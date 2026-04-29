El cerebro detrás de las “frutinovelas” es un colombiano: la historia del fenómeno digital que conquistó 2026

William Rico, estudiante de diseño industrial, narra en esta entrevista el fascinante origen de 'Frutystory' - crédito Infobae Colombia

Durante semanas, millones de usuarios en redes sociales consumieron una historia tan caótica como adictiva: frutas convertidas en personajes de drama, acción y humor ‘negro’ que, en cuestión de minutos, acumulaban giros inesperados, explosiones y romances imposibles. Lo que pocos sabían es que detrás de ese fenómeno —bautizado por la audiencia como “frutinovelas”— estaba un estudiante colombiano que nunca pensó que su experimento llegaría tan lejos.

William Andrés Rico Vélez tiene 27 años, de Sincelejo, estudia Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Colombia y, hasta hace poco, su vida giraba en torno a su trabajo de grado. En conversación con Infobae Colombia explicó: “El proyecto parte como la construcción de un producto diegético, que es un producto audiovisual para el prototipado y validación de productos en escenarios futuros. Entonces, a raíz de aprender a usar las herramientas de consistencia entre personajes y escenarios, así fue que nacieron las Fruti Historias (frutystorys)”.

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Cómo surgieron las ‘frutinovelas’: el origen del fenómeno viral colombiano

El primer video lo publicó sin expectativas y sobre todo sin revelar su identidad. “Yo no pensaba que iba a haber segunda parte”, recordó. Sin embargo, en cuestión de horas, ese contenido alcanzó 10 millones de visualizaciones: “Yo inconscientemente le había puesto ‘parte uno’ y termina en ‘continuará’. Cuando veo las reacciones, la gente quería la continuación, y yo dije: ‘Lo voy a hacer aún más bizarro’”.

Detrás del contenido de las 'Frutinovelas' está William Andrés Rico Vélez, estudiante de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia - crédito @williamricovel/Instagram

Lo que siguió fue una narrativa frenética que terminó convirtiéndose en la marca del formato: “Todos los primeros episodios son una vaina loca: que uno se va para un lado, que le disparan una bazuca, que derriban un helicóptero (…) son mil cosas pasando en dos minutos. Entonces eso a la gente la tiene enganchada porque no deja de procesar una cosa cuando ya está pensando en la otra”.

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Antes de llegar a ese punto, Rico ya venía experimentando con contenidos generados con inteligencia artificial. No obstante, el giro definitivo surgió tras analizar tendencias: “Las amorfizaciones eran demasiado realistas y caían en el uncanny valley (valle de incertidumbre). Entonces yo lo que hice fue suavizar el modelado y la estética de los personajes”.

El nombre tampoco fue completamente planeado, por lo que en la entrevista explicó: “Yo creé el hashtag ‘Fruti Story’ para hacerle seguimiento al contenido”. Pero fueron los usuarios quienes terminaron redefiniéndolo: “Comencé a leer comentarios: ‘mi novela favorita’, ‘mi novela del almuerzo’. Entonces entendí quién me estaba viendo”. Así, sin proponérselo, nacieron las “frutinovelas”.

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William Rico explicó que el proyecto de 'Frutinovelas' nació como parte de su trabajo de grado enfocado en prototipado audiovisual y escenarios futuros - crédito @frutystory/Instagram

Mientras el fenómeno crecía, Rico se mantenía en el anonimato, concentrado en producir contenido: “Me levantaba, hacía un capítulo, me volvía a dormir y volvía a hacer otro. Un video de dos minutos me tomaba seis o siete horas”. Esa constancia, explicó, fue clave para sostener el crecimiento.

El reto de proteger los derechos de autor en el auge de las ‘Frutinovelas’

Sin embargo, el éxito también trajo un problema frecuente en lo digital: la pérdida de control sobre el contenido. Sus videos comenzaron a circular en cuentas ajenas, muchas veces sin crédito: “Yo entraba al hashtag y veía videos míos con más reproducciones que los de mi perfil. Había cuentas que tenían 20.000 seguidores durante años y crecieron a 100.000 o 200.000 usando mi contenido”.

