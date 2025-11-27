Tras eliminar al Rosario Central de Di María, Edwuin Cetré recibirá sanción en el fútbol argentino

Estudiantes de La Plata eliminó a Rosario Central de la liga argentina- crédito X

Tras la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de declarar a Rosario Central como campeón de la Liga 2025 gracias a su liderazgo en la tabla anual, se vivió uno de los episodios más controvertidos del fútbol argentino reciente.

En el “pasillo de honor” protocolario, los jugadores de Estudiantes se formaron para rendir tributo al campeón —pero al ingreso de Rosario Central, el plantel Pincha se dio la vuelta, mostrando sus espaldas en gesto de protesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este “espaldazo” fue considerado una infracción grave a los protocolos de respeto establecidos por la federación.

Tras evaluar los hechos, el Tribunal de Disciplina del ente rector del fútbol argentino falló con severidad: sancionó al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, con seis meses de suspensión para toda actividad relacionada con el fútbol.

En paralelo, los once jugadores identificados como responsables del pasillo invertido recibieron dos fechas de suspensión para el comienzo del próximo torneo.

Uno de los futbolistas sancionados por la AFA fue Edwuin Cetré. El caleño fue uno de los jugadores Estudiantes que participaron del pasillo de espaldas y que deberán cumplir castigo.

Para Cetré —que también había contribuido con un gol clave para que Estudiantes eliminarA a Rosario Central en la fase final del torneo—, la sanción representa un duro golpe: no podrá vestirse de Pincha en las dos primeras fechas del próximo campeonato.

Para el colombiano, que en medio del contexto disputado había vivido un momento de gloria personal con ese gol de eliminación, ahora se abre una transición forzada hacia la expectativa y la reflexión.

La sanción para el vallecaucano llega como parte de una medida colectiva, y evidencia la firmeza con la que la AFA pretende imponer consecuencias frente a actos considerados despectivos o antideportivos —independientemente de la relevancia deportiva que el jugador pueda tener.

Más allá del castigo inmediato, la decisión de la AFA podría marcar un precedente: el gesto, aunque simbólico, fue interpretado como una burla institucional al campeón, algo que la federación no está dispuesta a tolerar.

En el fútbol Argentino, el Estudiantes de Cetré hizo pasillo de espaldas a Rosario Central- crédito ESPN

Rosario Central recibió polémico título en el fútbol argentino

Fue en noviembre de 2025 que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó un título inédito para Rosario Central: lo declaró “Campeón de Liga” por haber acumulado la mayor cantidad de puntos a lo largo de la temporada, sumando los 32 partidos de los torneos Apertura y Clausura.

Esta distinción no estaba contemplada en el reglamento original de la Liga Profesional para 2025, lo que generó críticas desde varios clubes y sectores del fútbol argentino.

El entrenador Ariel Holan y el jugador Ángel Di María celebraron el reconocimiento como una “justa validación” de la regularidad del plantel durante todo el año.

Di María afirmó que “nunca bajaron el nivel” y que el trofeo es el premio a un trabajo sostenido: “Nos sentíamos campeones”, dijo.

Di María recibió el trofeo de campeón en representación de Rosario Central- crédito AFA

Por su parte, Holan señaló que se trata de un logro que cierra una discusión histórica sobre la importancia de premiar la campaña anual.

No obstante, la decisión de la AFA provocó un fuerte revuelo. Algunos entrenadores, como Guillermo Barros Schelotto, cuestionaron el sentido del nuevo galardón: lo comparó con la “Supporters’ Shield” de la MLS y bromeó sobre si ahora deberían pagar primas a los jugadores y entrenadores.

Además, clubes como Estudiantes de La Plata expresaron su desacuerdo, argumentando que no hubo realmente una votación formal para aprobar ese título.

El propio presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, defendió la medida y aseguró que “vamos para adelante”, sin reconocer críticas ni cambios de dirección.

En paralelo, el galardón llegó en un contexto tenso: incluso el mural con la imagen de Di María en su antiguo club de barrio fue vandalizado por algunos hinchas que cuestionaron el reconocimiento.