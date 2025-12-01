Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Jhon Jáder Durán, delantero del Fenerbahce, marcó cuando el cronometro marcaba el quinto minuto de adición - crédito Espn

El clásico de Turquía entre Fenerbahce y Galatasaray finalizó con un empate 1-1 en el Estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul, en un partido que mantuvo la tensión hasta el último minuto. El colombiano Jhon Jáder Durán, que ingresó desde el banquillo al minuto 63 en lugar de Youssef En-Nesyri, se convirtió en el protagonista al marcar el gol del empate en el 90+5. El resultado mantiene a Galatasaray en la cima de la Superliga turca con 33 puntos, apenas uno por encima de Fenerbahce, que tiene 32.

El encuentro, correspondiente a la fecha 14 de la liga, ofreció un desarrollo intenso y varias jugadas determinantes. Galatasaray tomó la delantera al minuto 27 gracias a una acción individual del alemán Leroy Sané, que superó a dos rivales y definió con un potente zurdazo que, tras desviarse, terminó en el fondo de la red.

Durante la primera mitad, el equipo visitante dominó el ritmo del partido, mientras Fenerbahce buscaba respuestas. La oportunidad más clara para los locales llegó cerca del descanso, cuando el español Marco Asensio remató tras un centro del portugués Nelson Semedo, pero el balón se marchó fuera. Poco después, el VAR anuló un gol de Fenerbahce por una mano previa del eslovaco Milan Skriniar.

En sus 28 minutos en cancha, Durán registró 13 toques de balón - crédito Umit Bektas/Reuters

En la segunda parte, Galatasaray continuó generando peligro, con el nigeriano Víctor Osimhen y Sané protagonizando llegadas que exigieron a la defensa local y al portero brasileño Ederson. El colombiano Davinson Sánchez, defensor central de Galatasaray, completó los 90 minutos y estuvo cerca de asistir en una jugada ofensiva. Fenerbahce, por su parte, incrementó la presión en busca del empate, aunque no logró claridad en los metros finales.

Pocos minutos y gol de Durán

La entrada de Jhon Jáder Durán resultó decisiva para el equipo local. El delantero colombiano, de 21 años de edad, aportó dinamismo y peligro al ataque. Antes de su gol, dispuso de una ocasión que no logró concretar, pero la insistencia tuvo recompensa en el tiempo añadido. En la última jugada del partido, Durán se desmarcó en el área y conectó un cabezazo tras un centro desde la izquierda del turco Levent Mercan, que superó en el salto al también turco Arda Unyay y envió el balón al palo más lejano del arquero. El tanto desató la euforia en las gradas y permitió a Fenerbahce rescatar un punto vital en la lucha por el liderato.

En sus 28 minutos en cancha, Durán registró 13 toques de balón, completó el 83% de sus pases y recibió una calificación de 7,5 puntos, lo que lo consolidó como la figura del encuentro para su equipo.

Galatasary busca su título número 26, mientras que Fenerbahçe está en búsqueda del número 20 con Durán como ficha clave - crédito Umit Bektas/Reuters

La celebración del gol incluyó un gesto emotivo hacia la afición: el colombiano se acercó a la tribuna, besó el escudo y compartió la alegría con los seguidores, lo que demostró su vínculo con una hinchada que valora su entrega y capacidad para aparecer en momentos clave. En medio de la celebración y el reconocimiento de la afición, Durán optó por restar importancia a los calificativos y centrarse en su labor dentro del equipo. Su determinación y humildad quedaron reflejadas en su actitud tras el partido, reafirmando su compromiso con el Fenerbahce y su deseo de seguir aportando en momentos decisivos.

Altibajos y momentos decisivos para Durán

La temporada de Durán en Fenerbahce ha estado marcada por altibajos y momentos decisivos. El delantero suma tres goles en seis partidos, además de dos asistencias en la Superliga. Su capacidad para marcar en instantes determinantes ya se había evidenciado en la fecha 11, cuando anotó el 2-3 ante Besiktas en el minuto 83. Sin embargo, la semana previa al clásico estuvo marcada por la polémica, debido a que en el partido de Europa League frente a Ferencvaros de Hungría, Durán ingresó al minuto 60 y fue expulsado en los minutos finales tras un altercado, lo que le impedirá disputar el próximo compromiso internacional ante Brann de Noruega.

Luis Javier Suárez y Jhon Jáder Durán compiten por un puesto en la selección Colombia de cara al mundial de 2026 - crédito FCF

El futuro de Durán en el club turco permanece incierto. Informaciones desde Turquía sugieren que su continuidad no está garantizada y, en caso de una salida anticipada, Al Nassr de Arabia Saudí, propietario de sus derechos, deberá buscarle un nuevo destino. A pesar de no ser titular habitual, el colombiano responde con goles en partidos de alta exigencia, lo que alimenta el debate sobre su papel en el equipo y su proyección internacional.

Irregularidad del Fenerbahce

Además, el equipo dirigido por Okan Buruk atraviesa una racha irregular, con solo una victoria en los últimos tres partidos, mientras que Fenerbahce llegó al clásico tras encadenar cinco triunfos consecutivos. El resultado dejó abierta la disputa por el título y añade presión a ambos conjuntos en la recta final del año.

La actuación de Durán se dio en una semana clave para el fútbol colombiano, ya que, el 5 de diciembre, se hará el sorteo del mundial de 2026 y la destacada participación de otros delanteros nacionales en Europa. Luis Díaz, Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba también anotaron con sus respectivos clubes, lo que le da fuerza a la presencia colombiana en el fútbol internacional y genera expectativas de cara a la próxima cita mundialista.