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Intentó frenar esa dinámica, pero se encontró con los límites de las plataformas: “Yo les escribía: ‘Hey, el contenido es mío, por favor deja de usarlo o al menos pon el arroba’. Nadie respondía. Me tocaba denunciar uno por uno y eso era imposible”.

Ante ese escenario, tomó una decisión clave: en lugar de confrontar, capitalizar la viralidad. “Al final del día a la gente no le importa de dónde viene el contenido, sino que le salga. Entonces lo que hice fue poner marca de agua y usar eso a mi favor”, explicó para Infobae Colombia.

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Ese enfoque también se reflejó en la forma en que manejó casos visibles, como cuando figuras públicas replicaron su contenido, entre ellas la creadora digital Luisa Fernanda W, que hizo su propia ‘frutinovela’: “En vez de decirle ‘baja eso’, yo respondí desde el mismo universo de la historia. Eso hizo que ella me siguiera y que más gente llegara al contenido”.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se unieron a la tendencia en redes sociales de las 'frutinovelas' e hicieron reír a sus seguidores - crédito @luisafernandaw/Instagram

No obstante, aclara que el tratamiento cambia cuando se trata de marcas. “Primero intento conciliar, decirles ‘trabajemos’. Pero sí es un tema que estoy solucionando y voy a solucionar”, afirmó.

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Para respaldar su trabajo, Rico registró su contenido ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor —entidad adscrita al Ministerio del Interior encargada de proteger los derechos de autor y conexos—. “Yo hago los guiones, la bocetación, la construcción de personajes y arquetipos. La IA la uso para renderizar y animar. Hay una intervención humana lo suficientemente grande”, explicó.

El registro, añadió, abarca varias dimensiones: “No es una sola cosa. Lo registré bajo guion, bocetos y contenido multimedia, porque el producto final pasa por un proceso de edición que lo convierte en una obra propia”.

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El creador William Rico revela cómo gestionó la viralidad de su contenido y los desafíos de la propiedad intelectual - crédito Infobae Colombia

El impacto de las ‘Frutinovelas’ en la vida de William Rico a nivel mundial

El fenómeno pronto dejó de ser local. Brasil, México, España y Estados Unidos comenzaron a figurar entre sus principales audiencias. Parte de ese crecimiento respondió a decisiones estratégicas: “Yo subo el contenido en horarios donde coincidan Latinoamérica y España”.

“A mí la vida me cambió en un mes”, dijo. Aunque evitó dar detalles, confirmó que ha recibido propuestas para llevar sus historias a otros formatos. Sin embargo, considera que el interés va más allá del contenido en sí: “Me buscan porque creo que le di al clavito de cómo se crea contenido en vertical”.

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Sobre el atractivo de su proyecto, fue claro: “Hay personas que no tienen tiempo para ver una serie de cuarenta minutos, pero sí pueden ver una miniserie de tres minutos en el celular”.

A pesar del crecimiento, mantiene una forma particular de construir sus historias: “Yo sé cómo empieza y cómo termina, eso no cambia. Pero el nudo lo voy modificando con el feedback de la gente”. Esa interacción constante se refleja en los guiones: “La gente es muy ingeniosa. Yo meto esos chistes dentro de la historia”.

William Rico transformó la replicación del contenido de las 'Frutinovelas' en una oportunidad de crecimiento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre todos sus personajes, hay uno que destaca para él, como su personaje favorito, que es Banana Negra, “es como mi libre albedrío, el antagonista”. Aunque aclara que no se identifica directamente con él, reconoce que representa una parte esencial del relato.

Hoy, mientras continúa desarrollando nuevas historias y explorando tecnologías, su caso refleja cómo la combinación de intuición, análisis y disciplina puede transformar un proyecto académico en un fenómeno global. Todo comenzó con un video anónimo que, en principio, ni siquiera estaba pensado para tener continuación.