Equipo colombiano cambiará boletas por juguetes en las finales de la Liga Betplay, estos son los términos y condiciones

Debido a que la pasión por el fútbol es de gran proporción para algunos aficionados, clubes en el mundo llevan a cabo campañas para impulsar causas benéficas en sus ciudades.

A pesar de que en Colombia se están jugando los cuadrangulares semifinales, que son una oportunidad para que los clubes ganen dinero por las taquillas, Independiente Medellín ha desistido de ello para buscar hacer felices a cientos de niños en la capital antioqueña.

A través de su cuenta de X, el Poderoso informó que en la tienda oficial del club, ubicada en el estadio Atanasio Girardot, sus fanáticos podrán llevar juguetes de todo tipo y recibir a cambio una boleta para el partido entre Medellín y América de Cali, que se jugará el lunes 1 de diciembre.

“Te esperamos hoy y mañana desde las 11:00 a. m. en nuestra tienda Dim Estadio cambiando juguetes nuevos por boletas de la tribuna sur para el Dim vs. América de este lunes”, se lee en la publicación.

Además, en las cuentas oficiales de la institución compartieron audiovisuales promocionando la iniciativa, en la que se resalta que los juguetes recolectados serán entregados a niños de escasos recursos en Medellín.

“La familia roja llevará alegría en esta Navidad para los menos favorecidos”, expuso Independiente Medellín en un comunicado de prensa.

En los comentarios, los fanáticos del Poderoso han felicitado a la directiva por la intención; de la misma forma, han expresado que se podría replicar en otros contextos para aumentar el número de juguetes que serán reunidos.

Cabe mencionar que este tipo de prácticas son comunes en varias ciudades de Europa, en la que se suelen hacer jornadas en las que los hinchas arrojan cientos de juguetes al terreno de juego para que estos sean entregados a la beneficencia.

Por ejemplo, en España el Real Betis cada año invita a sus fanáticos a la jornada de peluches en el primer fin de semana que juegan en condición de local durante diciembre. En 2025 Juan Camilo “El Cucho” Hernández será testigo de esta práctica que se ha convertido en una tradición para la institución de Sevilla.

En Colombia otros clubes han realizado jornadas de la misma índole, el último en hacerlo fue Millonarios, que en diciembre de 2024 copió este método para recolectar juguetes y entregarlos a niños en la capital.

Medellín busca el apoyo de sus hinchas para seguir soñando con la final

Además de la iniciativa, otro objetivo del Medellín es tener el estadio lleno para el partido ante América, que será clave en las aspiraciones del Poderoso para buscar ser finalista del torneo finalización.

Hasta el momento, antes de que se juegue el compromiso entre estos mismos clubes en Cali (27 de noviembre a las 6:30 p. m.) América y Medellín solo suman un punto en el cuadrangular A, que es liderado por Atlético Nacional con cinco unidades.

Además de la doble jornada contra América, el Dim deberá enfrentar a Nacional en el clásico antioqueño de la quinta jornada del cuadrangular y terminará la fase en condición de local ante Junior de Barranquilla.

Cabe mencionar que Independiente Medellín tiene una ventaja deportiva por haber terminado la primera fase como líder de la tabla general, y en caso de igualar en unidades con otro equipo del cuadrangular, avanzará por tener el “punto invisible”.

El otro finalista de la Liga Betplay saldrá del grupo B, que es conformado por Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Fortaleza Ceif y Atlético Bucaramanga, que hasta el momento es liderado por los ibaguereños.