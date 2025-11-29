Jorge Carrascal es campeón de la Copa Libertadores 2025: Flamengo superó a Palmeiras en Lima por 1-0

Jorge Carrascal fue titular con el Flamengo ante Palmeiras, en la final de la Copa Libertadores en Lima - crédito ERNESTO BENAVIDES / AFP

Se terminó una nueva edición de la Copa Libertadores, que en su edición 2025 tuvo como finalistas a los equipos brasileños Flamengo y Palmeiras, que también son de las escuadras más importantes en el continente y que manejan la mayor cantidad de recursos en sus plantillas.

Jorge Carrascal jugó con el Fla y celebró el título en el estadio Monumental de Lima, donde el cuadro carioca venció a los paulistas por la mínima diferencia y se quedó con su cuarto trofeo en la historia, luego de las ediciones de 1981, 2019 y 2022, además de que es la segunda vez que celebra en territorio peruano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el volante colombiano concreta su segundo trofeo de un torneo continental en su carrera, tras la Recopa Sudamericana 2019, jugando como titular y ahora le apunta al Brasileirao, en el que también puede quedarse con el campeonato porque está muy cerca de dar la vuelta olímpica, a falta de dos jornadas.

Carrascal, campeón de la Libertadores

En el estadio Monumental de Lima, el conjunto del técnico Filipe Luis no quería pasar la oportunidad de quedarse con el cuarto trofeo para la institución, en una plaza donde ya sabía celebrar, porque venció a River en 2019, y con un colombiano en el mediocampo para lograr el objetivo.

Carrascal fue titular en Flamengo ante Palmeiras, tenía la tarea de frenar las acciones de jugadores como Vitor Roque, Raphael Veiga y Joaquín Píquerez, además de ayudar a sus compañeros para sacar el equipo al frente de ataque en muchas ocasiones, desde atrás y los costados.

Jorge Carrascal también fue víctima de las faltas fuertes por parte de Palmeiras - crédito Sebastián Castañeda/REUTERS

El cuadro de Río de Janeiro logró la victoria en un tiro de esquina a los 67 minutos, cuando Danilo apareció en el aire con un cabezazo que se fue al palo derecho y venció al portero Carlos Miguel, que no pudo reaccionar por la sorpresiva llegada del jugador de Fla y así se quedó con el título para los cariocas.

La plataforma Sofascore le dio a Jorge Carrascal un puntaje de 6,8, luego de disputar todo el encuentro en Lima, donde hizo un pase clave, un centro acertado de ocho lanzados, 81% de precisión en los pases, dos disparos afuera del arco y cuatro recuperaciones de pelota.

El volante cafetero consigue su séptimo título en su carrera, el segundo a nivel internacional y el primero con Flamengo, con el que espera consolidarse para 2026 y ser llamado por el técnico Néstor Lorenzo para el mundial, además de que ahora afrontará la Copa Intercontinental de la FIFA, cuyo primer rival será Cruz Azul de México.

El título en Lima se definió con un gol

Con Jorge Carrascal todo el encuentro, Flamengo se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 tras vencer a Palmeiras en el Monumental de Lima, logrando así el cuarto título continental para el club brasileño.

El encuentro se definió en el minuto 66, cuando Danilo anotó de cabeza tras un centro de Giorgian De Arrascaeta, desatando la celebración de los rojinegros. En la primera mitad, ambos equipos mostraron cautela, con Flamengo dominando la posesión y Palmeiras apostando al contragolpe, pero sin lograr romper el empate.

Durante la segunda parte, el partido también estuvo marcado por una jugada polémica a la media hora, cuando una fuerte entrada de Erick Pulgar sobre Bruno Puchs no fue revisada por el VAR, pese a las protestas del equipo paulista y de los aficionados en el estadio Monumental.

En los minutos finales, Palmeiras presionó en busca del empate y Vitor Roque desperdició una oportunidad clara al rematar desviado desde el área. Flamengo pudo aumentar la diferencia con un disparo de Carrascal que pasó cerca del arco, tras un tiro libre que se estrelló en el poste. El pitazo final selló la victoria y el festejo de Flamengo en Lima.