Hasta el celular le revisaron: así comenzó trifulca con presunto hincha de Junior linchado en duelo contra Nacional

Así comenzó trifulca con presunto hincha del Junior en Medellín- crédito @____JaviG21/X

La noche del 26 de noviembre de 2025, en el estadio Metropolitano de Itagüí (Ditaires), se disputó el partido entre Atlético Nacional y Junior por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

Antes del inicio ya había tensión: el bus de Junior fue atacado en su ingreso al estadio, lo que provocó una lesión leve a uno de sus asistentes técnicos, como lo denunció el club.

Pero, lo más grave se registró desde las tribunas: durante el partido, un grupo de hinchas de Nacional —que según las denuncias vociferaban insultos y amenazas— protagonizó una fuerte agresión contra un hombre que, al parecer, era hincha de Junior.

Las imágenes que circulan muestran cómo lo golpearon repetidamente, lo arrinconaron contra una baranda del segundo piso de la gradería, y luego lo empujaron hasta que cayó al piso del nivel inferior.

Las autoridades del estadio y la policía estaban presentes, pero según los videos y testigos, la reacción fue tardía. Se reportó que la víctima no sufrió heridas de consideración —en parte gracias a que la caída no fue desde gran altura—, pero el hecho expone la gravedad de la situación y el riesgo que corren los espectadores cuando hay violencia colectiva.

Atlético Nacional recibió a Atlético Junior en Antioquia- crédito @____JaviG21/X

La tensión era previsiblemente alta: previamente, la comisión local de seguridad había decidido prohibir el ingreso de barras organizadas, aficionados visitantes o seguidores del Junior para este partido.

De hecho, en un video que se viralizó en redes sociales se observa cómo uno de los sujetos que permanecía en la tribuna oriental del estadio de Ditaires fue increpado por otro tipo que tenía un saco completamente negro.

Este sujeto pidió al otro hombre que le mostrara su celular, así como algunos datos más que había en el dispositivo. Sin embargo, luego de algunos segundos de examinar, el presunto hincha de Nacional tomó de la camisa al otro personaje y lo empujó por las escaleras, donde aguardaban decenas de fanáticos del cuadro antioqueño.

Videos aficionados muestran a seguidores de Atlético Nacional agrediendo a una persona en el estadio de Ditaires de Itagüí

Pocos segundos después, se observa cómo el sujeto agredido llega hasta el borde de la baranda y recibe múltiples golpes por parte de las personas que permanecían en la zona.

La escena generó decenas de comentarios en redes sociales: “Gamines Hijos de Pu**, hay que ser un completo descerebrado para agredir o matar un ser humano por un equipo de fútbol”, “Maluco tratar mal a los infiltrados. No veo el problema de que estén en la cancha. Siempre y cuando no hagan nada malo, deberían de tener todo el derecho de ir a la cancha”.

“Soy hincha de nacional y esto de verdad que es una vergüenza, estos no son hinchas... usted como hincha de otro equipo tiene todo el derecho de seguir a su equipo y ver el partido en paz sin que nadie lo joda, esto no es una cacería de brujas... Qué vergüenza esto, en serio”, comentó otro internauta.

Algunos integrantes del staff del cuadro Tiburón salieron heridos- crédito @JuniorClubSA/X

Casos de este tipo son comunes en Colombia

Frente a ello, es importante mencionar que en enero de 2025, cuando Millonarios se dirigía a un partido contra Unión Magdalena en Santa Marta, su bus fue atacado con piedras y bloques.

El arquero suplente Iván Arboleda resultó herido — sufrió golpes que demandaron atención médica — y otro miembro del club también resultó lesionado. La agresión motivó la suspensión del partido, y generó conmoción en el fútbol colombiano por el nivel de violencia.

Pocos meses después — en marzo de 2025 — otra agresión al bus de Millonarios tuvo lugar en Bogotá, esta vez camino al clásico capitalino contra Independiente Santa Fe. Piedras impactaron los vidrios del vehículo y causaron daños visibles.

A pesar del ataque, el partido se terminó jugando. Jugadores del club denunciaron públicamente el hecho, mostrando fotos del bus con cristales rotos y cuestionando la seguridad en estos eventos.