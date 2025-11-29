Barranquilla y la Copa Sudamericana: las claves de la elección de la capital del Atlántico para la final continental

Barranquilla hará una inversión millonaria para renovar el estadio de la ciudad - crédito @AlejandroChar / X

Desde que la Conmebol adoptó el método de finales para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que se maneja en Europa, dejando a un lado las definiciones a través de series a ida y vuelta, cada año se genera gran expectativa por las ciudades que albergarán los compromisos decisivos de cada competición.

El 28 de noviembre de 2025, la Conmebol confirmó que para la “Segunda mitad de la gloria” se ha elegido a Barranquilla para que sea la sede de la final internacional en 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La final se disputará en Barranquilla, una ciudad emblemática del deporte colombiano que, por primera vez, será escenario del partido decisivo”, informó la máxima entidad del fútbol sudamericano.

Además de la renovación del estadio Metropolitano Roberto Mélendez, que aumentará su aforo de manera considerable, hay otros aspectos que fueron cruciales para que la capital del Atlántico haya sido escogida como sede.

Junior de Barranquilla juega como local en el estadio que albergará la final de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Así se escoge una ciudad para albergar una final en Sudamérica

La elección de la sede para las finales de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores se realiza mediante un proceso estructurado que organiza la Conmebol con criterios definidos orientados a garantizar la excelencia del evento.

El proceso inicia con la presentación de candidaturas formales por parte de aquellas ciudades interesadas que cumplen con los requisitos básicos establecidos por la entidad; después, se lleva a cabo una evaluación exhaustiva sobre cada una de las propuestas recibidas, centrada en factores esenciales como la capacidad del estadio y la infraestructura general de la ciudad.

La capacidad de los estadios en Colombia ha sido un factor cuestionado por el presidente de la FCF, Ramón Jesurún, que ha cuestionado que la capital del país tenga un estadio al que pueden ingresar menos de 40.000 espectadores.

Lanús, de Argentina, es el último campeón de la Copa Sudamericana - crédito AP

Precisamente, uno de los aspectos considerados prioritarios es la capacidad del estadio, ya que se prefiere contar con recintos aptos para recibir a una gran cantidad de espectadores, lo que contribuye tanto al ambiente como a la difusión del torneo.

Además, la infraestructura de la ciudad representa un elemento clave. Se inspecciona que existan aeropuertos con facilidad de acceso internacional y nacional, una oferta hotelera capaz de albergar a miles de personas y un sistema de transporte eficiente que permita el traslado de delegaciones, hinchas y medios de comunicación en condiciones óptimas.

La Conmebol también toma en cuenta la experiencia previa de la ciudad anfitriona en la organización de grandes eventos deportivos, cabe recordar que Barranquilla se preparó para recibir los Juegos Panamericanos, lo que hace que sea una de las ciudades con mejor infraestructura para eventos de esa índole en el país.

La decisión final sobre la sede se toma luego de que un equipo designado por la máxima entidad del fútbol sudamericano evalúa minuciosamente cada propuesta y constata que se cumplan todos los requisitos de calidad, con el objetivo de ofrecer un evento de máximo nivel y beneficioso para clubes, aficionados y patrocinadores.

El "Metro" es la casa de la selección Colombia en las eliminatorias sudamericanas - crédito Reuters

Barranquilla ya fue sede de la final de una Copa Sudamericana

En 2018, cuando las finales de los torneos de clubes se jugaban con formato de ida y vuelta, Barranquilla recibió el primer partido de la definición de la Copa Sudamericana, en la que Junior recibió a Athletico Paranaense.

En “La Arenosa”, el Tiburón igualó 1-1 ante su rival brasileño, por lo que la final se definió en Brasil, en donde se repitió el mismo marcador y Paranaense se coronó campeón tras derrotar al club colombiano en la tanda de penales.

Esa fue la última vez que la Copa Sudamericana tuvo a un finalista colombiano, antes de eso Atlético Nacional y Santa Fe la habían disputado.