Jorge Carrascal está a 90 minutos de conquistar la Copa Libertadores: esta es su historia

Jorge Carrascal le dio la posibilidad a Flamengo de jugar la final de la Copa Libertadores-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Jorge Carrascal se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores con Flamengo, convirtiéndose en el único colombiano presente en el partido decisivo ante Palmeiras.

El encuentro, que se celebrará en el estadio Monumental de Lima a las 4:00 p. m., será transmitido por Espn y Disney Plus, y representa la oportunidad más significativa en la carrera del futbolista cartagenero, aspirando a inscribir su nombre en la historia del fútbol sudamericano.

El trayecto de Carrascal hasta este momento ha estado marcado por desafíos y transformaciones profundas. Nacido y criado en el barrio Escallón Villa de Cartagena, el jugador forjó su carácter en un entorno donde la vida cotidiana imponía dureza y las derrotas en los partidos callejeros podían terminar en peleas.

En ese contexto, aprendió que el fútbol podía ofrecerle una vía de escape y que la supervivencia exigía, en ocasiones, defenderse incluso con un cuchillo. Su padre, también llamado Jorge Carrascal, recordó a El Colombiano, en el artículo que hizo John Eric Gómez:

“Gracias a Dios dejó atrás esa etapa, cuando incluso andaba armado con un cuchillo”.

El inicio de su carrera profesional se dio a los 16 años con Millonarios, pero pronto su destino lo llevó a Europa.

Primero recaló en el Sevilla, y más tarde en el Karpaty Lviv de Ucrania, una experiencia que lo obligó a adaptarse a una cultura desconocida, a convivir con un traductor y a soportar inviernos extremos. En Ucrania, Carrascal comprendió que la madurez no depende de la edad, sino de las circunstancias que se atraviesan.

Jorge Carrascal tuvo un paso importante por River Plate-crédito Gustavo Ortiz/REUTERS

Posteriormente, su llegada a River Plate bajo la dirección de Marcelo Gallardo marcó un nuevo capítulo. En Argentina, la prensa lo apodó el “Neymar colombiano”, no por una comparación directa con el astro brasileño, sino por su habilidad para eludir rivales, su ritmo distintivo y su capacidad para romper líneas defensivas. Con River, Carrascal conquistó la Recopa Sudamericana 2019, su primer título internacional.

La siguiente etapa lo llevó a Rusia, donde defendió los colores del CSKA y el Dinamo Moscú. En la liga rusa, caracterizada por su exigencia física, el colombiano sumó minutos y consolidó su juego. Cuando Flamengo lo incorporó en agosto de este año, Carrascal ya era un futbolista maduro y preparado para competir al más alto nivel.

Aunque no participó en la fase de grupos de la actual edición de la Libertadores, su impacto fue inmediato en las instancias decisivas. En la semifinal de ida frente a Racing, único partido en el que fue titular, marcó el gol del triunfo y se erigió como la figura del encuentro. Ese tanto, que selló el 1-0 global, permitió que Flamengo accediera a la final y mantiene al club en la lucha por su cuarta Libertadores.

Así fue el paso de Jorge Carrascal en las formativas de Millonarios

El cartagenero tuvo un paso por el cuadro azul-crédito Juan Ignacio Roncoroni/REUTERS

En charla con el periodista Daniel Bello, de El Espectador, charló con Guillermo Villarreal, director técnico de la categoría Sub-17 de Millonarios, y allí recordó que vio cosas distintas en el campo de juego sobre el talento que tenía Carrascal:

“Era un chico con mucha personalidad, un diamante en bruto al que había que pulir. Llegaba tarde y faltaba a algunos entrenamientos, pero todo se llenaba con verlo jugar, porque en los entrenamientos no era normal lo que hacía. Tomaba acciones inesperadas, era un jugador totalmente diferente”.

También en el mismo artículo que hace el periodista Daniel Bello, se citó un video de Jorge Carrascal en su etapa como canterano de Millonarios, recordó el momento cuando seguía a ídolos como Mayer Candelo, referente del cuadro azul, y Ronaldinho, leyenda de la selección de Brasil.

Así hablaba Jorge Carrascal en Millonarios-crédito @fpcbiblio/X

El rendimiento de Jorge Carrascal en la Copa Libertadores

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - Second Leg - Racing Club v Flamengo - Estadio Presidente Peron, Buenos Aires, Argentina - October 29, 2025 Flamengo's Jorge Carrascal in action REUTERS/Matias Baglietto

Jorge Carrascal disputó 4 partidos en 182 minutos en la Copa Libertadores, y allí anotó un gol, permitiendo que el equipo de Filipe Luis disputara la final de la Copa Libertadores.

22 de octubre de 2025 - Semifinal de la Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Racing