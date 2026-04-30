Grave accidente en la vía La Mesa-Bogotá dejó una víctima fatal: el bus se volcó

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas entregó el reporte oficial sobre el accidente ocurrido en la tarde del miércoles - crédito Bomberos de Cundinamarca

El capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, entregó detalles sobre el aparatoso accidente vial que se presentó en la jornada del 29 de abril de 2026 en la carretera La Mesa-Bogotá.

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 72 de la vía, en el sector conocido como la curva de la Virgen: “Se presentó un grave accidente en la vía La Mesa-Bogotá de un bus de la empresa El Sol, el cual cubría la ruta Anapoima-Bogotá con un promedio de 11 ocupantes”.

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Los primeros reportes entregados por el vocero indicaron que varios de los ciudadanos que se transportaban en el vehículo resultaron heridos y una de las personas falleció por el fuerte impacto: “Se reportan nueve personas lesionadas, una de mayor complejidad, los cuales fueron remitidos de manera inicial al hospital de La Mesa. Tenemos una víctima fatal. Las causas del siniestro en este momento son materia de investigación”,

Al parecer, el vehículo sufrió un volcamiento lateral tras perder el control, según lo explicó el capitán Farfán Vargas al dar un balance oficial del número de afectados y la situación tras el siniestro. Sin embargo, esta versión será confirmada o descartada conforme avance el proceso investigativo.

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El bus quedó volcado sobre su lateral derecho a uno de los costados de la vía, lo que quedó registrado en los celulares de varios transeúntes grabaron la situación - crédito Bomberos de Cundinamarca

Informes preliminares indican que existe la posibilidad de que haya más víctimas fatales adicionales por la gravedad de las heridas con las que quedaron algunos de los ciudadanos que se movilizaban en el vehículo de transporte de pasajeros entre ciudades y que resultaron heridos tras el fuerte impacto.

Del mismo modo, el reporte oficial dio a conocer que la respuesta a la emergencia incluyó la acción coordinada de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de La Mesa, Tena, Tocaima y El Colegio, y el apoyo de la Concesión Vial, el colegio Tocaima, personal de los diferentes centros hospitalarios y la Policía Nacional.

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Las labores de rescate y atención prehospitalaria continuaban al cierre del reporte, por lo que el vocero de los bomberos recordó a los conductores la importancia de utilizar rutas alternas ante el cierre parcial del corredor vial.

El accidente ocasionó un fuerte retraso en la movilidad del concurrido sector - crédito Bomberos de Cundinamarca

Las autoridades de Cundinamarca piden a todos los actores viales extremar las precauciones en esta época de lluvias, teniendo en cuenta que varios de sus municipios se han visto fuertemente afectados.

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Por ejemplo, durante la última semana de abril se reportó que se registró el desbordamiento de una quebrada en la vereda Curubital (km 96), de acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos de Bojacá que reportó lluvias intensas que impactaron la Vía Nacional (Mosquera - La Mesa). Además, atendieron inundaciones en las veredas Barro Blanco, Cubia y Santa Bárbara.

En Quebradanegra también se adelantó el cierre total de vías por caída de árboles en los sectores de Pasomalo, Hobovia y en la Inspección de La Magdalena. Mientras que en Nocaima y Tabio se registraron afectaciones en varias viviendas por las fuertes lluvias.

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Las autoridades atendieron varias emergencias relacionadas con las inundaciones - crédito Gestión del Riesgo Cundinamarca / Facebook

Del mismo modo, los organismos de socorro confirmaron deslizamientos de tierra en las veredas Zapata, El Paraíso y El Mirador de La Mesa, y otros ocurridos en San Antonio del Tequendama, que afectaron a cinco familias.

Adicionalmente, se reportaron inundaciones en las veredas El Triunfo, La Toma, La Portada y San José, en La Calera, por lo que se realizó un enfático llamado a la comunidad para que se reporte cualquier emergencia a la línea 123.

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Ante la gravedad del panorama por el riesgo de inundaciones y deslizamientos, también se recomendó limpiar los canales y bajantes, no arrojar basura a las calles, asegurar techos y tener un plan de evacuación.