Colombia goleó a Tailandia y clasificó a los cuartos de final del Mundial Femenino de Futsal de la FIFA

En un partido en el que el equipo nacional fue superiores de principio a fin, las dirigidas por Roberto Bruno se instalaron dentro de las ocho mejores selecciones del certamen orbital

La Tricolor está dentro de
La Tricolor está dentro de las 8 mejores del mundo, y ahora buscará dar el golpe ante Argentina - crédito @FCFSeleccionCol / X

El 28 de noviembre de 2025, la selección Colombia se clasificó para los cuartos de final del Mundial de Futsal de la FIFA de Filipinas 2025.

En un partido en el que las dirigidas por Ramiro Bruno fueron superiores en los 40 minutos reglamentarios de juego, se impusieron por 4-1 ante Tailandia y se ubicaron dentro de las ocho mejores del torneo.

Así se llevó a cabo el partido

La "Tricolor" está dentro de
La "Tricolor" está dentro de las 8 mejores del mundo, y ahora buscará dar el golpe ante Argentina - crédito @FCFSeleccionCol / X

Las Cafeteras llegaban a la definición del grupo B frente a Tailandia, que también tenía opciones de clasificar.

Durante los primeros 5 minutos, las dirigidas por Ramiro Bruno, intentaron circular la pelota, con el objetivo de colocar dominio frente a las asiáticas.

Con el doblete de Merlín Salcedo, la anotación de Diana Celis y el gol de Danna Rodríguez faltando cinco minutos, en donde sacó un remate desde su área, aprovechando que la portera tailandesa estaba fuera del área y el equipo jugado para conseguir el descuento, se ratificó la clasificación a los cuartos de final con un marcador por 4-1 en Manila (capital de Filipinas).

  1. España: 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  2. Colombia: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. Tailandia: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  4. Canadá: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -7)

Argentina: la rival de Colombia en los cuartos de final

La Tricolor ahora esperará por
La Tricolor ahora esperará por Argentina en los cuartos de final del Mundial de Filipinas - crédito @fifaworldcup_es / X

El partido comenzó de la mejor forma, con Colombia y su dinámica en las rotaciones, y en la presión en la salida.

La primera anotación llegó al minuto 3 de partido (recordando que los encuentros se juegan de a dos tiempos de 20 minutos), por intermedio de Diana Celis, que aprovechó un gran centro desde la banda derecha por parte de Alejandra Páez, qué dejó a su rival tirada por la banda derecha y colocó la pelota para que Celis solo tuviera que empujar la pelota.

El segundo gol llegó en un buen ataque que comenzó con un intento por parte de Angely Camargo, que la defensora filipina bloqueó, pero en el rebote, Merlin Salcedo llegó con rapidez para sacar un remate potente al palo de la mano izquierda de la arquera Sasiprapha Suken.

Ya con la ventaja de dos goles, Colombia volvió a avisar con Nicole Mancilla desde la media distancia, pero en esta ocasión la portera Suken si estuvo atenta y mandó la pelota al tiro de esquina.

Pero la selección asiática, en ese momento, se despertó y se fue al frente de para lograr el descuento, y se comenzó a animar con remates desde afuera por parte de Jenjira Bubpha, pero la portera colombiana, Alisson Olave, estaba seguro bajo los tres palos.

A falta de 10 minutos para que finalizara el primer tiempo, Arriya Saetoen, en una gran jugada por parte de Tailandia desde la recuperación y la buena asistencia de Nattamon Artkla, puso el dramatismo antes de finalizar la primera mitad.

Para la segunda parte, Colombia volvió a recuperar la confianza con la pelota, y en un remate bien ubicado por parte Merlin Salcedo (la gran figura de las Cafeteras), puso el 3-1, y la tranquilidad para las dirigidas por Roberto Bruno.

Con el manejo tanto del resultado, y de las acciones del encuentro, el cuarto gol sería la “cereza del postre”: en medio de un ataque desesperado de Tailandia para descontar el partido, la portera Sasiprapha Suken se quedó en medio de la cancha, dejando sola su portería, situación que aprovechó de gran forma Danna Rodríguez, para sacar un gol de área a área, y así colocar el 4-1 final del partido.

Ahora, Colombia jugará el 1 de diciembre de 2025, por los cuartos de final del Mundial de Futsal de la FIFA ante Argentina, que viene de aplastar por 5-1 a Filipinas, el 27 de noviembre de 2025.

Así formó la "Tricolor" en
Así formó la "Tricolor" en el partido ante las tailandesas en Manila - crédito @FCFSeleccionCol / X

Gaula reveló detalles del exitoso

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Influenciadora colombiana reveló que fue

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

