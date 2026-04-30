La Cnsc abrió inscripciones para más de 1.400 empleos públicos en entidades territoriales y UApA: postúlese hasta el 19 de mayo

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció la reactivación del proceso de selección Entidades del Orden Territorial y Unidad Administrativa Especial Alimentos para Aprender (UApA), abriendo así una nueva ventana de oportunidades para quienes aspiran a cargos de carrera administrativa en el sector público.
Tras el levantamiento de la suspensión, la ciudadanía podrá inscribirse y concursar por más de 1.400 vacantes en niveles asistencial, técnico y profesional, distribuidas en 29 entidades de ocho departamentos y Bogotá D.C.
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¿Quiénes pueden participar?
La convocatoria está dirigida a cualquier ciudadano colombiano que cumpla con los requisitos mínimos de estudio y experiencia estipulados en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del empleo de su interés, así como con los requisitos generales del Acuerdo de Convocatoria de cada proceso. Esto garantiza que la selección sea meritocrática, transparente y abierta a la mayor diversidad de perfiles profesionales y técnicos del país.
Entre las entidades participantes se destacan gobernaciones, alcaldías, institutos descentralizados y la Unidad Administrativa Especial Alimentos para Aprender (UApA), que busca fortalecer el acceso a la alimentación escolar.
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¿Cómo y cuándo inscribirse?
Las inscripciones estarán habilitadas a través del aplicativo digital Simo (https://simo.cnsc.gov.co/) desde el 5 hasta el 19 de mayo de 2026. Este sistema permite realizar el proceso de manera virtual y segura, facilitando el acceso desde cualquier lugar del país.
Quienes aún no estén registrados en Simo deben dirigirse a la página oficial de la Cnsc (www.cnsc.gov.co), seleccionar la opción de Simo y crear un usuario y contraseña. Una vez registrados, podrán explorar la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec), filtrar vacantes por palabra clave o seleccionar la convocatoria de interés, y proceder con su postulación.
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Paso a paso para la inscripción:
- Ingrese a https://simo.cnsc.gov.co/
- Regístrese o inicie sesión con su usuario y contraseña.
- Acceda a la Opec y seleccione el cargo de interés.
- Complete el formulario de inscripción, elija el lugar donde desea presentar las pruebas y confirme el empleo al que se postula.
- Elija el medio de pago y complete la transacción. El sistema confirmará la inscripción una vez el pago sea verificado.
- Revise su correo electrónico para recibir la confirmación del proceso.
La Cnsc pone a disposición tutoriales y ayudas en su portal para guiar a los aspirantes en cada etapa del proceso. Es fundamental leer atentamente los acuerdos de convocatoria y verificar que se cumplan todos los requisitos antes de finalizar la inscripción.
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Costos de participación y medios de pago
El acceso al concurso implica el pago de un derecho de participación, que varía según el nivel del cargo:
- Nivel asistencial y técnico: $58.400
- Nivel profesional: $87.550
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Estos valores cubren los costos de organización, logística y desarrollo de las pruebas, asegurando la transparencia y autogestión del proceso. El pago puede realizarse fácilmente a través de la plataforma PSE (pago en línea) o mediante ventanilla o corresponsal bancario, utilizando el código de barras generado por el sistema al finalizar la inscripción.
Principales características de la convocatoria
- Vacantes: más de 1.400 en niveles asistencial, técnico y profesional.
- Departamentos: Amazonas, Boyacá, Nariño, Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Santander, Cesar y Bogotá D.C.
- Entidades: gobernaciones, alcaldías, UApA e institutos descentralizados.
- Modalidad de inscripción: concurso abierto (inscripción general del 5 al 19 de mayo de 2026). La modalidad de discapacidad cerró en febrero con más de 90 vacantes.
- Transparencia: el pago del derecho de participación es indispensable para formalizar la postulación.
- Canales de apoyo: www.cnsc.gov.co y el aplicativo Simo.
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Recomendaciones y advertencias
La Cnsc insistió en la importancia de consultar con anticipación toda la documentación y requisitos exigidos, así como de verificar el cumplimiento de los mismos antes de inscribirse. La falta de algún requisito o el incumplimiento de las reglas del proceso puede invalidar la postulación.
El organismo precisó que el proceso es completamente digital, y el pago de los derechos de participación es un paso obligatorio para ser admitido en las siguientes etapas de selección.
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