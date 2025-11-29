Un jugador de la selección Colombia llegaría al fútbol italiano: sería el fichaje estelar de un reconocido equipo

Varios jugadores de la selección Colombia quieren más oportunidades en sus equipos para 2026, año del mundial - crédito @FCFSeleccionCol/X

Queda un poco más de seis meses para el inicio del mundial de 2026, el torneo de fútbol más importante en el planeta y que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 participantes, la mayor cantidad en la historia del torneo, y un total de 104 partidos en los tres países.

La selección Colombia es una de las clasificadas y sus jugadores buscan minutos con sus clubes, uno de ellos cambiaría de equipo para obtener más oportunidades para ser tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo, que aprovecha los amistosos para mirar alternativas en la plantilla.

Posible llegada al fútbol italiano

El futuro de Deiver Machado, lateral izquierdo colombiano del Lens, ha captado la atención internacional ante el interés del Genoa de Italia por ficharlo antes del Mundial 2026. El jugador, de 32 años, mantiene contrato vigente con el club francés hasta mediados de 2026, pero su continuidad es incierta en vísperas del mercado de invierno europeo, según el periodista italiano Rudy Galetti.

El nombre de Machado figura entre las opciones para reforzar al equipo italiano, lo que podría influir directamente en su presencia con la Tricolor, pues se perdió la última convocatoria para los amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, perdiendo el puesto con Álvaro Angulo.

Deiver Machado dejaría al Lens por la falta de minutos en la actual temporada y una lesión - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

Deiver ha atravesado una temporada complicada, marcada por lesiones y escasa participación. El defensor apenas ha disputado cuatro partidos en la presente campaña y se encuentra en proceso de recuperación de una molestia muscular, con la expectativa de regresar en dos semanas. Aunque el Lens sigue contando con sus servicios para lo que resta de la temporada, la directiva está abierta a escuchar ofertas por el colombiano.

El interés del Genoa se ha intensificado tras la llegada de Diego J. López a la dirección deportiva del club italiano. López, quien coincidió con Machado durante su etapa en el Lens como jefe de scouting y luego como director deportivo, conoce bien las capacidades del lateral.

Déiver Machado fue titular en el empate 1-1 de la selección Colombia ante Argentina, por las eliminatorias en Buenos Aires - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Ya se han iniciado conversaciones preliminares entre ambos clubes y que el perfil de Machado encaja en los planes del Genoa para reforzar su plantilla. El periodista italiano Rudy Galetti resaltó que “la combinación de experiencia, solidez defensiva y apoyo ofensivo en la banda de Machado lo convierte en un objetivo muy atractivo para el Genoa”.

En el plano personal, Machado ha priorizado su permanencia en el fútbol europeo, rechazando ofertas de Arabia Saudita durante el último verano. Esta decisión responde a su objetivo de mantenerse en un entorno competitivo de alto nivel, con la intención de asegurar un lugar en la lista definitiva de la selección Colombia para el Mundial 2026.

Posibles rivales en el mundial

Por su parte, la selección Colombia se prepara para el sorteo de grupos del Mundial 2026, que se celebrará el próximo 5 de diciembre. El equipo dirigido por Lorenzo llega a esta instancia con un invicto de nueve partidos, producto de cinco encuentros de las Eliminatorias Sudamericanas y cuatro amistosos.

La Tricolor ocupará un lugar en el bombo 2, lo que le permitirá evitar a rivales como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia en la fase de grupos.

Estos son los bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA. Los 12 grupos serán conformados por cuatro selecciones - crédito FIFA

Sin embargo, podría enfrentarse a potencias del bombo 1, entre las que figuran España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, así como a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos.

Los posibles adversarios de los bombos 3 y 4 incluyen selecciones como Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita, Sudáfrica, Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda, además de los equipos que accedan a través de los repechajes.