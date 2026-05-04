Colombia

Estos son los errores más comunes que comenten los colombianos al ahorrar para la cuota inicial de su vivienda: pueden costar millones

La falta de planificación, el desconocimiento de los costos adicionales y la ausencia de asesoría financiera pueden aumentar el tiempo necesario para reunir la cuota inicial y afectar las condiciones del crédito hipotecario

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Claves y riesgos al preparar la cuota inicial para comprar vivienda en Colombia - crédito Visuales IA Infobae
Claves y riesgos al preparar la cuota inicial para comprar vivienda en Colombia - crédito Visuales IA Infobae

Ahorrar para la cuota inicial de una vivienda representa uno de los mayores retos financieros para los hogares en Colombia.

Aunque este proceso es fundamental para acceder a un crédito hipotecario y definir las condiciones del financiamiento, diversos errores comunes pueden retrasar o dificultar la compra, afectando la estabilidad económica de quienes buscan adquirir un inmueble.

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Uno de los errores más frecuentes es no tener en cuenta los costos adicionales que implica la compra de vivienda. Más allá de la cuota inicial, existen gastos como el avalúo, el estudio de títulos, la escrituración y el registro, que suelen sumarse al monto total y pueden desbalancear las finanzas familiares si no se prevén desde el inicio. A esto se suma la falta de un plan de ahorro estructurado: no definir metas claras, plazos ni una disciplina de ahorro puede extender el tiempo necesario para reunir el dinero requerido.

La caja destinó más de $1.5 billones en subsidios y servicios para fortalecer la economía y el bienestar de las familias afiliadas.
La caja destinó más de $1.5 billones en subsidios y servicios para fortalecer la economía y el bienestar de las familias afiliadas. (Colsubsidio)

Otro aspecto crítico es asumir nuevas deudas durante el proceso de ahorro, lo que reduce la capacidad de endeudamiento y puede dificultar la aprobación del crédito hipotecario o empeorar sus condiciones. Además, muchos compradores no buscan asesoría financiera ni comparan opciones de crédito desde etapas tempranas, perdiendo así oportunidades de acceder a mejores tasas de interés, subsidios o esquemas que faciliten el cierre financiero.

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En Colombia, la cuota inicial exigida varía según el tipo de vivienda y el perfil del comprador. Para vivienda de interés social (VIS) el monto suele estar entre el 10% y el 20% del valor del inmueble, mientras que para vivienda no VIS el rango común es del 20% al 30%. Por ejemplo, para una vivienda VIS, la cuota inicial puede oscilar entre $26 millones y $40 millones, mientras que en vivienda no VIS puede superar los $80 millones, según la ciudad y el tipo de inmueble.

El tiempo necesario para reunir la cuota inicial depende de factores como el valor de la vivienda, el ingreso del hogar, la capacidad de ahorro y la posibilidad de complementar el esfuerzo con cesantías o subsidios. En general, este proceso puede tomar entre 18 y 24 meses, aunque puede variar según las condiciones de cada familia. Apoyarse en cesantías, subsidios de cajas de compensación o programas territoriales puede reducir el monto que debe aportar directamente el hogar.

No considerar gastos adicionales, asumir nuevas deudas y carecer de un plan de ahorro estructurado son errores frecuentes que dificultan reunir la cuota inicial para vivienda en Colombia - crédito Infobae Visuales IA
No considerar gastos adicionales, asumir nuevas deudas y carecer de un plan de ahorro estructurado son errores frecuentes que dificultan reunir la cuota inicial para vivienda en Colombia - crédito Infobae Visuales IA

Planificar el ahorro para la cuota inicial de una vivienda requiere información, disciplina y una visión integral que incluya todos los costos asociados y la estrategia para acceder al crédito. Evitar los errores mencionados permite avanzar de manera segura hacia la meta de tener vivienda propia, sin poner en riesgo la salud financiera familiar.

Bogotá lanza plan de vivienda con más de 9.000 subsidios para facilitar la compra y mejoramiento de hogares

Como parte de la estrategia para facilitar el acceso a la vivienda propia en la capital, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría del Hábitat, lanzó el programa Mi “Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar”. Esta iniciativa busca beneficiar a más de 9.000 hogares con subsidios y apoyos diseñados para acompañar a las familias durante todo el proceso de compra o mejoramiento de vivienda.

El plan integra en un único calendario las distintas ayudas disponibles, que van desde el respaldo al ahorro inicial hasta el cierre financiero y la posibilidad de acceder a mejoramientos de vivienda.

Se prevé la asignación de más de 2.500 subsidios bajo los programas Oferta Preferente y Reactiva tu Compra - crédito Secretaría de Hábitat
Bogotá lanzó el programa “Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar” con más de 9.000 subsidios disponibles para compra o mejoramiento de vivienda - crédito Secretaría de Hábitat

La convocatoria está abierta para quienes deseen postularse, pero es fundamental seguir las fechas establecidas, ya que los cupos son limitados y la demanda suele ser alta. Las personas interesadas deben inscribirse entre el 20 de mayo y el 1 de junio a través de los canales oficiales de la Secretaría del Hábitat, donde también pueden consultar los requisitos y procedimientos.

El cierre de la estrategia será la Gran Feria de Vivienda 2026, programada entre el 2 y el 4 de julio, donde se reunirán las principales entidades y se orientará a los ciudadanos sobre opciones de financiación, subsidios y oferta de proyectos habitacionales.

En los últimos años, los subsidios se han consolidado como un motor fundamental del mercado inmobiliario en Bogotá. En 2025, los programas distritales permitieron la asignación de cerca de 20.000 subsidios, impulsando la venta de cerca de 40.000 unidades de vivienda de interés social (VIS) y favoreciendo una recuperación del sector, con un crecimiento de más del 20% en ventas totales respecto a 2024.

Vivienda apartamentos en Bogotá-Colombia
Las inscripciones para los subsidios estarán abiertas entre el 20 de mayo y el 1 de junio; los cupos son limitados y la demanda es alta - crédito Secretaría de Hábitat

A pesar de estos avances, las autoridades reconocen que el aumento en las tasas de interés y la brecha entre el número de subsidios y la demanda han generado un incremento en los desistimientos de compra durante los primeros meses de 2026. Por eso, la administración distrital insiste en que los interesados deben informarse y postularse oportunamente, siguiendo el calendario oficial para acceder a los beneficios disponibles.

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