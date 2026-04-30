Iván Cepeda advierte que una constituyente no es su “prioridad” y sacude el tablero político del petrismo: “No hay ninguna prohibición”

Iván Cepeda respondió directamente sobre la posibilidad de que la constituyente ocupe un lugar prioritario en su eventual mandato presidencial - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El debate sobre una eventual asamblea nacional constituyente volvió a ocupar el centro de la conversación política en Colombia, luego de las declaraciones del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que fijó su posición frente a una de las apuestas más controvertidas del presidente Gustavo Petro.

La postura del aspirante presidencial se conoció en medio del ambiente electoral de 2026, donde las reformas sociales impulsadas por el actual Gobierno siguen marcando la agenda pública; la idea de una constituyente, promovida por el presidente Petro, aparece como un punto de tensión entre sectores que respaldan su viabilidad y otros que advierten efectos sobre el equilibrio institucional.

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Iván Cepeda respondió preguntas de periodistas sobre el tema y dejó una definición que ubica la discusión en otro nivel de prioridad. Su respuesta marcó distancia frente a la urgencia de ese mecanismo y puso el foco en otra línea de acción política, sin desligarse del sistema programático que comparte con el Gobierno, teniendo en cuenta que él es el candidato que sigue la línea política e ideológica de Gustavo Petro.

Gobierno intensificó la búsqueda de respaldo ciudadano para sus iniciativas de transformación institucional, al insistir en la idea de una constituyente - crédito Colprensa

En ese escenario político, Iván Cepeda entra al debate como figura clave del mismo proyecto político del Gobierno, por lo que sus declaraciones responden a preguntas directas sobre la posibilidad de que una constituyente ocupe un lugar central en su eventual mandato.

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“Lo que dice el acuerdo es que defendemos la constitución y que vamos en el camino de ver qué va ocurriendo en el país”, afirmó el candidato frente a los medios de comunicación. Con esa frase, Cepeda situó su posición dentro del marco institucional vigente, sin asumir la propuesta como prioridad inmediata.

El aspirante del Pacto Histórico añadió una precisión sobre el alcance de la iniciativa dentro de su programa: “No hay ninguna prohibición, pero tampoco va a ser en este momento la prioridad (...) La prioridad es el acuerdo nacional y ahí lo dice claramente”.

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La posición del candidato introduce un matiz dentro del debate que rodea al Gobierno actual; sin rechazar la discusión sobre una constituyente, Cepeda la desplazó del centro de su agenda inmediata y refozó la idea de concertación como eje principal.

Iván Cepeda señaló que la discusión constitucional no se elimina del debate político, aunque aclaró el orden de su agenda - crédito Sergio Acero/Reuters

Petro y su idea de una constituyente: ¿de qué se trata?

Y es que el presidente Gustavo Petro sostiene desde su administración la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente, idea que empezó a tomar fuerza desde 2024. Su argumento se centra en la necesidad de destrabar reformas sociales que, según su visión, enfrentan obstáculos en el Congreso de la República y en decisiones judiciales; entre esas reformas aparecen la salud, las pensiones y el trabajo.

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Petro vincula esa iniciativa con la posibilidad de fortalecer la aplicación de la Constitución de 1991. En su planteamiento, la constituyente serviría como un mecanismo para garantizar derechos como la salud, la educación, el acceso al agua y la reforma agraria, todos ubicados en el centro de su programa de Gobierno.

De forma paralela, el mandatario impulsa la idea de un “acuerdo nacional”, que está netamente ligada a su idea de una constituyente; esa propuesta busca reunir sectores sociales, políticos y económicos en un espacio de concertación amplio. El objetivo, según su visión, consiste en redefinir bases institucionales del país y abrir paso a transformaciones estructurales.

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Gustavo Petro mantiene la propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente como una herramienta para destrabar reformas sociales - crédito Presidencia de la República

El Gobierno, durante 2026, intensificó su apuesta por sumar respaldo ciudadano a estas iniciativas, que aunque cuentan con el impulso del presidente, ahora también dependen de la dinámica de participación social que se articula alrededor de ellas, lo que llevó a que el debate público crezca y se vuelva más polarizado, pues mientras algunos sectores consideran que la propuesta puede abrir un camino de mayor profundización democrática, otros advierten posibles efectos sobre la estabilidad del sistema de poderes y el equilibrio institucional.

Dentro de ese paquete de propuestas, el Ejecutivo definió además varios ejes que orientarían una eventual constituyente, entre los que se incluyen la implementación integral del Acuerdo de Paz de 2016, la reforma al sistema judicial, la reorganización de la estructura territorial del Estado, la transición hacia un modelo económico y ambiental distinto, así como el fortalecimiento de la educación pública como uno de los pilares del cambio social.

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