Colombia

ELN descartó cualquier nueva negociación con Gustavo Petro y le envió mensaje al próximo gobierno: “Construir un acuerdo nacional”

El grupo armado aseguró que jamás ha orientado votos ni participado en estructuras estatales, y condenó la violencia de las bandas de Iván Mordisco por sus efectos sobre la población civil

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ELN cuestiona al gobierno de Gustavo Petro por incumplir lo pactado en la mesa de diálogos - crédito Federico Ríos/Reuters - Presidencia
ELN cuestiona al gobierno de Gustavo Petro por incumplir lo pactado en la mesa de diálogos - crédito Federico Ríos/Reuters - Presidencia

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) publicó un comunicado el 4 de mayo de 2026 en el que desmiente señalamientos sobre supuestas amenazas electorales y vínculos con el narcotráfico, al tiempo que acusa al gobierno colombiano de incumplir los acuerdos pactados en la mesa de diálogos, tras el mandatario Gustavo Petro reabrir hace días la posibilidad de diálogo con el grupo armado si este avanza en el desmantelamiento de economías ilícitas.

En el documento, la organización guerrillera sostiene que “Aclaramos las mentiras, el ELN lo que dice lo cumple, no miente, reconoce lo que hace, su política es pública y trasparente para el pueblo y el mundo”. El texto, difundido a través de sus redes sociales reitera la postura del grupo frente al proceso de paz, la situación política actual y las recientes acusaciones en su contra.

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De acuerdo con lo expuesto en el comunicado, el ELN afirma que el Estado y el gobierno de Colombia han recurrido a la mentira y el engaño como política, señalando que esta doctrina proviene de los Estados Unidos.

El grupo subraya su carácter político-militar y reivindica una lucha motivada por lo que considera injusticias, exclusión y persecución política cometidas por las instituciones estatales durante más de seis décadas. Según la organización, su accionar se enmarca en la búsqueda de “vida digna, democracia, equidad social y soberanía nacional”.

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El ELN rechaza acusaciones de amenazas electorales y narcotráfico en nuevo comunicado - crédito @DDPazELN/X
El ELN rechaza acusaciones de amenazas electorales y narcotráfico en nuevo comunicado - crédito @DDPazELN/X

En el documento, el ELN sostiene: “Hemos sido claros en manifestar, que si bien no compartimos las elecciones, las respetamos. No participamos ni orientamos votar por nadie”. Además, niega cualquier tipo de amenaza o acción contra candidatos y rechaza haber ejercido cargos en el gobierno, en instancias legislativas o judiciales.

La guerrilla argumenta que no existe justificación para inventar acusaciones en su contra, y atribuye dichas versiones a intereses políticos de quienes, según sus palabras, “buscan hacerse las víctimas”.

Sobre las acusaciones de narcotráfico, el ELN rechaza cualquier relación con carteles o actividades ilícitas asociadas a este fenómeno. La organización declara: “El ELN no participa en ninguno de los eslabones del narcotráfico, por tanto no somos narcotraficantes ni hacemos parte de cartel alguno y menos tenemos acuerdos con ninguno de ellos”.

En el comunicado, la agrupación resalta que su historial es “limpio” en este aspecto y propone impulsar alternativas para enfrentar lo que define como un “problema crítico que afecta a la humanidad”.

ELN desmiente vínculos con carteles y culpa al gobierno de romper acuerdos de paz - crédito @DDPazELN/X
ELN desmiente vínculos con carteles y culpa al gobierno de romper acuerdos de paz - crédito @DDPazELN/X

El grupo subraya que las políticas de Estados Unidos y del Estado colombiano han fracasado en su intento por controlar y erradicar el narcotráfico.

Según el texto, estas estrategias han derivado en conflictos armados, asesinatos y operaciones internacionales como el intento de captura del presidente venezolano. El ELN enfatiza: “Por más mentiras que inventen en contra nuestra, no servirán para encubrir dicho fracaso”, en referencia a los recientes señalamientos.

En cuanto al proceso de paz, el comunicado responsabiliza al presidente Gustavo Petro de incumplir los compromisos alcanzados en la mesa de negociación. La organización acusa al gobierno de utilizar la “perfidia” para obtener ventajas militares y de imponer viejas lógicas orientadas a la desmovilización.

La agrupación asegura que el fracaso del proceso se debió a la imposición de condiciones unilaterales y a la reanudación de operaciones militares en su contra.

La guerrilla del ELN niega injerencia en elecciones y critica políticas antidrogas - crédito Christian Escobar Mora/EFE
La guerrilla del ELN niega injerencia en elecciones y critica políticas antidrogas - crédito Christian Escobar Mora/EFE

El ELN expresa que la verdadera negociación implica acordar transformaciones para mejorar la situación del país y beneficiar a las mayorías, no rendirse ni someterse.

Según el documento, desde 1989 el grupo definió democráticamente dialogar para buscar una salida política al conflicto y sostiene que nunca se ha levantado de las mesas establecidas. En este sentido, la organización ratifica su disposición de construir un acuerdo nacional y extiende la invitación al gobierno que asuma funciones en agosto de 2026 para iniciar un proceso participativo y democrático.

En la etapa final del comunicado, el ELN condena las acciones violentas perpetradas por las bandas de Iván Mordisco, destacando que han causado graves afectaciones a la población civil y buscan deslegitimar la lucha armada revolucionaria.

Para finalizar, el grupo insiste en que su ética y estructura interna le han permitido mantener estabilidad en el mando y control de sus filas, y asegura que las campañas de desinformación no alterarán su identidad ni sus objetivos.

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