La Cnsc abrió inscripciones para más de 1.400 empleos públicos en entidades territoriales y UApA: postúlese hasta el 19 de mayo

Las inscripciones estarán abiertas del 5 al 19 de mayo de 2026 a través del aplicativo digital Simo de la Cnsc - crédito Cnsc

La Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) anunció la reactivación del proceso de selección Entidades del Orden Territorial y Unidad Administrativa Especial Alimentos para Aprender (UApA), abriendo así una nueva ventana de oportunidades para quienes aspiran a cargos de carrera administrativa en el sector público.

Tras el levantamiento de la suspensión, la ciudadanía podrá inscribirse y concursar por más de 1.400 vacantes en niveles asistencial, técnico y profesional, distribuidas en 29 entidades de ocho departamentos y Bogotá D.C.

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¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a cualquier ciudadano colombiano que cumpla con los requisitos mínimos de estudio y experiencia estipulados en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del empleo de su interés, así como con los requisitos generales del Acuerdo de Convocatoria de cada proceso. Esto garantiza que la selección sea meritocrática, transparente y abierta a la mayor diversidad de perfiles profesionales y técnicos del país.

Los aspirantes deben cumplir con los requisitos mínimos de estudio y experiencia establecidos para cada cargo público ofertado - crédito VisualesIA/CNSC

Entre las entidades participantes se destacan gobernaciones, alcaldías, institutos descentralizados y la Unidad Administrativa Especial Alimentos para Aprender (UApA), que busca fortalecer el acceso a la alimentación escolar.

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¿Cómo y cuándo inscribirse?

Las inscripciones estarán habilitadas a través del aplicativo digital Simo (https://simo.cnsc.gov.co/) desde el 5 hasta el 19 de mayo de 2026. Este sistema permite realizar el proceso de manera virtual y segura, facilitando el acceso desde cualquier lugar del país.

Quienes aún no estén registrados en Simo deben dirigirse a la página oficial de la Cnsc (www.cnsc.gov.co), seleccionar la opción de Simo y crear un usuario y contraseña. Una vez registrados, podrán explorar la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec), filtrar vacantes por palabra clave o seleccionar la convocatoria de interés, y proceder con su postulación.

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Paso a paso para la inscripción:

Ingrese a https://simo.cnsc.gov.co/ Regístrese o inicie sesión con su usuario y contraseña. Acceda a la Opec y seleccione el cargo de interés. Complete el formulario de inscripción, elija el lugar donde desea presentar las pruebas y confirme el empleo al que se postula. Elija el medio de pago y complete la transacción. El sistema confirmará la inscripción una vez el pago sea verificado. Revise su correo electrónico para recibir la confirmación del proceso.

La convocatoria ofrece más de 1.400 vacantes distribuidas en entidades del orden territorial y la UApA a nivel nacional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Cnsc pone a disposición tutoriales y ayudas en su portal para guiar a los aspirantes en cada etapa del proceso. Es fundamental leer atentamente los acuerdos de convocatoria y verificar que se cumplan todos los requisitos antes de finalizar la inscripción.

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Costos de participación y medios de pago

El acceso al concurso implica el pago de un derecho de participación, que varía según el nivel del cargo:

Nivel asistencial y técnico: $58.400

Nivel profesional: $87.550

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Estos valores cubren los costos de organización, logística y desarrollo de las pruebas, asegurando la transparencia y autogestión del proceso. El pago puede realizarse fácilmente a través de la plataforma PSE (pago en línea) o mediante ventanilla o corresponsal bancario, utilizando el código de barras generado por el sistema al finalizar la inscripción.

El costo de participación varía según el nivel del cargo: $58.400 para asistencial y técnico, y $87.550 para profesional - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Principales características de la convocatoria

Vacantes: más de 1.400 en niveles asistencial, técnico y profesional.

Departamentos: Amazonas, Boyacá, Nariño, Valle del Cauca, Quindío, Tolima, Santander, Cesar y Bogotá D.C.

Entidades: gobernaciones, alcaldías, UApA e institutos descentralizados.

Modalidad de inscripción: concurso abierto (inscripción general del 5 al 19 de mayo de 2026). La modalidad de discapacidad cerró en febrero con más de 90 vacantes.

Transparencia: el pago del derecho de participación es indispensable para formalizar la postulación.

Canales de apoyo: www.cnsc.gov.co y el aplicativo Simo.

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Recomendaciones y advertencias

La Cnsc insistió en la importancia de consultar con anticipación toda la documentación y requisitos exigidos, así como de verificar el cumplimiento de los mismos antes de inscribirse. La falta de algún requisito o el incumplimiento de las reglas del proceso puede invalidar la postulación.

El organismo precisó que el proceso es completamente digital, y el pago de los derechos de participación es un paso obligatorio para ser admitido en las siguientes etapas de selección.

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