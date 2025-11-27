Deportes

Alcaldía se cansó de los fracasos del Real Cartagena y buscaría un equipo de la Liga BetPlay: hay dos opciones fuertes

Tanto la Administración local como la Gobernación de Bolívar, negociarían con un par de escuadras para mudarse a la Ciudad Amurallada, para devolver el fútbol de la “A” después de 13 años

Guardar
Al parecer, la alcaldía de la ciudad y la Gobernación de Bolívar adelantarían charlas con algunos clubes para volver a tener fútbol de primera división - crédito @rafaguerrah/X

Cartagena ha intensificado sus gestiones para contar con un equipo en la primera división del fútbol colombiano, pues desde 2012 que no vive la fiesta de la Liga BetPlay por los fracasos del Real Cartagena, que nuevamente falló en su deseo de ascenso tras la eliminación en cuadrangulares.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar conversarían con tres clubes, dos de ellos ya mostraron su deseo de buscar sede en el país, mientras que otro descartó la idea y continuaría en su casa habitual, además de que anunció otros planes para la temporada 2026.

Cartagena busca un equipo de la “A”

Ante la imposibilidad de que el Real Cartagena logre el ascenso, las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Dumek Turbay Paz y el gobernador Yamilito Arana, han iniciado conversaciones con tres clubes de la máxima categoría, con el objetivo de que uno de esos clubes traslade su sede a partir de la temporada 2026, según el periodista Rafael Guerra.

El comunicador detalló que los dos mandatarios “quieren traerse a un equipo de la A. Se habla de Fortaleza, se habla de Chicó, se habla de Águilas Doradas. Ellos quieren traer esa alternativa para tener fútbol de la A en Cartagena”. Guerra también informó que representantes de los dorados tienen previsto reunirse con las autoridades locales para explorar la posibilidad de que el club juegue en Cartagena a partir de 2026.

Águilas Doradas se iría de
Águilas Doradas se iría de Rionegro y tendría charlas para jugar en Cartagena para 2026 - crédito Águilas Doradas

Las gestiones no se limitan a Águilas, pues aparentemente existen contactos con Fortaleza Ceif, y se están coordinando reuniones entre los directivos del club y las autoridades de Cartagena. Guerra indicó que “hay conversaciones para tema de fútbol profesional en Cartagena, están revisando para cuadrar cita con alcalde y gobernador”. Boyacá Chicó también figura entre los equipos considerados para el traslado.

No obstante, la posibilidad de que alguno de estos clubes concrete su mudanza no está exenta de dudas. El periodista Felipe Sierra afirmó que “la Gobernación de Bolívar tenía la intención de llevar a Fortaleza Ceif a jugar allí en 2026, pero en el club desconocen cualquier conversación. Si llegó a haber diálogos fue con alguien que no está directamente relacionado con los ‘amix’”.

Fortaleza desmintió que se mude
Fortaleza desmintió que se mude de Bogotá a Cartagena, asegurando que, al parecer, una persona no vinculada al club fue la que conversó con la alcaldía - crédito @PSierraR/X

A pesar de las gestiones de las autoridades cartageneras, la viabilidad de que Fortaleza CEIF o alguno de los otros clubes traslade su sede a Cartagena permanece incierta. Como subraya Publimetro, desde el entorno de Fortaleza CEIF se desconoce cualquier negociación formal con la Gobernación de Bolívar, y las declaraciones de Sierra refuerzan la idea de que, si existieron diálogos, estos no involucraron a los responsables directos del club.

Adiós a Fortaleza Ceif

Mientras se desarrollan estas gestiones, Fortaleza atraviesa un proceso de transformación institucional. El club anunció la salida de Carlos Barato, fundador y líder histórico del proyecto Ceif, a través de un comunicado en el que se reconoció “su invaluable aporte en la construcción y consolidación de este sueño deportivo”, además de destacar “su visión permitió que CEIF se transformara en un referente de desarrollo”.

Comunicado de Fortaleza sobre el
Comunicado de Fortaleza sobre el cambio de su nombre - crédito Fortaleza

De cara a la temporada 2026, los Amix adoptarán el nombre de Fortaleza FC, en lo que la dirigencia describe como un “proceso de evolución natural” para consolidar su identidad deportiva. El Ceif continuará como “el corazón operativo y formativo” del equipo. La salida de Barato marca el cierre de una etapa clave, mientras el club avanza en su reorganización administrativa y deportiva.

Finalmente, el conjunto del técnico Sebastián Oliveros afronta los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en el que logró su primer triunfo ante Bucaramanga por 2-1 en la tercera jornada y mantuvo sus posibilidades de llegar a la final del campeonato, aunque sea una tarea complicada porque está a cuatro unidades del líder Tolima.

Temas Relacionados

Fortaleza CEIFDumek Turbay PazÁguilas DoradasBoyacá ChicóAlcaldía de CartagenaReal CartagenaLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Nacional vs. Junior EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en Itagüí

Tanto los verdolagas como los tiburones suman cuatro puntos en el grupo A, el que gane tomará la punta y marcará el camino hacia la final del campeonato

Nacional vs. Junior EN VIVO,

América de Cali teme por posibles amaños arbitrales ante el Medellín: hizo una dura exigencia

El cuadro rojo no quiere problemas durante el encuentro de la tercera fecha de los cuadrangulares y envió una petición a la comisión arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol

América de Cali teme por

El ‘Bolillo’ Gómez reveló detalles de la pelea que tuvo con un aficionado en El Salvador: “Logró lo que quería”

El entrenador colombiano confirmó que su contrato con la selección centroamericana fue renovado

El ‘Bolillo’ Gómez reveló detalles

Esto es lo que se sabe de CCI Dubai Colombia, la microempresa que compró al Deportivo Pereira

Hinchas del Matecaña piden que se revele más información sobre la compañía que está a punto de ser el nuevo dueño de la institución

Esto es lo que se

Así fue el golazo de Luis Suárez con el Sporting de Lisboa en la Champions: también desperdició una opción enorme

El delantero colombiano fue la figura en el triunfo 2-0 sobre el Brujas, en la quinta jornada del torneo europeo, en el que suma dos anotaciones

Así fue el golazo de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosión en El Patía, Cauca,

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

ENTRETENIMIENTO

Mánager de Pirlo encendió polémica

Mánager de Pirlo encendió polémica al tatuarse la cara de Blessd llorando: “No es lo mismo llamar al diablo que verlo encima”

Laura Gallego volvió a generar polémica tras irse en insultos contra Vanessa de la Torre: “Decirle menos que suripanta es un halago”

Hija de española y colombiano sorprendió con su apropiación cultural: “No todos son paisas”

‘Culotauro’ reveló que se enamoró de una “mula” del narcotráfico, la joven terminó presa

‘Desafío Siglo XXI’: Valentina aseguró que Lucho le terminó por WhatsApp y lo calificó de “inmaduro”

Deportes

Nacional vs. Junior EN VIVO,

Nacional vs. Junior EN VIVO, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en Itagüí

Colombia está entre los países que más han comprado entradas para la Copa del Mundo 2026

América de Cali teme por posibles amaños arbitrales ante el Medellín: hizo una dura exigencia

El ‘Bolillo’ Gómez reveló detalles de la pelea que tuvo con un aficionado en El Salvador: “Logró lo que quería”

Esto es lo que se sabe de CCI Dubai Colombia, la microempresa que compró al Deportivo Pereira