, representa un paso significativo en su trayectoria profesional. El futbolista, que hasta ahora había desarrollado su carrera en Colombia, expresó su intención de corregir los errores cometidos en el pasado para alcanzar un mejor rendimiento en el exterior, precedido de su gran nivel en el campo de juego, pero también por actitudes extrafutbolísticas que afectaron su imagen.

Neyser Villarreal y su tormentoso final con Millonarios

El traspaso de Villarreal se concretó después de que su nombre estuviera vinculado a varios clubes del extranjero, aunque finalmente optó por aceptar la propuesta del equipo de Belo Horizonte. Con ello, el futbolista quiere consolidarse en la que es considerada la liga más competitiva del continente y en un club que peleó en la presente temporada los primeros lugares del Brasileirao, y competirá en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Neyser Villarreal, tras su presencia
Neyser Villarreal, tras su presencia con la selección Colombia en el mundial Sub-20, jugará con Cruzeiro por las próximas cinco temporadas - crédito @Cruzeiro/X

El equipo comandado por el histórico artillero brasileño, hoy dirigente deportivo, apostó en consecuencia por el talento colombiano para reforzar su plantilla de cara a los próximos años. Y no solo eso: fijó una jugosa cláusula de salida para cualquier elenco europeo que quiera llevárselo: de cerca de 300 millones de Reales, que serían US56 millones, según filtró Globo Esporte de esta negociación. Aunque se fue libre, a Millonarios tendrán que pagarle derechos de formación.

Con este movimiento, Villarreal se sumó a la lista de futbolistas colombianos que buscan consolidarse en el exterior, como Carlos Andrés Gómez, hoy figura del Vasco Da Gama y que también salió del onceno bogotano, en un contexto donde la exportación de talento nacional continúa en ascenso. La expectativa en torno a su desempeño en Cruzeiro es alta, y el club confía en que su incorporación aporte dinamismo y eficacia al ataque para lo que se viene en el torneo.

El tumaqueño Neyser Villarreal fue
El tumaqueño Neyser Villarreal fue parte del equipo principal de Millonarios que fracasó en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En la pasada Copa del Mundo sub-20, el nacido en Tumaco (Nariño) anotó cinco goles y una asistencia en 463 minutos y, aunque no se llevó la Bota de Oro en el torneo orbital, su nivel se ganó el reconocimiento de la crónica internacional. En especial, porque marcó triplete en la remontada (3-2) ante España, el 11 de octubre, que llevó al combinado nacional a su clasificación a la semifinal; fase que no pudo jugar por acumulación de amarillas.

Por su parte, en su paso por el cuadro Azul, disputó un total de 26 partidos de liga, pero no tuvo la fortuna de anotar. Su paso por la institución, en el último tiempo, estuvo manchado por sus inasistencias a los entrenamientos y un episodio polémico en las redes sociales: cuando posó con la camiseta del América de Cali, club del que es hincha, lo que desató una serie de comentarios en su contra, e incluso toda clase de amenazas de los fanáticos.

Temas Relacionados

Neyser VillarrealMillonariosCruzeiroCopa Libertadores 2026Selección ColombiaFútbol colombianoDelanteros ColombiaFPCFútbol brasileñoCruzeiro RonaldoColombia-Deportes

Más Noticias

Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

El conjunto vallecaucano aspira a su segundo triunfo consecutivo, mientras el DIM necesita ganar para no quedar eliminado en la lucha por un cupo en la final del torneo colombiano

Independiente Medellín vs. América: siga

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

La igualdad en el partido más importante del fútbol turco reavivó la pelea por la cima y puso en el centro de la escena al joven delantero colombiano

Jhon Durán da de qué

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada

A poco más de seis meses para el inicio del certamen de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá, las sedes se encuentran listas para los 104 partidos

Así son los 16 estadios

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria

La prenda sería utilizada en los movimientos precompetitivos del plantel en las competencias como la Bundesliga y la Champions League y no han confirmado si será distribuida en Colombia

Luis Díaz estrenará camiseta en

Ex jugador de los Diablos Rojos se despachó contra el América y habló de maltrato: “Me borraron”

Kevin Viveros fue formado por la cantera de los Diablos Rojos, pero disputó únicamente 21 partidos entre 2018 y 2019 como titular

Ex jugador de los Diablos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Las emotivas palabras del profe

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

La canción más reproducida en Apple Colombia hoy

Yeison Jiménez preocupó a sus fanáticos: fue sacado en ambulancia tras una presentación en Bogotá

Deportes

Independiente Medellín vs. América: siga

Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria

Ex jugador de los Diablos Rojos se despachó contra el América y habló de maltrato: “Me borraron”