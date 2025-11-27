Deportes

Carmelo Valencia alzó un nuevo “título” tras retirarse del futbol profesional: el chocoano se graduó de bachiller

El exdelantero, que culminó su trayectoria profesional en el Junior de Barranquilla, celebró “con bombos y platillos” un nuevo logró en su carrera personal

Guardar
Carmelo Valencia se graduó de bachiller- crédito Instagram

Carmelo Valencia, exfutbolista reconocido por su paso por el Junior entre 2020 y 2022, celebró su graduación de bachillerato a los 41 años en una ceremonia celebrada en el Hotel Dann Carlton de Barranquilla.

Tras culminar sus estudios en el bachillerato técnico autodirigido del Inca, Valencia anunció a Zona Cero su decisión de continuar su formación académica en la universidad, donde planea estudiar Administración de Empresas con el objetivo de convertirse en empresario y contribuir a la generación de empleo desde Barranquilla para todo el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El acto de graduación reunió a Valencia con sus compañeros más jóvenes, marcando el cierre de una etapa que el exjugador había retomado en 2023. Durante la ceremonia, Valencia compartió que alcanzar este logro representó la realización de un sueño que había perseguido desde su época como futbolista profesional.

“Es un sueño hecho realidad que venía persiguiendo desde su etapa como futbolista”, expresó el exfutbolista en medio de la ceremonia.

La trayectoria de Valencia en el fútbol profesional, especialmente su desempeño con el Junior, no impidió que priorizara la educación como un pilar fundamental para su desarrollo personal y profesional.

Al retomar sus estudios, el exdelantero buscó no solo completar una meta pendiente, sino también enviar un mensaje de motivación a jóvenes y adultos sobre la relevancia de la educación continua. En palabras del chocoano, “ya está demostrado que la edad no tiene nada que ver”, enfatizando que su experiencia puede servir de inspiración para quienes consideran que es tarde para volver a las aulas.

Carmelo Valencia fue uno de
Carmelo Valencia fue uno de los delanteros más exitosos en el FPC- crédito Colprensa

Mirando hacia el futuro, Valencia tiene claro su propósito: formarse en Administración de Empresas para iniciar su camino como emprendedor. Según explicó el mismo exfutbolista a Zona Cero, su meta es crear oportunidades laborales y aportar al desarrollo económico desde Barranquilla, extendiendo el impacto de su esfuerzo más allá del ámbito deportivo.

Durante su etapa académica, Valencia obtuvo calificaciones destacadas, ubicándose entre los niveles superior y alto. Además, el exjugador recibió una mención de honor por su liderazgo, reconocimiento que refuerza su perfil como referente tanto dentro como fuera de las canchas.

La historia de Carmelo Valencia evidencia que la perseverancia y el deseo de avanzar pueden abrir nuevas oportunidades en cualquier momento de la vida, inspirando a quienes buscan dejar una huella positiva en su entorno.

Carmelo Valencia recibió su título
Carmelo Valencia recibió su título como bachiller- crédito Instagram

La trayectoria de Carmelo Valencia en el fútbol colombiano

Carmelo Valencia nació en Tutunendo, Chocó, y debutó en el fútbol profesional en 2003 con Atlético Nacional, uno de los grandes de Colombia.

Los primeros pasos del chocoano fueron modestos —tuvo 12 partidos en su debut—, y posteriormente fue cedido en préstamo a Deportivo Pasto y a Real Cartagena en 2004-2005, buscando continuidad.

El regreso del delantero a Nacional le permitió consolidarse y, en 2007, vivió quizá el momento más destacado de su carrera: se consagró bicampeón del fútbol colombiano (Apertura y Finalización 2007). En ese ciclo, el atacante se ganó un puesto como titular y anotó goles importantes que ayudaron al equipo a alzar el título.

Carmelo Valencia jugó en Nacional,
Carmelo Valencia jugó en Nacional, Millonarios, Santa Fe entre otros equipos del PFC - crédito Colprensa

Con el paso de los años, Valencia se convirtió en un goleador del fútbol nacional e internacional. Dentro de Colombia, el exdelantero jugó para clubes históricos como Millonarios F.C. (donde tuvo una temporada destacada de 34 partidos y 12 goles).

También, el exjugador vistió camisetas de La Equidad, América de Cali, Independiente Santa Fe, Cúcuta Deportivo y Junior de Barranquilla, entre otros —ampliando su recorrido a casi todos los rincones del fútbol colombiano.

Finalmente, tras casi dos décadas de carrera profesional, Valencia anunció su retiro en diciembre de 2022, luego de su paso por Junior. Con un legado de más de 150 goles oficiales en su carrera, y sumando más de 500 partidos entre clubes nacionales e internacionales, el exfutbolista se retiró con la conciencia del deber cumplido.

Temas Relacionados

Carmelo ValenciaGraduación de bachilleratoJuniorBarranquillaAdministración de EmpresasColombia-Deportes

Más Noticias

Equipo colombiano cambiará boletas por juguetes en las finales de la Liga Betplay, estos son los términos y condiciones

Varios clubes en el mundo han realizado campañas similares para que los objetos sean entregados a niños de la zona

Equipo colombiano cambiará boletas por

Final Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver Palmeiras vs. Flamengo en Colombia

Jorge Carrascal sería titular en el equipo de Río de Janeiro, que busca consagrarse por tercera vez en su historia en el máximo certamen de clubes a nivel internacional

Final Copa Libertadores 2025: hora

EN VIVO América de Cali vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Mientras el Poderoso necesita un triunfo para entrar en la pelea del grupo A, por contar con el “punto invisible”, los escarlatas buscan los tres puntos para no quedar eliminados antes de tiempo

EN VIVO América de Cali

Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon Jáder Durán: “Es uno de los mejores de Colombia”

El exdelantero de la Selección Colombia aconseja manejar su carácter para que brille en el combinado nacional

Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon

Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez tras revelación sobre su cruce en un juego River Plate - San Lorenzo

El exdefensor afirmó que tuvo la intención hasta en tres ocasiones de lastimar al delantero colombiano

Falcao respondió al ‘Gallego’ Méndez
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

ENTRETENIMIENTO

Video: Dua Lipa fue vista

Video: Dua Lipa fue vista con su prometido en uno de los museos más prestigiosos del centro de Bogotá

Esta fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura de ‘Cien años de soledad’: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

Westcol se sinceró y reveló que aun tiene sentimientos por Aida Victoria Merlano: “Siempre la voy a querer”

Westcol anunció su propio ‘reality’, al que llamará ‘La mansión de los streames’: fecha de estreno y reglas del juego

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Deportes

La selección Colombia es favorita

La selección Colombia es favorita para ganar el mundial de 2026, según periodista español: “Lo he dicho siempre”

EN VIVO América de Cali vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Equipo colombiano cambiará boletas por juguetes en las finales de la Liga Betplay, estos son los términos y condiciones

Final Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver Palmeiras vs. Flamengo en Colombia

Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon Jáder Durán: “Es uno de los mejores de Colombia”