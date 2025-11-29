Chapecoense recordó a Atlético Nacional tras nueve años de la tragedia aérea: “Hermanos para siempre”

En el avión que impactó con una montaña iba todo el plantel profesional de Chapecoense - crédito AP

En 2016, tras ganar la Copa Libertadores, Atlético Nacional tenía la oportunidad de ganar el segundo torneo más importante de Conmebol, en la final que disputaría ante Chapecoense en el estadio Atanasio Girardot.

Todo esto quedó a un lado debido a que gran parte del plantel del club de Santa Catarina, junto a directivos y periodistas de esa zona de Brasil, sufrieron un accidente aéreo durante el aterrizaje en Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Solo seis personas sobrevivieron tras el siniestro aéreo, que fue provocado por un error humano, ya que el avión no fue recargado con combustible durante la escala que hicieron en Bolivia.

En una muestra de solidaridad, Atlético Nacional rechazó que la final fuera reprogramada y cedieron el título de la Copa Sudamericana a Chapecoense, que ha realizado varios homenajes a Colombia en sus indumentarias desde entonces.

El club brasileño sigue agradeciendo a Colombia por su ayuda tras el accidente aéreo - crédito Chapecoense

Debido a ese contexto, cada 28 de noviembre el mundo recuerda a las víctimas de la tragedia de Chapecoense, como se le recuerda a los fallecidos tras el accidente aéreo.

En 2025 esto no fue la excepción, en la jornada clubes de diferentes partes del mundo compartieron audiovisuales en honor a los atletas, directivos y el resto de los tripulantes del avión que impactó contra una montaña en Antioquia.

A estos gestos se sumó una publicación de Atlético Nacional en su cuenta de X, en la que compartieron una imagen con el escudo de Chapecoense y el mensaje: Hace nueve años se volvieron eternos".

En los comentarios, fanáticos del club Verdolaga y del fútbol en general, agradecieron a los directivos y jugadores de Nacional en ese momento por ceder el trofeo de la Copa Sudamericana, gesto con el que resaltaron que hay momentos en la vida en los que ganar no es la prioridad.

El club colombiano recordó a las víctimas de la tragedia de Chapecoense - crédito Atlético Nacional

De manera inmediata, la cuenta oficial de Chapecoense compartió la publicación de Atlético Nacional y le sumó un fraternal mensaje para los Verdolagas: “Hermanos para siempre”.

En los comentarios, fanáticos de Chapecoense reconocieron al club colombiano con diferentes mensajes; además, también mencionaron a algunas de las víctimas del accidente para recordar que marcaron una de las épocas más históricas del pequeño club de Santa Catarina.

Sobreviviente reveló que soñó con la tragedia antes de volar

El club brasileño agradeció el homenaje de Atlético Nacional - crédito @ChapecoenseReal/X

En una carta que escribió Neto, exdefensor de Chapecoense, para que fuera expuesta en The Players Tribune, el sobreviviente de la tragedia aseguró que antes del viaje a Colombia soñó con un accidente aéreo.

“Soñé que sucedería. Unos días antes de que partiéramos para la final de la Copa Sudamericana en Colombia, tuve una terrible pesadilla. Cuando desperté, le dije a mi esposa que había estado en un accidente de avión. Estaba en el avión por la noche y llovía mucho. Entonces el avión se apagó. Cayó del cielo. Pero, de alguna manera pude levantarme de los escombros. Salí y estaba en una montaña por la noche. Todo estaba oscuro. Eso es todo lo que recordaba”.

El brasileño narró en su escrito lo que vivió durante el accidente, recordando que su siguiente recuerdo fue cuando ya estaba en un hospital.

“El avión se apagó. La fuerza cayó por completo. Estaba completamente despierto y el avión cayó del cielo. Una vez me desperté, vi que mi padre estaba sentado en la silla llorando. Todos los médicos entraron en la habitación. Mi madre y mi padre estaban ahí, mi hermana, un psicólogo y un pastor. Me dijeron que tenían algo que decirme. Mi padre me dijo: «¿Recuerdas ese sueño que tuviste?»“, es parte del relato del brasileño, que durante varias horas pensó que seguía dormido y sus compañeros seguían con vida.